Хафец Хаим - Открою уста свои в притче

ПАМЯТНИКИ ЕВРЕЙСКОЙ МЫСЛИ

Однажды р. Исраэль Меир га-Коген из Радина, называемый по заглавию первого его труда «Хафец Хаим» — «Жаждущий жизни», отправился на несколько дней в Варшаву по делам чрезвычайной важности, касающимся многих йешив Литвы и Белоруссии.

Миссия его завершилась полным успехом, хотя и потребовала больше времени, чем предполагалось изначально,—целых шесть недель. Вернувшись в Радин, вместо того чтобы радоваться своим успехам, он стал сокрушаться, что потерял целых шесть недель — а ведь множество святых слов Торы можно было изучить за это время.

Когда эти слова передали его великому ученику р. Эль-ханану Васерману, тот немедленно отправился к учителю и спросил у него: «За эти шесть недель вы сделали великое дело для всех святых йешив; о какой же потере времени вы говорите, ведь за одно это вы обретете великую награду в мире грядущем?» Хафец Хаим ответил сокрушенно: «Ох, ты не понимаешь! Я вовсе не жажду получить награду и наслаждаться в райском саду... Ты, наверное, прав в том, что за эти недели я заслужил в мире грядущем награду, но для меня это несущественно. Я стремлюсь изучать Тору Вс-вышнего и ради того, чтобы ее постичь, готов отказаться от своей райской участи, и от удела в мире грядущем... Потому-то я и сокрушаюсь о впустую потерянном времени».

Эта история символически обозначает весь жизненный путь этого удивительного мудреца. Хафец Хаим, один из величайших еврейских учителей последних поколений, не был отстраненным от мира праведником, занятым служением Вс-вышнему и не обращающим внимания на бушующие вокруг бури. Напротив, он трудился не покладая рук для совершенствования своего и всех последующих поколений. Недаром его многочисленные труды выдержали множество изданий и переведены на все языки, какими только пользуются евреи. Не постижение высших миров считал своей задачей р. Исраэль, а исправление этого, материального и чувственного мира, а вместе с ним смятенных, ошибающихся, небезгрешных живых людей. Своим истинным предназначением видел он изучение Торы ради нее самой.

Даже в своем поколении, давшем миру множество великих праведников и мудрецов Торы, Хафец Хаим был единственным и уникальным. Его жизнь — зримое воплощение идей движения Мусар, стремившегося к исправлению всего народа посредством морального совершенствования отдельных личностей. Его современник, один из величайших учителей Мусара, рабби Нахум Велвл Зив из Кельма, говорил о нем: «Я знал гениев в Торе, праведников согласно Торе, но настоящего еврея Торы я не сподобился узнать, пока не встретил Хафец Хаима». Сын р. Исраэля Меира, рабби Лейб, добавлял к этому: «Есть праведные чудотворцы, которые могут отменить приговор Вс-вышнего или вынести приговор, которому подчинится Всесвятой; чудо моего отца состояло в том, что он всегда исполнял приговор Творца».

Рабби Исраэль Меир га-Коген из Радина - Хафец Хаим - Открою уста свои в притче

Избранные притчи учителя нашего, рабби Исраэля Меира га-Когена из Радина, прозванного Хафец Хаим - «Жаждущий жизни»

Перевод с иврита А. Катуков

ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5763

МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2003

ISBN 5-93273-122-2

Хафец Хаим - Открою уста свои в притче - Содержание

Предисловие

Глава 1. ОТЧЕТ ПЕРЕД СОБОЮ

Глава 2. ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ

Глава 3. СЛУЖЕНИЕ Б-ГУ

Глава 4. НАГРАДА И НАКАЗАНИЕ

Краткое содержание притч

Словарь имен и терминов

Хафец Хаим - Открою уста свои в притче - Сын, потерявший весь данный ему пенсион

Есть одна напасть, и никто из нас, из-за многих грехов наших, не спасся от нее! Все мы убеждаем себя, что нам никак не прожить без удобного дома, красивой одежды, что мы не можем обойтись без самой вкусной еды, какую едят лишь богачи. Но стоит ему подумать — и станет ясно, что это совсем не так. И вот как можно это проверить. Пусть человек представит себе, что есть у него товарищ, совершенно равный ему по положению, и что его обязали за собственный счет кормить этого человека, одевать его и содержать его дом так, как подобает. Нет сомнений, что в этом случае человек постарается тратить как можно меньше, повторяя все время: «Того, что я тебе даю, и так уже достаточно, а то и слишком!» А ведь самому себе он почему-то говорит: «Это самое меньшее, чем можно было бы удовлетвориться!» Ясно, что это злое начало ослепляет его. И это рассуждение позволит нам объяснить стих из Торы, глава «Гаадзину...»: «Испортился, но не ему; сыновья его — это их ущерб (...) Б-гу ли воздадите так, народ подлый и не мудрый?»

