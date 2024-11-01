Написано в конце раздела Илхот Мейла (8:8) книги Яд Ахазака, монументального свода еврейских законов, составленного Рамбамом (Маймонидом): "Изучая законы святой Торы, человек ־ в меру своих способностей - должен стараться понять их конечную цель. Всегда существует нечто, чему он, не понимая принципа, не может найти объяснение, - тем не менее, надо опасаться легкомысленного к этому отношения. Человеку не следует восставать против Всевышнего, иначе Всевышний восстанет против человека. Пусть его размышления о непонятном в Торе не будут подобны мыслям об обыденных, несвященных вещах. Посмотрите, насколько строга Тора к нарушению святости (мейла). Даже дрова и камни, пыль и пепел, становятся священными, как только над ними будут произнесены слова посвящения Владыке всего мира. И если человек станет относиться к ним как к обьщенным предметам, он тем самым нарушит их святость. Подобный грех, даже совершенный ненамеренно, нуждается в искуплении. И насколько все это строже в отношении заповедей, которые Всевышний, да будет Он благословен, установил нам! Поэтому человеку надо поостеречься отвергать их только потому, что он не понимает их значения. Подобно тому как не следует заниматься измышлениями о благословенном Б־ге, так не следует и размышлять о Его заповедях, как о чем-то обьщенном".

В Торе сказано: ”Соблюдайте все Мои уставы (хуким) и все Мои законы (мишпатим). И исполняйте их" (Ваикра 19:37, 20:22). Мудрецы учили (см. Сифра ш Ваикра 19:37), что слова соблюдать и исполнять относятся как к уставам (хуким), так и к законам (мишпатим). Мы знаем, что под словом исполнять (в оригинале сказано - делать) подразумевается, что заповеди должны осуществляться, выполняться, а под словом соблюдать (в оригинале сказано - охранять) - что нужно следовать уставам (хуким), отдавая им должное, те. не считая их менее значимыми, чем законы (мишпатим). Также нам известно, что законы (мишпатим) - это заповеди, смысл которых и благо от исполнения которых в этом мире известны. Например - заповеди, запрещающие грабеж, кровопролитие, заповеди, повелевающие почитать отца и мать, и т.п. В то время как уставы (хуким) - это заповеди, смысл которых нам неизвестен. Причем мудрецы учили (Мидраш Теилим 9), что Всевышний сказал: "Я завещал вам хуким, и вы не вправе сомневаться в них". Влечение к дурному началу (ецер ара), присущее человеку, сбивает его с толку во всем, что касается хуким, да и другие народы мира отзываются о них пренебрежительно, - например о запрете есть свинину или мясное с молочным, то же самое о законах относительно телки, которой ломают шею, о "рыжей корове" и "козле отпущения" и пр.

Сколько горя принесли царю Давиду (да будет мир его праху) еретики и идолопоклонники, которые презрительно отзывались о хуким\ Однако, как они его ни преследовали, сколько ни бросали в его адрес несправедливые слова (в силу узости своего человеческого понимания), он с еще большей преданностью изучал Тору. Ибо сказано: "Возвели на меня ложь злодеи, - а я всем сердцем соблюдаю Твои повеления" (Теилим 119:69). И далее сказано: "Все Твои заповеди - истина; несправедливо они преследовали меня, ־ так помоги же мне!" (Теилим 119:86).

Известно, что все жертвоприношения относятся к хуким. Мудрецы утверждают, что мир существует благодаря жертвоприношениям в Храме. Исполняя хуким (уставы) и мишпатим (законы), праведные и достойные люди получают право на жизнь в грядущем мире. Причем Тора ставит на первое место именно хуким, о которых сказано: "Соблюдайте Мои уставы (хуким) и Мои законы, через исполнение которых будет жить человек" (Ваикра 18:5).

Хафец Хаим (рабби Исраэль Меир Лкоэн) - Краткая книга заповедей - Включает все заповеди, актуальные в наши дни и заповеди, связанные с Эрец Исраэль

Иерусалим: Издательство «Лев Самеах», 2000. – 330 с.

