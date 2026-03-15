Гудинг - Леннокс - Библия и нравственное воспитание

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Книга Дэвида Гудинга и Джона Леннокса «Библия и нравственное воспитание» представляет собой фундаментальное исследование природы человеческой морали и способов её формирования в современном обществе. Авторы, объединяя свои знания в области классической филологии, математики и философии науки, ставят задачу защитить объективность нравственных ценностей в эпоху релятивизма. Основная идея произведения заключается в том, что подлинное нравственное воспитание невозможно без обращения к библейскому пониманию человека как существа, созданного по образу Божьему, что дает этике твердое рациональное и духовное основание, выходящее за рамки изменчивых социальных договоров.

Содержательная часть книги разделена на логические блоки, в которых авторы анализируют истоки морали, роль совести и значимость свободы воли. Гудинг и Леннокс ведут уважительный, но острый диалог с секулярными гуманистами и приверженцами эволюционной этики, указывая на внутренние противоречия систем, пытающихся обосновать добро без обращения к Трансцендентному. Авторы детально разбирают, как библейское повествование — от Десяти заповедей до Нагорной проповеди — предлагает не просто список запретов, а целостную программу развития личности, способной на осознанный выбор в пользу истины и любви. Особое внимание уделяется вопросу о том, как передавать эти ценности подрастающему поколению в условиях плюралистической культуры.

Текст написан в высоком академическом стиле, который при этом остается ясным и логически безупречным. Гудинг и Леннокс не призывают к слепому следованию догмам, а предлагают читателю глубокую интеллектуальную базу для понимания того, почему библейский взгляд на мораль остается наиболее адекватным человеческой природе. Работа служит важным ресурсом для педагогов, родителей и мыслителей, обеспокоенных этическим состоянием современного мира. Это чтение помогает увидеть в Библии не устаревший кодекс, а живой источник мудрости, способный воспитать цельную и нравственно устойчивую личность.

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Библия и нравственное воспитание

Издательство The Myrtlefield Trust Newtownards, UK, 1998

ISBN 1-874584-11-7

Дэвид Гудинг, Джон Леннокс - Библия и нравственное воспитание - Содержание

БИБЛИЯ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

СЕРИЯ ИЗ 42 СТАТЕЙ

  • 1. Опасность нравственного хаоса

  • 2. Человеческая этика и происхождение человека

  • 3. Достоинство человека

  • 4. Что значит быть человеком

  • 5. Что значит быть человеком (II)

  • 6. Искушение, грехопадение и отделение человека от Бога

  • 7. Путь надежды и исцеления

  • 8. Путь веры в Бога и в будущее

  • 9. Свобода и закон

  • 10. Жертвенный путь и цена жизни

  • 11. Путь личного опыта

  • 12. Путь царя

  • 13. Поэзия и пророчества царя Давида

  • 14. Путь мудрости

  • 15. Путь пророков

  • 16. От национальной религии к всемирной вере

  • 17. Иисус — Учитель (1): Введение

  • 18. Иисус — Учитель (2): Первая и величайшая заповедь

  • 19. Иисус — Учитель (3): Вторая величайшая заповедь

  • 20. Иисус — Учитель (4): Христианское отношение к труду

  • 21. Иисус — Учитель (5): Реальность будущей жизни и ее значение для христианской этики

  • 22. Иисус — Учитель (6): Человеческая личность и взаимоотношения между людьми

  • 23. Иисус — Учитель (7): Христианская этика в мире зла (а)

  • 24. Иисус — Учитель (8): Христианская этика в мире зла (б)

  • 25. Иисус — Учитель (9): Христианская этика в мире зла (в)

  • 26. Иисус — Учитель (10): Что говорит Учитель о Себе Самом

  • 27. Иисус — Учитель (11): Смерть Иисуса (а)

  • 28. Иисус — Учитель (12): Смерть Иисуса (б)

  • 29. Иисус — Учитель (13): Смерть Иисуса (в)

  • 30. Свидетельства воскресения Христа (а)

  • 31. Свидетельства воскресения Христа (б)

  • 32. Свидетельства воскресения Христа (в)

  • 33. Свидетельства воскресения Христа (г)

  • 34. Распространение христианской этики по всему миру

  • 35. Влияние смерти Христа на христианскую этику (а)

  • 36. Влияние смерти Христа на христианскую этику (б)

  • 37. Влияние смерти Христа на христианскую этику (в)

  • 38. Влияние Воскресения Христа на христианскую этику

  • 39. Влияние сошествия Духа Святого на христианскую этику (а)

  • 40. Влияние сошествия Духа Святого на христианскую этику (б)

  • 41. Значение второго пришествия Христа для христианской этики (а)

  • 42. Значение второго пришествия Христа для христианской этики (б)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

