Гусейнов - Иррлитц - Краткая история этики

Фундаментальный труд А. А. Гусейнова и Г. Иррлитца «Краткая история этики» представляет собой масштабный обзор развития философской мысли о морали и нравственности. Авторы анализируют домарксистскую этику как целостное явление, исследуя её эволюцию от истоков античности до классических систем Нового времени. Основной акцент сделан на «архетипе» социально-нравственных отношений — противоречии между реальными нравами общества и абстрактными идеалами, которое стало коренной характеристикой человеческого бытия в классовую эпоху.

Книга последовательно раскрывает, как переход от родового строя к цивилизации деформировал мораль, породив разрыв между личной свободой и «низменными страстями» накопления. Авторы мастерски демонстрируют механизм «социальной алхимии», с помощью которого идеи господствующих классов возводились в ранг всеобщих моральных норм. Через анализ учений Сократа, Платона, Канта и Гегеля читатель видит, как философия пыталась разрешить этот конфликт, набрасывая «покров любви» на социальные противоречия и выстраивая сложные системы этического обоснования жизни.

Издание ценно не только своим глубоким теоретическим анализом, но и богатым хрестоматийным материалом. В приложении впервые на русском языке были представлены уникальные тексты Аристотеля и ранние лекции Канта, что делает книгу незаменимым источником для студентов, философов и всех, кто интересуется историей человеческого духа. Это исследование позволяет увидеть за сменой эпох и имен единую нить поиска нравственной истины в сложном и часто враждебном социальном мире.

Гусейнов А. А., Иррлитц Г. — Краткая история этики

М.: Мысль, 1987. — 589 с.: ил.

Гусейнов А. А., Иррлитц Г. — Краткая история этики — Содержание