Хафец Хаим (рабби Исраэль Меир Лкоэн) - Краткая книга заповедей – Содержание

Предисловие автора

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОВЕДИ

1. Заповедь, повелевающая верить в то, что Б-г существует

2. Заповедь, повелевающая знать о единстве Благословенного Б-га и всецело верить в то, что Он един

3. Заповедь, обязывающая любить Благословенного Б-га всем сердцем, душой и достоянием

4. Заповедь, повелевающая испытывать страх перед Всевышним

5. Заповедь, повелевающая освящать имя Всевышнего публично

6. Заповедь, повелевающая прилагать все усилия для того, чтобы следовать путем, указанным Благословенным Всевышним

7. Заповедь, повелевающая молиться Б-гу каждый день

8. Заповедь, повелевающая повязывать тфилин на руку

9. Заповедь, повелевающая возлагать тфилин на голову

10. Заповедь, повелевающая делать цицит на углах одежды

11. Заповедь, повелевающая читать молитву тфилин на голову Шма-Исраэль утром и вечером

12. Заповедь, повелевающая прикреплять мезузу при входе в дом

13. Заповедь, повелевающая произносить биркат-амазон после того, как ели хлеб

14. Заповедь, повелевающая изучать Тору самому и обучать Торе других

15. Заповедь, повелевающая каждому еврею написать для себя свиток Торы

16. Заповедь, повелевающая держаться мудрецов Торы и их учеников

17. Заповедь, повелевающая вставать перед пожилым человеком, а также приветствовать мудреца и вставать перед ним

18. Заповедь, повелевающая испытывать благоговейный страх перед Храмом

19. Заповедь, повелевающая провозглашать субботу священным днем

20. Заповедь, повелевающая в субботу отдыхать от работы

21. Заповедь, повелевающая радоваться в праздники

22. Заповедь, повелевающая устранить хамец четырнадцатого нисана

23. Заповедь, повелевающая есть мацу в первую ночь праздника Песах

24. Заповедь, повелевающая рассказывать об исходе евреев из Египта в ночь пятнадцатого нисана

25. Заповедь, повелевающая отдыхать от работы в первый день Песах

26. Заповедь, повелевающая считать семь полных недель с того дня года, когда в Храме приносили омер

27. Заповедь, повелевающая отдыхать от работы в седьмой день Песах

28. Заповедь, повелевающая отдыхать от работы в праздник Шавуот

29. Заповедь, повелевающая отдыхать от работы в Рош-Ашана, первого тишрей

30. Заповедь, повелевающая слушать звуки шофара в Рош-Ашана, первого тишрей

31. Заповедь, повелевающая отдыхать от работы в Йом-Кипур

32. Заповедь, повелевающая поститься в Йом-Кипур

33. Заповедь, повелевающая грешнику отречься от своего греха и исповедоваться перед Благословенным Б-гом

34. Заповедь, повелевающая отдыхать от работы в первый день праздника Суккот

35. Заповедь, повелевающая жить в сукке семь дней праздника Суккот

36. Заповедь, повелевающая возносить (поднимать) четыре вида растений в праздник Суккот

37. Заповедь, повелевающая отдыхать от работы в день праздника Шмини-Ацерет

38. Заповедь, повелевающая давать цдаку бедным евреям

39. Заповедь, повелевающая исполнять обет или клятву

40. Заповедь, повелевающая разбирать дела об освобождении от обетов и клятв

41. Заповедь, повелевающая почитать отца и мать

42. Заповедь, повелевающая испытывать страх перед отцом и матерью

43. Заповедь, повелевающая жениться, чтобы иметь детей

44. Заповедь, повелевающая жениться, совершая обряд кидушин

45. Заповедь, повелевающая еврею жениться на вдове своего брата, умершего бездетным

46. Заповедь, повелевающая женщине пройти обряд халица при участии брата умершего мужа - если тот не хочет взять ее в жены

47. Заповедь, повелевающая делать обрезание каждому мальчику на восьмой день после рождения

48. Заповедь, повелевающая сделать шхиту животным и птицам, если кто-то захочет съесть их мясо

49. Заповедь, повелевающая присыпать землей кровь после шхиты кашерных диких животных или птиц

50. Заповедь, повелевающая оказывать почести коэну

51. Заповедь, повелевающая отдавать коэну после убоя домашнего животного следующие части: переднюю ногу, щеки и желудок

52. Заповедь, повелевающая отдавать коэну первую шерсть при стрижке овец

53. Заповедь, повелевающая посвящать Б-гу первенцев мужского пола

54. Заповедь, повелевающая еврею выкупить своего сына-первенца, родившегося у матери-еврейки

55. Заповедь, повелевающая выкупать ягненком первенца осла мужского пола

56. Заповедь, повелевающая проломить затылок первенцу осла, если его не выкупили

57. Заповедь, повелевающая отделять халу от теста и отдавать ее коэну

58. Заповедь, повелевающая коэнам благословлять еврейский народ

59. Заповедь, повелевающая коэну заботиться о своих близких умерших родственниках, даже если он становится при этом ритуально нечистым

