Хабермас - Ратцингер - Диалектика секуляризации
Опорной точкой для философского дискурса о разуме и откровении является постоянно встречающийся умозрительный образ: разум, рефлексирующий над своими глубинными основами, находит свои корни в ином и вынужден признать роковую силу этого иного, если не желает потерять разумную ориентацию в тупике гибридного овладения самим собой. Моделью здесь служит опыт свершившегося или хотя бы начатого обращения собственными силами, конверсии разума через разум - всё равно, исходит ли рефлексия (как у Шлейермахера) из самосознания познающего и действующего субъекта, или (как у Кьеркегора) - из историчности каждого отдельного экзистенциального самоудостоверения, или же (как у Гегеля, Фейербаха и Маркса) - из провоцирующей противоречивости нравственных отношений.
Несмотря на первоначальное отсутствие всяких богословских намерений, разум, осознав свои границы, переходит таким образом к иному: будь то в мистическом соединении с космическим всеохватным сознанием, или в отчаянной надежде на историческое событие несущей освобождение вести, или в форме неуспокоенной солидарности с униженными и оскорбленными, стремящейся к приближению мессианского счастья. Эти безымянные боги послегегелевской метафизики - всеохватное сознание, невообразимое событие, нераздельная общность - становятся легкой добычей богословия. Они словно так и просят, чтобы их расшифровали как псевдонимы трёх ипостасей Бога, дарующего людям откровение о Себе Самом.
Хабермас Юрген, Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) - Диалектика секуляризации. О разуме и религии
Пер. с нем.
Серия «Современное богословие»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 112 с.
ISBN 5-89647-164-5
Хабермас Юрген, Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) - Диалектика секуляризации. О разуме и религии - Содержание
Григорий Гутнер Секулярность, постсекулярность и универсализм. Замечания к диалогу Хабермаса и Ратцингера
Флориан Шуллер Предисловие
Юрген Хабермас - Дополитические основы демократического правового государства?
1. К обоснованию секулярного конституционного государства на основе источников практического разума
2. Как осуществляется воспроизводство солидарности между гражданами государства?
3. Когда рвутся социальные узы
Экскурс
4. Секуляризация как двоякий и взаимодополняющий процесс обучения
5. Как должны обходиться друг с другом верующие и нерелигиозные граждане
Йозеф Ратцингер - Чем держится мир. Дополитические моральные основы либерального государства
1. Власть и право
2. Новые формы власти и новые вопросы о контроле над ними
3. Предпосылки права: право - природа - разум
4. Интеркультурность и ее последствия
5. Выводы
Об авторах
