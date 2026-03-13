Книга Римы Гуди «Открытая дверь» представляет собой сборник захватывающих и глубоко личных свидетельств, описывающих сверхъестественные события, происходящие в современном мусульманском мире. Автор ставит задачу донести до читателя весть о том, что границы, разделяющие культуры и религии, становятся прозрачными для Божественного действия. Основная идея произведения заключается в том, что Бог активно ищет общения с людьми через сны, видения и чудесные исцеления, открывая «двери», которые долгое время считались плотно запертыми для христианского свидетельства.

Содержательная часть книги наполнена историями реальных людей, которые, находясь в поисках истины, пережили радикальную трансформацию жизни. Рима Гуди описывает случаи, когда Иисус (Иса) являлся искателям в видениях, давая ответы на их сокровенные вопросы, или когда чудесное избавление от неизлечимых болезней становилось поворотной точкой для целых семей. Книга не только фиксирует факты сверхъестественного вмешательства, но и подчеркивает важность любви, сострадания и готовности последователей Христа быть проводниками этой «открытой двери» для своих ближних, несмотря на риск и социальное давление.

Текст написан в искреннем, вдохновляющем и эмоционально насыщенном стиле, который делает чтение легким, но при этом заставляющим задуматься. Рима Гуди пишет с позиции очевидца и собирателя историй, что придает повествованию особую достоверность и теплоту. Работа служит мощным стимулом для веры и молитвы, помогая читателям увидеть за политическими и религиозными новостными заголовками живые судьбы людей, стремящихся к Богу. Это чтение напоминает о том, что чудеса не остались в далеком прошлом, а продолжают происходить сегодня, меняя сердца и судьбы в самых разных уголках планеты.

Гуди, Рима - Открытая дверь - Замечательные правдивые истории о чудесах, совершаемых Господом в мусульманском мире

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2012. — 112 с. — (Посланники).

Гуди, Рима - Открытая дверь – Содержание

Вступительное слово

Благодарность

История рассказчицы

Предисловие