60. Заповедь, повелевающая любить каждого еврея, как самого себя

61. Заповедь, повелевающая любить гера

62. Заповедь, повелевающая давать деньги в долг бедным евреям

63. Заповедь, повелевающая возвращать вещи, взятые в залог, как только они потребуются владельцу

64. Заповедь, повелевающая прощать долг в год шмита

65. Заповедь, повелевающая хозяину позволять работнику есть во время работы плоды земли, над которыми он трудится

66. Заповедь, повелевающая расплачиваться с наемным работником в тот же день

67. Заповедь, повелевающая вершить правосудие в делах торговли в соответствии с законами Торы

68. Заповедь, повелевающая возвращать ограбленное

69. Заповедь, повелевающая возвращать потерянное еврею

70. Заповедь, повелевающая разгрузить животное, лежащее под ношей

71. Заповедь, повелевающая помочь ближнему в погрузке поклажи на животное или человека

72. Заповедь, повелевающая порицать грешника

73. Заповедь, повелевающая разбирать дела о наследовании земли

74. Заповедь, повелевающая "изгонять из гнезда"

75. Заповедь, повелевающая делать ограду на крыше, а также устранять из дома опасные предметы

76. Заповедь, повелевающая помнить то, что сделал нам Амалек

77. Заповедь, повелевающая уничтожить

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗАПОВЕДИ

1. Заповедь, запрещающая есть бедренное сухожилие

2. Заповедь, запрещающая делать так, чтобы хамец был виден в доме или владениях еврея в течение всех семи дней Песах

3. Заповедь, запрещающая оставлять хамец на Песах в доме еврея или его владениях

4. Заповедь, запрещающая есть хамец в Песах

5. Заповедь, запрещающая есть в Песах пищу, к которой примешан хамец

6. Заповедь, запрещающая делать какую-либо работу в субботу

7. Заповедь, запрещающая выходить за пределы поселения в субботу

8. Заповедь, запрещающая даже мысленно предполагать, будто существуют другие боги, кроме Всевышнего

9. Заповедь, запрещающая изготовление идолов для поклонения

10. Заповедь, запрещающая изготавливать идолов для того, чтобы им поклонялись другие люди, даже если они язычники

11. Заповедь, запрещающая падать ниц перед идолом

12. Заповедь, запрещающая поклоняться идолу традиционным для данного идола способом

13. Заповедь, запрещающая клясться именем идола

14. Заповедь, запрещающая склонять население еврейского города к поклонению идолу

15. Заповедь, запрещающая есть и пить из пожертвований идолу

16. Заповедь, запрещающая обращаться к идолам

17. Заповедь, запрещающая использовать материал, из которого сделан идол и его украшения

18. Заповедь, запрещающая получать выгоду от идолопоклонства, пожертвований на него, его атрибутов и всего, что делается для него

19. Заповедь, запрещающая вступать в брак с неевреями

20. Заповедь, запрещающая щадить идолопоклонников

21. Заповедь, запрещающая следовать нееврейским обычаям

22. Заповедь, запрещающая слушать того,кто пророчествует от имени идола

23. Заповедь, запрещающая склонять любого еврея к идолопоклонству

24. Заповедь, запрещающая тому, кого склоняют к идолопоклонству, любить того, кто его склоняет

25. Заповедь, запрещающая отказываться от ненависти к тому, кто склоняет к идолопоклонству

26. Заповедь, запрещающая спасать того, кто склоняет к идолопоклонству, от смертельной опасности

27. Заповедь, запрещающая пророчествовать от имени идола

28. Заповедь, запрещающая делать надрезы и царапины на теле в честь идола или в знак скорби по умершему

29. Заповедь, запрещающая клясться попусту

30. Заповедь, запрещающая давать ложные клятвы в денежных спорах

31. Заповедь, запрещающая давать ложную клятву

32. Заповедь, запрещающая убийство

33. Заповедь, запрещающая похищать еврея

34. Заповедь, запрещающая красть имущество

35. Заповедь, запрещающая грабить своего ближнего

36. Заповедь, запрещающая лгать в денежных спорах

37. Заповедь, запрещающая обирать ближнего

38. Заповедь, запрещающая задерживать зарплату наемному работнику

39. Заповедь, запрещающая ложно свидетельствовать

40. Заповедь, запрещающая домогаться чужого имущества

41. Заповедь, запрещающая разжигать в сердце желание по отношению к чужому имуществу

