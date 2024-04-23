Гуртаев Александр - Не спеши уходить - Как изменить отношение к поместной церкви?

«Не спеши уходить!» Такое название дано этой книге не случайно. В период образования множества новых церквей вопросы о том, почему я должен оставаться в конкретной поместной церкви и когда мне нужно уходить, стоят очень остро. Следует честно признать, что нередко люди торопятся сменить церковную «прописку», не проверив причин и не оценив мотивов для перехода из церкви в церковь. Цель данной книги — побудить читателей молитвенно поразмышлять над библейскими истинами и проанализировать свои стремления. Другими словами, не спешите уходить из поместной церкви, не убедившись в том, что проблема именно в церкви, а не в вас самих! Возможно, вы обнаружите эту внутреннюю проблему, и вам стоит задуматься о том, как ее решить. Может быть, вам после этого вообще не придется менять церковь. Однако, если вы убедитесь в правильности своих причин, вы сможете уйти из прежней церкви мирно и понести в новую церковь любовь и смирение.

В наших размышлениях о своем месте в церкви мы должны исходить из предпосылки, что быть частью церкви — это привилегия. В Послании к ефесянам апостол Павел называет Церковь Телом Христа, «полнотой Наполняющего все во всем» (Еф. 1:23). Быть ее частью означает быть не чужим и не пришельцем, а своим Богу и святым (2:19). Конечно, апостол говорит о церкви в абсолютном значении — о Церкви, которую мы обычно называем «Вселенской». Быть частью такой церкви — значит быть спасенным! Это огромная привилегия.

Однако быть частью Вселенской Церкви, не стремясь при этом быть частью церкви поместной, — это ненормальная ситуация с точки зрения Писания. Это, скорее, патология или редкое исключение. С самых первых дней после появления Церкви на земле апостолы начали насаждать поместные общины. Начиная от Иерусалима и так до края земли, первые благовестники не только проповедовали Евангелие, но и организовывали церкви в каждом городе. Все новозаветные послания обращены к конкретным общинам или группам общин с конкретными трудностями и проблемами, которые нуждаются в разъяснении или разрешении. Поэтому быть частью поместной церкви — тоже привилегия.

Гуртаев Александр - Не спеши уходить - Как изменить отношение к поместной церкви?

Самара: Благая Весть, 2024, 192 с.

ISBN: 978-5-7454-1844

Гуртаев Александр - Не спеши уходить - Как изменить отношение к поместной церкви? - Содержание

Предисловие. Почему нужно оставаться?

Введение. Что такое церковь? 1 Тимофею 3:14-15

Глава 1. Отношение к Божьей славе. 1 Тимофею 1:17

Глава 2. Отношение к Божьей благодати. Титу 2:11-14

Глава 3. Отношение к Божьему Слову. Деяния 17:11-14

Глава 4. Отношение к Божьим слугам. Евреям 13:17

Глава 5. Отношение к Божьим детям. Талатам 5:13

Заключение. Кому принадлежит церковь? Деяния 20:28

Послесловие. Когда нужно уходить?

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