Розмари Эллен Гуили - Энциклопедия ангелов

Ангел представляет собой тайну, которую человечество пыталось объяснить в течение более чем двух тысяч лет. Исследование сути ангелов представляет собой обширную и сложную область. Существует значительное количество расхождений в отношении правописания имен ангелов, их функций, обязанностей и отождествления. Более того, при проведении подобного исследования легко погрязнуть в мелочах, проливающих мало света на их истинную сущность.

В настоящей Энциклопедии значительные ангелы перечислены по именам и группам. Характеристики, функции и природа ангелов, наши верования о них и случаи общения с ними даются под общими предметными заголовками и под биографическими очерками, посвященными мистикам, богословам, философам и т. д. Кроме того, я сравниваю ангелов с некоторыми подобными им сущностями, известными религиям, не связанным с Западом. Составленное мной собрание статей, надеюсь, предоставит читателю возможность совершить увлекательное путешествие в историю развития западных представлений об ангелах. Ход его в значительной мере был сформирован визионерским опытом. Все, что мы знаем об ангелах, пришло к нам через потусторонние контакты с ними.

Мой собственный интерес к ангелам возник в середине 1980-х годов (еще до того, как ангелы сделались любимцами средств массовой информации), когда мне стали являться архетипичные сны, в которых присутствовала таинственная фигура, в которой я опознала ангела. Эта фигура послужила мне проводником по просторам внутреннего мира, который провел меня по временным стадиям преображения от одного этапа развития сознания к другому. На предшествующем отрезке своей жизни я не получила никакого конкретного религиозного обучения в вопросах ангелологии и достаточно нейтрально относилась к их существованию, каким оно изображено в литературных источниках и изобразительном искусстве. Тем не менее я пришла к выводу о том, что пытаюсь прикоснуться к архетипичной форме, существующей в коллективном бессознательном независимо от моих собственных взглядов. Этот древний архетип был сформирован бесчисленными встречами людей с ангелами, своим чередом сформировавшими верования, учитывающие пережитое. И теперь этот архетип прорывался через unus mundus, недифференцированную целостность вселенной, отвечая на мою психическую потребность. Я обнаружила, что чем больше принимаю этого ангела, тем больше входит архетип в мою жизнь, выражая себя не только во снах, но и во вдохновении, творчестве, интуиции, даже в визионерском опыте.

Розмари Эллен Гуили - Энциклопедия ангелов

М.: Вече, 2008. 416 с. : ил.

ISBN 978-5-9533-1941-6

Розмари Эллен Гуили - Энциклопедия ангелов - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

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