Гуревич - Философская антропология

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Человек может предстать пред миром в разных ипостасях. Он велик и ничтожен, бесстрашен и труслив, свободолюбив и покорен, щедр и скуп, силен и беспомощен. Он многолик. Однако далеко не всегда интерес философов к человеку был столь разносторонним и глубоким. В иные времена мыслители обращали свой взор на чарующую природу, поразительное сообщество людей, божественное откровение. Философам казалось, что это более достойные, чем человек, объекты теоретического постижения.

Мы всматриваемся в пучину истории. Мы вызываем в сознании образ древней прародительницы. Ищем выражение человеческого в наскальных рисунках, в иссохшем пергаменте, в величественной усыпальнице фараона. Мы разглядываем предметы утвари, орудия погребения, образцы великого ремесла. Мы размышляем о человеке как о постоянной предпосылке истории и культуры. Ныне, спустя почти тысячелетие после Омара Хайяма, нас безраздельно влечет к себе тайна человека. Действительно ли он занимает особое место в природном царстве? Что в нем уникального? Почему в отличие от других природных существ он наделен всепониманием? Какова природа человека? Что определяет суверенность его духа? В чем драма человеческих отношений и человеческого существования? От чего зависят смыcл и ценность человеческой жизни?

Павел Гуревич – Философская антропология

Учеб. пособие — 2-е изд., стер. — М. : Издательство «Омега-Л», 2010. — 607 с.

ISBN 978-5-370-01371-3

Павел Гуревич – Философская антропология - Содержание

Введение

Раздел первый. Человек как объект социально-философского анализа

  • Глава 1. Философское постижение человека

  • Глава 2. Типы антропологических учений

  • Глава 3. Бытие человека

  • Глава 4. Человеческая субъективность

  • Глава 5· Персоналистическая традиция

Раздел второй. Человеческие экзистенциалы

  • Глава 6. Смысл жизни и ее ценности

  • Глава 7. Философия любви

  • Глава 8· Страдание

  • Глава 9. Философское постижение смерти

  • Глава 10. Феномен страха

  • Вместо заключения

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books