Эта бедуинская история показывает, как Творец принимает раскаяние даже самых плохих людей: У одного шейха был замечательный мул, славящийся красотой, умом и скоростью бега, которого он высоко ценил. О нем услышал другой шейх из далекой местности и возжелал его очень сильно. Предлагал тому шейху продать мула за тысячи золотых, но тот не соглашался расстаться с любимым животным. Тогда решил добыть его обманом.

Приехал в то место, где был мул, под видом нищего, стал наблюдать за ним и увидел, что раз в день хозяин мула мчится на нем долго галопом по пустынной дороге. Злокозненный шейх спрятался неподалеку и, заслышав громовый стук копыт мула, распростерся на дороге, как человек измученный жаждой или больной. Как ожидалось, хозяин мула спешился и подошел к несчастному, но тут злодей вскочил на мула и стремительно поскакал от хозяина.

Тот сразу понял, что его обманули, и, уже не рассчитывая вернуть своего мула, который уносился в облаке пыли, все же крикнул вдогонку: «Постой, постой, послушай, что тебе скажу»! К его изумлению, похититель остановился и, повернувшись в седле, стал слушать, что скажет его жертва. «Вор! Похитив мое сокровище, ты не только лишил меня драгоценного мула, но и побудил в дальнейшем не проявлять милосердия к несчастным.

Раби Йосеф Хаим Бен Иш Хай - Законы для женщин

Перевел на русский язык Гедалия Спинадель

Иерусалим. 2009, 268 с.

Раби Йосеф Хаим Бен Иш Хай - Законы для женщин - Содержание

Слово издателя

Об авторе

Введение автора

Предисловие

1. Раскаяться могут все

2. Береги свой язык

3. Воспитание и образование детей

4. Наставления матери

5. Брак ваших детей

6. Рождение дочери

7. Кошерная кухня

8. Домоводство

9. Ваш брак

10. Тяжелые последствия проклятия детей

11. Хранить секреты мужа

12. Почитание свекрови

13. Внешность жены

14. Держать дом в чистоте

15. Бережливость

16. Доброта к гостям

17. О скромности

18. Побуждения к скромности

19. Довольство своим уделом

20. Как сохранять радость при всех обстоятельствах

21. Посещая людей

22. Слушать и говорить

23. Гордость в этом мире

24. Любовь к родственникам

25. Следить за словами

26. Прощать детей

27. Ведение дома

28. Наша цель в этом мире

29. Лашон ара

30. Беречь имущество мужа

31. Сдерживать гнев

32. Негативные последствия лени

33. От сглаза

34. Поддержка изучению Торы

35. Быть занятой

36. Контролируйте речь

37. Неуместная гордость

38. Распределение времени

39. Специфические заповеди для женщин

40. Нида

41. Отделение халы

42. Зажигание свеч

43. Основные правила кашрута и гигиены кухни

44. Разные мицвот

45. Законы уединения

46. Вступление в брак

47. Запрещенные отношения

48. Духовный отчет

49. Разные молитвы

50. Особая молитва накануне Рош ашана

51. Признание

52. Размышление о раскаянии

53. Между разумом и душой

54. Советы мудрых людей

55. Ученики мудрого человека

56. На пиру у царя

57. Говоря о чудесах мира

58. Чудо рождения

59. Загадки

60. Отгадки

Словарь

Раби Йосеф Хаим Бен Иш Хай - Законы для женщин - Кошерная кухня

Одна из главных обязанностей женщины - кошерная кухня. У мужчин нет времени за этим наблюдать, и даже если есть, нет необходимых умений или терпения.Так что ответственность за кошерность на плечах жены, сколько бы слуг ни было в кухне. Слуги недостаточно внимательно проверяют пищу от насекомых, хотят только скорее кончить работу. Ниже приведем список основных требований для поддержания кошерной кухни: Надо беречь еду от муравьев и мошек, которых много в летние месяцы.

В воде из колодцев нередко бывают червяки. И если посуду моют не фильтрованной водой, они прикрепляются к посуде, и потом люди нарушают запрет из Торы, которая запрещает есть насекомых. Посуду для молока нужно держать отдельно от мясной, обычно для этого делают специальные отметки. Мясо следует проверять, чтобы не было червяков, его надо высаливать по галахе, и весь хелев (запрещенное нутряное сало) удалять. Печень нельзя готовить, пока не прожарят на открытом огне.

А если забыли и начали готовить, то вся еда, в которую она попала, становится некошерной, если печени в еде было больше одной шестидесятой части от общего количества еды. Кроме кошерности еды, хорошая еврейская жена следит за чистотой. Еду и питье хранят в холодных местах. Перед приготовлением пищу хорошо моют. Если хотят попробовать еду, не сдвигают кастрюлю с огня, выуживая кусочек руками, а достают ложкой. Не вылизывают тарелку языком и не берут с нее ртом.