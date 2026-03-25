Обостренным вариантом подобных версий можно считать современные космологические концепции, в которых «человек», а то и «жизнь» в целом рассматриваются как этап, своеобразное звено в развертывании космической эволюции. Речь, стало быть, идет о «преодолении человека», предустановленном растворении его в иной, более значимой сущности. Такой ход мысли, само собой понятно, устраняет антропологическую тему как предельно значимую. Напротив, рождается иллюзия, будто исследователь возвышается над антропоцентрической установкой.

С философской точки зрения обойти человека в теоретическом постижении универсума все-таки не удается. Какое бы место ему ни отводилось, он все равно нуждается в истолковании. Все многообразие современных философско-антропологических течений группируется вокруг двух полюсов — человек рассматривается либо как животное, либо как социальное создание, которое возвысилось над природным царством благодаря именно общественным формам бытия. Видный американский ученый Стивен Пинкер по праву может считаться лидером так называемого нового натурализма. Это направление мысли сложилось благодаря новейшим открытиям в изучении мозга, расшифровке генома, клонировании и других исследований. Пинкер резко критикует социологическую традицию в изучении человека. Он называет эту традицию теорией «чистого листа».

Павел Семенович Гуревич - Философская интерпретация человека

(К 80-летию проф. П.С. Гуревича)

(Серия «Humanitas»)

СПб.: Петроглиф, 2017 — 428 с.

ISBN 978-5-98712-132-0

Павел Семенович Гуревич - Философская интерпретация человека - Содержание

Введение

Раздел первый. Философская антропология

Глава 1. И. Кант как основоположник философской антропологии

Глава 2. Философская антропология XIX века

Глава 3. Философская антропология XX века

Раздел второй. Спектр антропологического знания

Глава 4. Социальная антропология

Глава 5. Культурная антропология

Глава 6. Политическая антропология

Глава 7. Историческая антропология

Глава 8. Религиозная антропология

Глава 9. Психоаналитическая антропология

Раздел третий. Человек среди миров

Глава 10. Я и Ты

Глава 11. Парадоксы современного гуманизма

Глава 12. Жизненный мир человека

Глава 13. Макрокосмичность человека

Раздел четвертый. Новые темы философской антропологии

Глава 14. Векторы постмодернистского постижения человека

Глава 15. Исчезла ли сущность человека?

Глава 16. Апофатический проект человека

Глава 17. Переосмысление человеческой природы

Глава 18. Феномен деантропологизации человека

Глава 19. Кибернавт как персонаж глобальной эпохи

Глава 20. Логика биоса и мозг техноса

Заключение