А чтобы это объяснение было понятным, расскажу притчу. Один человек назначил сыну пенсион: дал ему тысячу динаров и разрешил несколько лет питаться за своим столом. Когда эти несколько лет прошли, он захотел, чтобы сын его научился сам зарабатывать деньги, и потребовал, чтобы сын, захватив с собой все свои деньги, поехал на ярмарку и вернулся с прибытком. Тот так и сделал. И первым, что попалось ему на глаза на ярмарке, были кувшины, раскрашенные снаружи золотой краской (а внутри-то они были глиня-ные).Очень понравились юноше эти кувшины и осведомился он об их цене. Торговцы ответили: «Знаешь, хоть эти кувшины и из чистого золота, мы немного уступим тебе, чтобы ты мог тоже получить на них прибыль!» Он очень обрадовался, достал пятьсот динаров и купил кувшины. Он-то думал, что они золотые, а из чего они сделаны на самом деле, даже не посмотрел. На другие пятьсот динаров он накупил закладных из ломбарда, тоже с большой выгодой, но подлинность их не проверил. Счастливый, отправился он домой, думая о том, как много заработал.

И так уж сложилось, что как раз тогда слуги местного царя искали поддельные закладные, прознав, что именно в эту ночь их должны привезти в город. Во всех домах велись обыски; искали очень тщательно. И вот приезжает наш юноша, входит в дом отца, желая похвалиться удачно совершенными сделками, и показывает золотые кувшины, купленные за бесценок. Присмотрелся отец: а внутри-то они глиняные! «Ну ты и глупец! — сказал он. — Как же ты дал себя одурачить и принял их за золотые? Посмотри сам: они же из простой глины! Не стоят они и сотой доли того, что ты за них отдал! Ладно, половины того пенсиона, что я тебе дал, уже нет; посмотрим-ка, что ты приобрел на вторую половину». Сын завел его в самую тайную комнату в доме и показал закладных на несколько тысяч рублей, которые обошлись ему всего лишь в пятьсот динаров. И увидел его отец, что все эти закладные поддельные, и закричал: «О негодяй! Что же ты натворил? Мало того что денег не заработал — еще связался с гнусными фальшивками! Их же сейчас найдут полицейские, и головой ответишь перед царем! Так-то ты отплатил мне за все то, что я сделал для тебя, с младых ногтей и до сего дня? Я ведь растил тебя и воспитывал, пенсион тебе положил, надеялся, что будешь ты все возвышаться, а ты что? Купил какую-то дурацкую глину! И главное — мерзкие поддельные закладные! Что же теперь будет? Что ждет меня — и все из-за тебя!»

Точно так же обстоят дела и с нами. Прежде чем человек приходит в этот мир, Б-г благословенный определяет каждому из нас число дней его жизни, и каждому из нас он дает разум, какого тот заслуживает. Пользоваться же им надлежит для того, чтобы постигать Тору и выполнять заповеди, а также для того, чтобы быть в состоянии вести материальную жизнь, то есть находить себе пропитание. Из-за многих грехов своих не делают люди так, как им заповедано. Наоборот, они большую часть своей жизни, своих сил и своего разума разменивают на поддельные закладные: используют для совершения преступлений, за которые будут потом осуждены на Суде. И нет у человека никакой возможности укрыться от полицейских, которые будут посланы наказать его! И еще одну большую долю берет человек из своей жизни и покупает на нее позолоченную глину, то есть все временные радости и преходящие удовольствия этого мира, в гораздо большем количестве, чем необходимо для поддержания жизни. И всю свою жизнь он радуется тем удачным сделкам, которые совершил. Но когда подойдет время расчета, когда каждая живая душа поднимается наверх, чтобы держать ответ, — что же тогда выяснится? Окажется, что часть его дел — такие преступления, за которые его не назовешь иначе как негодяем. А за другие его дела, за то, что он променял Тору Б-га, что драгоценнее всякого богатства, на глину, на временные и суетные приобретения, — за них назовется он сыном не мудрым. Ведь только тот, кто старается в этом мире собрать побольше заповедей, назовется мудрым, как сказано: «Мудрый сердцем приобретет заповеди». А значит, тот, кто поленится это делать, не зовется мудрым. И об этом криком кричит Писание: «Б-гу ли воздадите так, народ подлый и не мудрый?! Он ведь — Отец твой, Создатель твой; Он сделал тебя и крепко утвердил тебя!» Это значит: Он дал тебе мудрость и разум, которые необходимы для достижения вечного удела, как сделал бы отец, любящий своего сына! А ты променял все на пустяки и суету...