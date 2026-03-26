Человек может предстать пред миром в разных ипостасях. Он велик и ничтожен, бесстрашен и труслив, свободолюбив и покорен, щедр и скуп, силен и беспомощен. Он многолик. Однако далеко не всегда интерес философов к человеку был столь разносторонним и глубоким. В иные времена мыслители обращали свой взор на чарующую природу, поразительное сообщество людей, божественное откровение. Философам казалось, что это более достойные, чем человек, объекты теоретического постижения.

Мы всматриваемся в пучину истории. Мы вызываем в сознании образ древней прародительницы. Ищем выражение человеческого в наскальных рисунках, в иссохшем пергаменте, в величественной усыпальнице фараона. Мы разглядываем предметы утвари, орудия погребения, образцы великого ремесла. Мы размышляем о человеке как о постоянной предпосылке истории и культуры. Ныне, спустя почти тысячелетие после Омара Хайяма, нас безраздельно влечет к себе тайна человека. Действительно ли он занимает особое место в природном царстве? Что в нем уникального? Почему в отличие от других природных существ он наделен всепониманием? Какова природа человека? Что определяет суверенность его духа? В чем драма человеческих отношений и человеческого существования? От чего зависят смыcл и ценность человеческой жизни?

Павел Гуревич – Философская антропология

Учеб. пособие — 2-е изд., стер. — М. : Издательство «Омега-Л», 2010. — 607 с.

ISBN 978-5-370-01371-3

Павел Гуревич – Философская антропология - Содержание

Введение

Раздел первый. Человек как объект социально-философского анализа

Глава 1. Философское постижение человека

Глава 2. Типы антропологических учений

Глава 3. Бытие человека

Глава 4. Человеческая субъективность

Глава 5· Персоналистическая традиция

Раздел второй. Человеческие экзистенциалы