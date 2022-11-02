Георгий Иванович Гурджиев, известный как создатель оригинальной системы духовной трансформации, был одним из творцов целой культурной эпохи, идеям и стилю которого обязаны многие направления западной мысли и западного искусства. Петр Демьянович Успенский, Томас де Гартман, Сальвадор Дали, Бернард Шоу, Рене Домаль, Кэтрин Менсфильд, Родни Коллин, Джон Беннетт и многие другие известные деятели культуры первой половины XX века испытали в своем творчестве его прямое или опосредованное влияние. Однако даже спустя более полувека со смерти Гурджиева вопрос об истоках его учения остается загадкой.

Жизнь Гурджиева можно разделить на несколько периодов, из которых наиболее важными были: детство и юность на Кавказе — до 1892 года, годы странствий (1892-1912), работа с учениками в России и на Кавказе (1912-1920), эмиграция на Запад после революции в России и короткий, хотя и исключительно важный период руководства созданным им Институтом гармонического развития человека в Шато-де-Приере под Парижем (1922-1924). После автомобильной катастрофы 1924 года последовал период писательства (до середины 1930-х годов), затем довоенный и военный периоды, когда работа Гурджиева была не столь интенсивной. И наконец, послевоенный период возрожденной и расширенной деятельности, продолжавшейся вплоть до его смерти в 1949 году. В 1924—1948 годах Гурджиев совершал поездки в Соединенные Штаты Америки и работал со своими американскими последователями.

Помимо трех основных книг — «Рассказы Вельзевула своему внуку», «Встречи с замечательными людьми» и «Жизнь реальна, только когда Я есть», — существует ряд работ Г.И. Гурджиева, менее известных широкой публике, однако проливающих особый свет на его личность и учение. К ним в первую очередь относятся «Вестник грядущего блага», «Беседы с учениками», «Взгляды из реального мира», а также лекция об эннеаграмме («Лекция о человеке»), раскрывающие важные стороны его учения. Первые две из названных работ, отражающие события и идеи двух значительных периодов в жизни Гурджиева, представлены в настоящем издании.

Георгий Гурджиев - Вестник грядущего блага. Беседы с учениками. Париж.1941-1946

(Серия «Постскриптум»)

М. : Энигма, 2011. — 336 с.

ISBN 978-5-94698-095-1

Георгий Гурджиев - Вестник грядущего блага. Беседы с учениками. Париж.1941-1946 - Содержание

А. Ровнер - Предисловие

ВЕСТНИК ГРЯДУЩЕГО БЛАГА

БЕСЕДЫ С УЧЕНИКАМИ

Беседа первая. Перевод Э. Ермакова

Беседа вторая. Перевод Э. Ермакова

Беседа третья. Перевод Э. Ермакова

Беседа четвертая. Перевод А. Мочалина

Беседа пятая. Перевод Э. Ермакова

Беседа шестая. Перевод Э. Ермакова

Беседа седьмая. Перевод Э. Ермакова

Беседа восьмая. Перевод Э. Мочалина

Беседа девятая. Перевод Э. Ермакова

Беседа десятая. Перевод Э. Ермакова

Беседа одиннадцатая. Перевод А. Мочалина

Беседа двенадцатая. Перевод Э. Ермакова

Беседа тринадцатая. Перевод Э. Ермакова

Беседа четырнадцатая. Перевод Т.Ровнер

Беседа пятнадцатая. Перевод Э. Ермакова

Беседа шестнадцатая. Перевод Г. Савченко

Беседа семнадцатая. Перевод А. Мочалина

Беседа восемнадцатая. Перевод Э. Ермакова

Беседа девятнадцатая. Перевод Т. Ровнер

Беседа двадцатая. Перевод Э. Ермакова

Беседа двадцать первая. Перевод А. Мочалина

Беседа двадцать вторая. Перевод Э. Ермакова

Беседа двадцать третья. Перевод Э. Ермакова

Беседа двадцать четвертая. Перевод Э. Ермакова

Беседа двадцать пятая. Перевод Т. Ровнер

Беседа двадцать шестая. Перевод А. Мочалина

Беседа двадцать седьмая. Перевод А. Мочалина

Беседа двадцать восьмая. Перевод Г. Савченко

Беседа двадцать девятая. Перевод Э. Ермакова

Беседа тридцатая. Перевод А. Перельштпейна

Беседа тридцать первая. Перевод Э. Ермакова

Беседа тридцать вторая. Перевод А. Мочалина