42. Заповедь, запрещающая обделять свою жену пищей, одеждой и супружеской близостью

43. Заповедь, запрещающая бить еврея

44. Заповедь, запрещающая бить отца или мать

45. Заповедь, запрещающая проклинать кашерного еврея

46. Заповедь, запрещающая проклинать отца или мать

47. Заповедь, запрещающая обманывать друг друга при торговых сделках

48. Заповедь, запрещающая обижать ближнего словами

49. Заповедь, запрещающая унижать того, кто перешел в еврейство

50. Заповедь, запрещающая обманывать того, кто перешел в еврейство, нанося ему имущественный ущерб

51. Заповедь, запрещающая притеснять вдову или сироту

52. Заповедь, запрещающая требовать возврат долга, если известно, что должнику нечем расплатиться

53. Заповедь, запрещающая участвовать в передаче ссуды под проценты

54. Заповедь, запрещающая давать еврею под проценты деньги, пищу и другие вещи

55. Заповедь, запрещающая брать в долг у еврея под проценты

56. Заповедь, запрещающая не давать деньги в долг еврею из опасения, что шмита (седьмой год) упразднит долг

57. Заповедь, запрещающая требовать уплаты долга по прошествии седьмого года

58. Заповедь, запрещающая брать в залог предметы, используемые для приготовления пищи

59. Заповедь, запрещающая забирать залог у должника силой

60. Заповедь, запрещающая брать в залог одежду вдовы

61. Заповедь, запрещающая удерживать залог, если в нем нуждается владелец

62. Заповедь, запрещающая ожесточать свое сердце, отказывая в помощи бедняку-еврею

63. Заповедь, запрещающая проклинать судью

64. Заповедь, запрещающая назначать на пост судьи недостойного человека

65. Заповедь, запрещающая судье выслушивать доводы одной стороны в отсутствии другой стороны

66. Заповедь, запрещающая судье быть снисходительным к бедняку во время судебного разбирательства

67. Заповедь, запрещающая судье превратно судить человека из-за того, что он грешник

68. Заповедь, запрещающая судье превратно судить гера и сироту

69. Заповедь, запрещающая вершить несправедливый суд

70. Заповедь, запрещающая выделять при судебном разбирательстве человека высокого звания

71. Заповедь, запрещающая судье брать взятку

72. Заповедь, запрещающая судье бояться подсудимого

73. Заповедь, запрещающая выносить приговор, основанный на словах единственного свидетеля

74. Заповедь, запрещающая суду принимать показания близкого родственника

75. Заповедь, запрещающая суду принимать показания грешника

76. Заповедь, запрещающая способствовать тому, чтобы ближний согрешил

77. Заповедь, запрещающая распространять сплетни

78. Заповедь, запрещающая ненавидеть в своем сердце кашерного еврея

79. Заповедь, запрещающая позорить еврея

80. Заповедь, запрещающая мстить еврею

81. Заповедь, запрещающая хранить в душе обиду на еврея

82. Заповедь, запрещающая уклоняться от спасения еврея

83. Заповедь, запрещающая обманывать при торговых измерениях и взвешиваниях

84. Заповедь, запрещающая держать в своем владении неточную меру или гирю

85. Заповедь, запрещающая посягать на чужие владения в пределах Эрец Исраэль

86. Заповедь, запрещающая есть падаль

87. Заповедь, запрещающая есть мясо растерзанных животных

88. Заповедь, запрещающая есть хелев

89. Заповедь, запрещающая употреблять в пищу кровь

90. Заповедь, запрещающая есть органы, отрезанные от живого животного

91. Заповедь, запрещающая варить мясо в молоке

92. Заповедь, запрещающая есть мясо, сваренное в молоке

93. Заповедь, запрещающая есть мясо некашерных домашних или диких животных

94. Заповедь, запрещающая есть некашерную птицу

95. Заповедь, запрещающая есть некашерную рыбу

96. Заповедь, запрещающая есть крылатых насекомых

97. Заповедь, запрещающая есть существа, кишащие на земле

98. Заповедь, запрещающая есть червей в плодах и зернах

99. Заповедь, запрещающая есть существа,кишащие в воде

100. Заповедь, запрещающая есть ремес

101. Заповедь, запрещающая есть хлеб нового урожая до принесения омера

102. Заповедь, запрещающая есть зерна, жаренные на огне, от нового урожая до принесения омера

103. Заповедь, запрещающая есть свежие (не жареные) зерна от нового урожая до принесения омера

