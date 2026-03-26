Человек может предстать пред миром в разных ипостасях. Он велик и ничтожен, бесстрашен и труслив, свободолюбив и покорен, щедр и скуп, силен и беспомощен. Он многолик. Однако далеко не всегда интерес философов к человеку был столь разносторонним и глубоким. В иные времена мыслители обращали свой взор на чарующую природу, поразительное сообщество людей, божественное откровение. Философам казалось, что это более достойные, чем человек, объекты теоретического постижения.
Мы всматриваемся в пучину истории. Мы вызываем в сознании образ древней прародительницы. Ищем выражение человеческого в наскальных рисунках, в иссохшем пергаменте, в величественной усыпальнице фараона. Мы разглядываем предметы утвари, орудия погребения, образцы великого ремесла. Мы размышляем о человеке как о постоянной предпосылке истории и культуры. Ныне, спустя почти тысячелетие после Омара Хайяма, нас безраздельно влечет к себе тайна человека. Действительно ли он занимает особое место в природном царстве? Что в нем уникального? Почему в отличие от других природных существ он наделен всепониманием? Какова природа человека? Что определяет суверенность его духа? В чем драма человеческих отношений и человеческого существования? От чего зависят смыcл и ценность человеческой жизни?
Павел Гуревич – Философская антропология
Учеб. пособие — 2-е изд., стер. — М. : Издательство «Омега-Л», 2010. — 607 с.
ISBN 978-5-370-01371-3
Павел Гуревич – Философская антропология - Содержание
Введение
Раздел первый. Человек как объект социально-философского анализа
Глава 1. Философское постижение человека
Глава 2. Типы антропологических учений
Глава 3. Бытие человека
Глава 4. Человеческая субъективность
Глава 5· Персоналистическая традиция
Раздел второй. Человеческие экзистенциалы
Глава 6. Смысл жизни и ее ценности
Глава 7. Философия любви
Глава 8· Страдание
Глава 9. Философское постижение смерти
Глава 10. Феномен страха
Вместо заключения
