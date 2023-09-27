В основе семейной жизни православного христианина должны лежать три слагаемых: Первое и самое главное: любовь и правильное понимание этого понятия, потому что далеко не все знают, что такое настоящая любовь. Второе – это правильное понимание целей и задач семейной жизни. И третье – правильная семейная иерархия. На этих трёх, так сказать, «китах» строится семейная жизнь. Я сказал, что так должна созидаться жизнь православных христиан, потому что для нас всё то, что сказано в Священном Писании и предании Церкви является непреложной истиной, но вообще-то всё, что изложено в Библии относительно жизни человека вообще и семейной жизни в частности, относится в равной степени ко всем людям. Законы человеческого естества заложены от Бога в каждого индивидуума вне зависимости от цвета кожи, эпохи в которой он живёт, или местных обычаев установленных в данной стране.

То, что некоторые люди отошли от Бога и истинного понимания смысла жизни, не отрицает единства Божественного замысла обо всём человечестве. Священное Писание дано всем народам на все века и времена. Если бы это было не так, тогда существовали бы отдельные Библии для эскимосов, негров, европейцев и других народов. Но вернёмся к трём «китам». Почему так важно, чтобы в семейной жизни присутствовали все три этих компонента? Потому что неправильное понимание или отсутствие одного из них обязательно приведут к проблемам в семейной жизни. Допустим, что супруги имеют любовь, правильно понимают цели и задачи семейной жизни, но у них неправильно выстроена иерархия семьи: жена взяла на себя несвойственную ей функцию главы семьи. При такой расстановке сил неизбежны конфликты. Или другой пример. Иерархия правильная, но супруги не имеют истинной любви, неправильно понимают, что такое любовь.

Они принимают за любовь эротическое влечение или собственный эгоизм. Пока они только радуют друг друга – им хорошо вместе. Но как только начнутся испытания, такой союз долго не протянет. Возможен и третий вариант. Муж и жена, действительно имеют любовь. С иерархией тоже порядок. Муж — глава семьи, жена — помощница мужа. Но всё равно им будет трудно, если они не пришли к согласию по главному вопросу: как строить свою семейную жизнь. У каждого из них свои представления и понятия о том, какой должна быть семья. Или они вообще не задумывались о том, что же они хотят от брака и друг от друга. Так что только три этих самых главных слагаемых все вместе дают возможность прийти к единству в браке и построить крепкую и дружную семью, где люди собрались во имя общей цели – любви и единства. А теперь рассмотрим три основных принципа семейной жизни подробнее.

Священник Гумеров Павел - Три кита семейного счастья

М.: Даниловский благовестник, 2012. 208 с.

ISBN 978-5-89101-476-3

Священник Гумеров Павел - Три кита семейного счастья - Содержание

Введение