Ханука - Идеи и тайны

Восстание Макабим (Маккавеев) - первая война за веру в истории человечества. В память о происходивших тогда событиях нашими мудрецами был установлен на все поколения праздник Ханука, главная заповедь которого - зажигание Ханукии, восьмисвечника. Впоследствии в нашей истории было немало таких войн, но первая стала для всех архетипом: это была война во имя того, чтобы свет нашего Учения не погас. Его многократно и безуспешно пытались погасить, и Ханука - свидетельство того, что этот свет будет не только гореть вечно, но разгораться все ярче и ярче: одна свеча, две, три - и так далее...

Свет - первое, что человек воспринимает, приходя в этот мир. И как для младенца, так и для всего сотворенного мира, свет - начало начал. Даже тем, кто мало знаком с Торой, хорошо знакомы ее первые слова, повествующие о начале Творения: «В начале сотворил Всевышний небо и землю». Парадоксальным образом, тем, кто поглубже знаком и с оригиналом, и с правилами еврейской грамматики, значение этой фразы куда менее очевидно. Поскольку первое слово (бе-решит) стоит в сопряженной форме, точный перевод должен выглядеть так: «В начале сотворения Всевышним неба и земли... сказал Всевышний: ”Да будет свет" - и появился свет». Казалось бы, одно и то же, но если в обычном переводе первыми сотворенными объектами представляются земля и небо, то в уточненном прежде всего был сотворен свет.

Согласно представлениям современной физической науки, в частности, теории относительности, свет как явление и скорость света как важнейшая константа являются важнейшими элементами общей картины мира. Одной из фундаментальных идей, все еще не вполне постижимых для человека, остается двойственная (квантовая и волновая) природа света.

Но, пожалуй, самым примечательным феноменом в восприятии нами света является другая двойственность: свет как одно из исходных, важнейших духовных понятий, с одной стороны, и физическое явление, хорошо изученное и всецело принадлежащее миру материальному, - с другой. Именно поэтому свет - естественный символ связи между физическим и духовным мирами.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Для нас свет является единственным источником визуальной информации о мире; наше отношение к нему определяется и той ролью, которую он играет в нашем познании окружающего мира. Действительность, с точки зрения физики, по природе своей такова, что мы видим не сами вещи, а свет, отраженный от них.