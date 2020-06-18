Путеводитель по церквам Нового Завета - Джон Хэдинг

В данном словаре мы старались описать все новозаветные церкви, прослеживая в отдельных случаях существование церкви, даже если об этой церкви прямо не говорится. Одна или две второстепенных справки опущены, из-за недостатка сведений.

Была сделана попытка дать материал о каждой новозаветной церкви, за незначительными исключениями. Тексты подобраны таким образом, чтобы точно воспроизвести возникновение и развитие церквей, их служение Господу. И поэтому эта книга не о доктринах, а о путешествиях, жизни, служении и практике в новозаветные времена.

Подзаголовок — или, пожалуй, даже сам заголовок — можно было бы сформулировать так: "При Господнем содействии" (Map. 16:20); ибо основание, строительство, укрепление поместных церквей — воистину труд Господа, в котором Он использует Своих слуг, Сам избрав их и дав им власть. События, последовавшие вслед за перво-апостольскими временами собственно формируют тему «церковной истории», а именно: развитие больших и малых деноминаций.

Это может заинтересовать историков, но духовные люди понимают, что такая история не имеет большой ценности, если ее сравнивать с духовной историей новозаветных церквей. Только Божий труд в новозаветных церквах заложил основы братства и практики для тех, кто верит, (1) что там Он полностью заложил принципы и практику и (2) что последующие церковные события не дают руководства или основ веры, исходящих исключительно от Господа. Читающие эту книгу должны очень четко проводить эту грань.

Карта на стр. 108 должна постоянно использоваться при чтении для лучшего понимания подробностей историй, описывающих каждую церковь; в противном случае, некоторые детали могут вызвать затруднение. Огромное количество событий, взаимосвязей между различными церквами действительно заслуживает специального рассмотрения, и карта содействует этому.

Составитель верит, что читатели, решившие воспользоваться этой книгой, получат Божьи благословения, и что она поможет им увидеть актуальность многих высказанных здесь соображений применительно к современной церковной жизни.

Джон Хэдинг