104. Заповедь, запрещающая есть хамец после полудня 14-го нисана

105. Заповедь, запрещающая есть плоды дерева в течение первых трех лет после его посадки

106. Заповедь, запрещающая есть, уподобляясь беспутному и непослушному сыну

107. Заповедь, запрещающая сеять два вида зерна на одном поле

108. Заповедь, запрещающая резать кашерное животное и его потомство в один день

109. Заповедь, запрещающая выкупать первенца

110. Заповедь, запрещающая еврею любую близость (не обязательно половую) с женщиной, которая запрещена ему для брака

111. Заповедь, запрещающая гомосексуальную связь с отцом

112. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с собственной матерью

113. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с женой своего отца

114. Заповедь, запрещающая гомосексуальную связь с братом своего отца

115. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с женой сына

116. Заповедь, запрещающая гомосексуальную

117. Заповедь, запрещающая мужчине скотоложство

118. Заповедь, запрещающая женщине скотоложство любым способом

119. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с внучкой

120. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с дочерью, даже если та родилась вследствие разврата

121. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с женщиной и ее дочерью

122. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с женщиной и дочерью ее сына

123. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с женщиной и дочерью ее дочери

124. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с замужней женщиной

125. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь со своей тетей, то есть с женой брата своего отца

126. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с женой брата

127. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с сестрой

128. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с сестрой, которая является дочерью жены отца

129. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с сестрой отца

130. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с сестрой матери

131. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с сестрой жены при жизни жены

132. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с женой, находящейся в состоянии нида

133. Заповедь, запрещающая вступать в половую связь с блудницей

134. Заповедь, запрещающая повторно жениться на своей разведенной жене, если она после развода была замужем за другим человеком

135. Заповедь, запрещающая вдове бездетного еврея, после которого остался брат, выходить замуж за другого

136. Заповедь, запрещающая человеку с поврежденными внешними половыми органами жениться на еврейке

137. Заповедь, запрещающая незаконнорожденному жениться на еврейке

138. Заповедь, запрещающая коэну жениться на зона

139. Заповедь, запрещающая коэну жениться на женщине-халале

140. Заповедь, запрещающая коэну жениться на разведенной

141. Заповедь, запрещающая коэну осквернять себя умершим

142. Заповедь, запрещающая скрещивать между собой зверей или птиц, относящихся к разным видам

143. Заповедь, запрещающая кастрировать живое существо мужского пола

144. Заповедь, запрещающая делать изображение человека - даже в виде украшения

145. Заповедь, запрещающая готовить масло, подобное маслу помазания

146. Заповедь, запрещающая готовить смесь, по составу подобную смеси храмового воскурения

147. Заповедь, запрещающая выполнять какую-либо работу в первый день Песах

148. Заповедь, запрещающая выполнять какую-либо работу в седьмой день Песах

149. Заповедь, запрещающая выполнять какую-либо работу в праздник Шавуот

150. Заповедь, запрещающая выполнять какую-либо работу в Рош-Ашана

151. Заповедь, запрещающая выполнять какую-либо работу в Йом-Кипур

152. Заповедь, запрещающая есть и пить в Йом-Кипур

153. Заповедь, запрещающая выполнять какую- либо работу в первый день праздника Суккот

154. Заповедь, запрещающая выполнять какую-либо работу в Шмини-Ацерет

155. Заповедь, запрещающая делать что-либо, что может привести к осквернению имени Всевышнего

156. Заповедь, запрещающая предаваться влечению сердца или глаз

157. Заповедь, запрещающая уничтожать любую святую вещь и любое из имен Всевышнего

158. Заповедь, запрещающая уклоняться от постановлений еврейского суда

159. Заповедь, запрещающая добавлять что-либо к заповедям Торы

160. Заповедь, запрещающая убавлять что-либо от заповедей Торы

161. Заповедь, запрещающая устанавливать каменную плиту, чтобы падать на ней ниц - даже перед Всевышним

162. Заповедь, запрещающая возводить мацеву в любом месте

163. Заповедь, запрещающая делать татуировку на теле

164. Заповедь, запрещающая вырывать волосы на голове в знак скорби по умершему

165. Заповедь, запрещающая следовать приметам

166. Заповедь, запрещающая заниматься ворожбой

167. Заповедь, запрещающая заниматься прорицанием

168. Заповедь, запрещающая заниматься колдовством

169. Заповедь, запрещающая насылать чары или заклинания

170. Заповедь, запрещающая обращаться к духу мертвых

171. Заповедь, запрещающая заниматься провидением

172. Заповедь, запрещающая выслушивать советы, данные человеком, вызывающим дух мертвых

