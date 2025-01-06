Гусейнов - Иррлитц - Краткая история этики
Фундаментальный труд А. А. Гусейнова и Г. Иррлитца «Краткая история этики» представляет собой масштабный обзор развития философской мысли о морали и нравственности. Авторы анализируют домарксистскую этику как целостное явление, исследуя её эволюцию от истоков античности до классических систем Нового времени. Основной акцент сделан на «архетипе» социально-нравственных отношений — противоречии между реальными нравами общества и абстрактными идеалами, которое стало коренной характеристикой человеческого бытия в классовую эпоху.
Книга последовательно раскрывает, как переход от родового строя к цивилизации деформировал мораль, породив разрыв между личной свободой и «низменными страстями» накопления. Авторы мастерски демонстрируют механизм «социальной алхимии», с помощью которого идеи господствующих классов возводились в ранг всеобщих моральных норм. Через анализ учений Сократа, Платона, Канта и Гегеля читатель видит, как философия пыталась разрешить этот конфликт, набрасывая «покров любви» на социальные противоречия и выстраивая сложные системы этического обоснования жизни.
Издание ценно не только своим глубоким теоретическим анализом, но и богатым хрестоматийным материалом. В приложении впервые на русском языке были представлены уникальные тексты Аристотеля и ранние лекции Канта, что делает книгу незаменимым источником для студентов, философов и всех, кто интересуется историей человеческого духа. Это исследование позволяет увидеть за сменой эпох и имен единую нить поиска нравственной истины в сложном и часто враждебном социальном мире.
Гусейнов А. А., Иррлитц Г. — Краткая история этики
М.: Мысль, 1987. — 589 с.: ил.
Гусейнов А. А., Иррлитц Г. — Краткая история этики — Содержание
Введение: Идейный замысел и жанр исследования
Часть первая. АНТИЧНОСТЬ
Глава I. Предэтика: Гомер, Гесиод, Семь мудрецов, Анаксимандр, Гераклит, Пифагорейцы.
Глава II. Античное Просвещение: Софисты, Демокрит, Сократ и сократические школы.
Глава III. Систематизация античной этики: Платон и Аристотель.
Глава IV. Эпоха упадка рабовладения: Эпикур, Стоицизм, Скептицизм, Неоплатонизм.
Часть вторая. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Глава I. Религиозная этика: Евангельская доктрина и идеологическая функция церкви.
Глава II. Патристика: Ориген, Тертуллиан, Августин, Боэций и Григорий.
Глава III. Схоластика: Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Абеляр, Фома Аквинский.
Глава IV. Позднее Средневековье: Дунс Скот, Мейстер Экхарт, еретические движения.
Часть третья. НОВОЕ ВРЕМЯ
Глава I. Основной замысел: Коренная проблема этики и идеи Джордано Бруно.
Глава II. Скептицизм: Монтень и Бейль как начало переориентации теории.
Глава III. Разум против страстей: Декарт, Спиноза, Гоббс.
Глава IV. Сенсуалистическая этика: Локк, Юм, Смит (конформизм), Мандевиль и Гельвеций (критика).
Глава V. Пантеистический евдемонизм: Шефтсбери и Руссо.
Глава VI. На пути к историческому пониманию: Кант, Гегель, Фейербах.
Заключение: Домарксистская и современная этика
Приложение: Избранные тексты: Аристотель («Евдемова этика», «О добродетелях»), Августин, Кант (лекции 1762–1764 гг. и общая этика).
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