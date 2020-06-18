Путеводитель по церквам Нового Завета - Джон Хэдинг

Хэдинг - Путеводитель по церквам
В данном словаре мы старались описать все новозаветные церкви, прослеживая в отдельных случаях существование церкви, даже если об этой церкви прямо не говорится. Одна или две второстепенных справки опущены, из-за недостатка сведений.
Была сделана попытка дать материал о каждой новозаветной церкви, за незначительными исключениями. Тексты подобраны таким образом, чтобы точно воспроизвести возникновение и развитие церквей, их служение Господу. И поэтому эта книга не о доктринах, а о путешествиях, жизни, служении и практике в новозаветные времена.
Подзаголовок — или, пожалуй, даже сам заголовок — можно было бы сформулировать так: "При Господнем содействии" (Map. 16:20); ибо основание, строительство, укрепление поместных церквей — воистину труд Господа, в котором Он использует Своих слуг, Сам избрав их и дав им власть. События, последовавшие вслед за перво-апостольскими временами собственно формируют тему «церковной истории», а именно: развитие больших и малых деноминаций.
Это может заинтересовать историков, но духовные люди понимают, что такая история не имеет большой ценности, если ее сравнивать с духовной историей новозаветных церквей. Только Божий труд в новозаветных церквах заложил основы братства и практики для тех, кто верит, (1) что там Он полностью заложил принципы и практику и (2) что последующие церковные события не дают руководства или основ веры, исходящих исключительно от Господа. Читающие эту книгу должны очень четко проводить эту грань.
Карта на стр. 108 должна постоянно использоваться при чтении для лучшего понимания подробностей историй, описывающих каждую церковь; в противном случае, некоторые детали могут вызвать затруднение. Огромное количество событий, взаимосвязей между различными церквами действительно заслуживает специального рассмотрения, и карта содействует этому.
Составитель верит, что читатели, решившие воспользоваться этой книгой, получат Божьи благословения, и что она поможет им увидеть актуальность многих высказанных здесь соображений применительно к современной церковной жизни.
Джон Хэдинг
Джон Хэдинг - Путеводитель по церквам Нового Завета
Название оригинала: «Dictionary of New Testament Churches»
John Heading, 1984 г.
Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово»
Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово»
Ровно, 1999
Джон Хэдинг - Путеводитель по церквам Нового Завета - Вавилон
1 Пет. 5:13.
«„.Избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне» — это место можно перевести по-другому: «Избранная жена, которая в Вавилоне»; так как греческий текст имеет нехарактерный определенный артикль женского рода. Некоторые толкователи полагают, что Петр писал из действительного города Вавилона на реке Евфрат. Хотя он был разрушен в предыдущие века, но там еще обитали иудеи. Если это так, то «избранная жена» могла быть определенной сестрой во Христе.
Некоторые утверждают, что это была жена Петра, которая стала его спутницей во время миссионерских путешествий (1 Кор. 9:5). Тогда, возможно, тут речь идет не о «церкви». Однако, другие полагают, что во времена гонений при Нероне Петр пребывал в Риме и, чтобы избежать явной ссылки на римских верующих, он вместо этого употребил «Вавилон». Эти толкователи уверены также, что «тайна, Вавилон великий» (Отк. 17:5) относится к Риму в смысле религиозном, отличном от политического. Тогда здесь уместна ссылка Петра на поместную церковь, которая скрыта в артикле женского рода.
Петр писал церквам (пришельцам, рассеянным и избранным) в «Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии» (1 Пет. 1:1), а именно — областям на север от местности, которую посетил Павел во время первого миссионерского путешествия (Антиохия, Икония, Листра, Дервия, см. Деян. 13:14 — 14:23). Дух не позволял Павлу проникнуть на эту территорию (Деян. 16:6-7). Хотя Петр и не писал об общих основах веры из «Вавилона», рассматривая, в первую очередь, страдания за Христа во времена гонений, он, тем не менее, подчеркнул (1) поклонение в «доме духовном» «святым священством», принося «духовные жертвы» (1 Пет. 2:5), ибо дом Божий — это «Церковь Бога живого» (1 Тим. 3:15); и (2) ответственность пастырей «пасти Божие стадо, надзирая за ним, в пример стаду» (1 Пет. 5:1-4).
Интересный словарик! Подручное пособие для проповедников. Поди сразу найти информацию по какой-либо общине НЗ!
Один там минус - данные только из НЗ, хотя для тех, кто глубоко не копает, как раз это и есть плюс - сразу все возможные места поданы...