173. Заповедь, запрещающая выслушивать советы, данные провидцем

174. Заповедь, запрещающая вопрошать мертвых

175. Заповедь, запрещающая лжепророчествовать от имени Всевышнего

176. Заповедь, запрещающая брить волосы на висках

177. Заповедь, запрещающая брить край бороды

178. Заповедь, запрещающая женщине носить мужскую одежду

179. Заповедь, запрещающая мужчине носить женскую одежду

180. Заповедь, запрещающая пахать, используя в одной упряжи быка и осла

181. Заповедь, запрещающая надевать одежду из шерсти и льна

182. Заповедь, запрещающая проходить мимо пропажи, принадлежащей еврею

183. Заповедь, запрещающая пройти мимо животного, принадлежащего еврею, которое лежит под тяжестью груза, и не помочь его разгрузить

184. Заповедь, запрещающая нарушать обет

185. Заповедь, запрещающая задерживать исполнение обещания или выдачу добровольного пожертвования

186. Заповедь, запрещающая наемному работнику есть во время работы плоды, являющиеся объектами его труда, но разрешающая есть их в конце работы

187. Заповедь, запрещающая работнику уносить плоды, являющиеся объектами его труда, и брать из этих плодов больше, чем он может съесть, чтобы дать другим

188. Заповедь, запрещающая мешать животному есть во время работы

189. Заповедь, запрещающая нашедшему птичье гнездо брать птицу-мать вместе с птенцами

190. Заповедь, запрещающая оставлять опасные предметы в своем доме

191. Заповедь, запрещающая уничтожать плодовые деревья во время осады города

192. Заповедь, запрещающая еврею жить в Египте

193. Заповедь, запрещающая человеку, находящемуся в состоянии ритуальной нечистоты, подниматься в стан левитов (Храмовую гору)

194. Заповедь, запрещающая забывать деяния Амалека

ЗАПОВЕДИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ЭРЭЦ ИСРАЭЛЬ

1. Заповедь, повелевающая оставлять пеа от урожая зерновых

2. Заповедь, повелевающая оставлять пеа на деревьях

3. Заповедь, повелевающая оставлять лекет от урожая зерновых

4. Заповедь, повелевающая оставлять олелот и перет в винограднике

5. Заповедь, повелевающая оставлять забытый сноп

6. Заповедь, запрещающая собирать урожай со всего поля, чтобы немного осталось и для бедных

7. Заповедь, запрещающая при уборке зерновых и вязании снопов собирать упавшие колосья, чтобы немного осталось и для бедных

8. Заповедь, запрещающая собирать оставшиеся ягоды в винограднике, чтобы немного осталось и для бедных

9. Заповедь, запрещающая подбирать одиночные ягоды после сбора винограда

10. Заповедь, запрещающая подбирать забытый на поле сноп

11. Заповедь, повелевающая отделять труму для коэна

12. Заповедь, повелевающая после отделения трумы отделять одну десятую часть оставшегося урожая и отдавать ее левиту

13. Заповедь, повелевающая левитам отделять в пользу кознов десятую часть от того, что они получают сами

14. Заповедь, повелевающая после отделения первой десятины отделять вторую десятину в первый, второй, четвертый и пятый года семилетнего цикла

15. Заповедь, повелевающая после отделения первой десятины отделять десятину для бедных в третий и шестой года семилетнего цикла

16. Заповедь, повелевающая посвятить Всевышнему плоды с дерева четвертого года посадки

17. Заповедь, повелевающая исповедоваться перед Всевышним после отделения всех ”даров” от урожая

18. Заповедь, запрещающая есть плоды урожая, от которых не отделены трума и десятины

19. Заповедь, запрещающая изменять порядок отделения трумы и десятин

20. Заповедь, повелевающая отказаться от плодов земли в седьмой год

21. Заповедь, повелевающая отдыхать в седьмой год от обработки земли и от ухаживания за деревьями

22. Заповедь, запрещающая обрабатывать землю в седьмой год

23. Заповедь, запрещающая ухаживать за деревьями в седьмой год

24. Заповедь, запрещающая в седьмой год собирать обычным образом урожай в поле, который вырос сам по себе

25. Заповедь, запрещающая в седьмой год собирать обычным образом те плоды, которые выросли сами по себе

26. Заповедь, запрещающая селить идолопоклонников на нашей святой земле