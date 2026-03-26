Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Начнем с потенциальных опасностей, которые проявляют себя в виде нескольких проблем -исторической, богословской и практической. Историческая проблема касается происхождения данной литургической практики и может привести к первой опасности, которую следует сформулировать так: слепое следование традиции - баптистской или, хуже, православной. Еще раз отметим, что Новый Завет нигде не предписывает христианской церкви соблюдения особых дней и событий. Отсюда следует, что мы почерпнули эту практику из другого источника. К тому же вы, наверняка, знаете, что евангельские церкви других стран нередко празднуют только Рождество и Пасху. Наш же список церковных праздников огромен. Он, конечно же, уступает православному, из которого наши предшественники мудро удалили почти все, что касается Марии (кроме, пожалуй, Благовещения и Сретения), Иоанна Крестителя и других святых, и оставили только то, что непосредственно связано с Господом Иисусом. Есть искушение сделать вывод, что наша евангельская редакция церковного календаря идеальна, поскольку она сконцентрирована только на ключевых, самых значимых событиях из жизни Христа. Но это, к сожалению, не совсем так.

Александр Гуртаев - Славе предшествует смирение: Невыученный урок из христианских праздников

СПб.: «Библия для всех», 2019. - 192 с.

ISBN 978-5-7454-1537-1

Александр Гуртаев - Славе предшествует смирение: Невыученный урок из христианских праздников - Содержание

  • Введение. Нужны ли нам христианские праздники?

  • Глава 1. Рождество Христово. «Он, будучи богат, обнищал ради вас»

  • Глава 2. Крещение Господне. Смирение Христа, явленное в крещении

  • Глава 3. Преображение Иисуса Христа. Уроки с горы преображения

  • Глава 4. Вход Господень в Иерусалим. Чего вы ожидали?

  • Глава 5. Страсти Христовы. Шагая по следам Иисуса...

  • Глава 6. Светлое Христово воскресение. Невозможно воскреснуть, не умерев

  • Глава 7. Вознесение Господне. «Вознесся во славе!»

  • Заключение. «Славе предшествует смирение»

Библиография

Указатель текстов Писания

Предметный указатель

Views 27
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

