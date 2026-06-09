Гуртаев - Моё место в церкви

Данная книга родилась в ответ на часто задаваемый верующими людьми вопрос: «Каково мое место в церкви?» Автор сразу показывает, что сам по себе этот вопрос законен и духовно важен, но его легко исказить, превратив поиск служения в поиск самореализации, статуса, признания или удобного положения в церковной жизни.

Главная мысль книги состоит в возвращении к богоцентричному пониманию служения: служитель призван проповедовать не себя, но Иисуса Христа, и заботиться не о себе, но о других ради Христа. Поэтому место верующего в церкви определяется не прежде всего его способностями, видимостью или личными предпочтениями, а святостью, посвященностью, верностью и смиренным упованием на благодать Божью.

Гуртаев Александр – Моё место в церкви – В поисках богоцентричного служения

Гуртаев А. В. Моё место в церкви. В поисках богоцентричного служения. – Самара: Благая Весть, 2026. – 144 с.

ISBN 978-5-7454-1990-4

Гуртаев Александр – Моё место в церкви – Содержание