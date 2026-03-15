Гудинг - Леннокс - Библия и нравственное воспитание

Гудинг - Библия и нравственное воспитание
Книга Дэвида Гудинга и Джона Леннокса «Библия и нравственное воспитание» представляет собой фундаментальное исследование природы человеческой морали и способов её формирования в современном обществе. Авторы, объединяя свои знания в области классической филологии, математики и философии науки, ставят задачу защитить объективность нравственных ценностей в эпоху релятивизма. Основная идея произведения заключается в том, что подлинное нравственное воспитание невозможно без обращения к библейскому пониманию человека как существа, созданного по образу Божьему, что дает этике твердое рациональное и духовное основание, выходящее за рамки изменчивых социальных договоров.
Содержательная часть книги разделена на логические блоки, в которых авторы анализируют истоки морали, роль совести и значимость свободы воли. Гудинг и Леннокс ведут уважительный, но острый диалог с секулярными гуманистами и приверженцами эволюционной этики, указывая на внутренние противоречия систем, пытающихся обосновать добро без обращения к Трансцендентному. Авторы детально разбирают, как библейское повествование — от Десяти заповедей до Нагорной проповеди — предлагает не просто список запретов, а целостную программу развития личности, способной на осознанный выбор в пользу истины и любви. Особое внимание уделяется вопросу о том, как передавать эти ценности подрастающему поколению в условиях плюралистической культуры.
Текст написан в высоком академическом стиле, который при этом остается ясным и логически безупречным. Гудинг и Леннокс не призывают к слепому следованию догмам, а предлагают читателю глубокую интеллектуальную базу для понимания того, почему библейский взгляд на мораль остается наиболее адекватным человеческой природе. Работа служит важным ресурсом для педагогов, родителей и мыслителей, обеспокоенных этическим состоянием современного мира. Это чтение помогает увидеть в Библии не устаревший кодекс, а живой источник мудрости, способный воспитать цельную и нравственно устойчивую личность.
Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Библия и нравственное воспитание
Издательство The Myrtlefield Trust Newtownards, UK, 1998
ISBN 1-874584-11-7
Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Библия и нравственное воспитание - Содержание
БИБЛИЯ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
СЕРИЯ ИЗ 42 СТАТЕЙ
1. Опасность нравственного хаоса
2. Человеческая этика и происхождение человека
3. Достоинство человека
4. Что значит быть человеком
5. Что значит быть человеком (II)
6. Искушение, грехопадение и отделение человека от Бога
7. Путь надежды и исцеления
8. Путь веры в Бога и в будущее
9. Свобода и закон
10. Жертвенный путь и цена жизни
11. Путь личного опыта
12. Путь царя
13. Поэзия и пророчества царя Давида
14. Путь мудрости
15. Путь пророков
16. От национальной религии к всемирной вере
17. Иисус — Учитель (1): Введение
18. Иисус — Учитель (2): Первая и величайшая заповедь
19. Иисус — Учитель (3): Вторая величайшая заповедь
20. Иисус — Учитель (4): Христианское отношение к труду
21. Иисус — Учитель (5): Реальность будущей жизни и ее значение для христианской этики
22. Иисус — Учитель (6): Человеческая личность и взаимоотношения между людьми
23. Иисус — Учитель (7): Христианская этика в мире зла (а)
24. Иисус — Учитель (8): Христианская этика в мире зла (б)
25. Иисус — Учитель (9): Христианская этика в мире зла (в)
26. Иисус — Учитель (10): Что говорит Учитель о Себе Самом
27. Иисус — Учитель (11): Смерть Иисуса (а)
28. Иисус — Учитель (12): Смерть Иисуса (б)
29. Иисус — Учитель (13): Смерть Иисуса (в)
30. Свидетельства воскресения Христа (а)
31. Свидетельства воскресения Христа (б)
32. Свидетельства воскресения Христа (в)
33. Свидетельства воскресения Христа (г)
34. Распространение христианской этики по всему миру
35. Влияние смерти Христа на христианскую этику (а)
36. Влияние смерти Христа на христианскую этику (б)
37. Влияние смерти Христа на христианскую этику (в)
38. Влияние Воскресения Христа на христианскую этику
39. Влияние сошествия Духа Святого на христианскую этику (а)
40. Влияние сошествия Духа Святого на христианскую этику (б)
41. Значение второго пришествия Христа для христианской этики (а)
42. Значение второго пришествия Христа для христианской этики (б)
