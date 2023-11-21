Халеви – Полиамория - Свобода выбирать

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Изменит ли эта книга мир?

Боюсь, что нет.

По крайней мере, в том формате, в каком мне хотелось бы: чтобы мы проснулись завтра — а моногамные и этично немоногамные отношения уравнены в правах, хотя бы с точки зрения принятия их обществом.

Обратите внимание, я не говорю «одобрения». Было бы достаточно (лично мне) обычного нейтрального принятия: да, вы существуете и имеете на это право, да, полиамория тоже существует и имеет право быть. Ничто не лучше и не хуже, каждому свое.

Однако мы по-прежнему живём в социуме, где моногамия воспринимается как нечто «естественное», «нравственное», «про настоящую любовь». И стоит заикнуться о том, что ты состоишь в открытых отношениях, как каждый первый начинает искать у тебя признаки ментального нездоровья и проблем: «Да вы просто не умеете любить, вот и скачете», «Это все ваш страх настоящей близости», «Если у вас проблемы с сексом, то расстаньтесь и найдите себе людей, которые вам подходят», «Это не отношения, а проходной двор», «Вы просто ленитесь работать над отношениями и ищете легких путей», «Почему бы просто не ходить тихо налево, как это делают все? К чему весь этот цирк?», «То, что вы делаете, аморально».

Психотерапевты стараются навязать тебе «травму привязанности». Друзья и родные могут начать сторониться, осуждать, брезговать, сочувствовать и бесконечно вглядываться, силясь понять, что с вами как парой не так, раз вы живете иначе, нежели все. И да, это ужасно изматывает — постоянно ощущать такое сопротивление среды.

Объясняться.

Оправдываться.

Отбиваться.

Отвоевывать у своего окружения право быть счастливым так, как ты сознательно для себя выбрал.

А полиамория — это не то, что «заводится» в жизни людей само по себе. Это всегда последовательная череда выборов, разговоров (в действительности очень- очень многих разговоров!), проб, ошибок, поиска новых паттернов взаимодействия и снова разговоров.

И как бы ты по итогу ни был доволен тем форматом отношений, который для себя выбрал и сконструировал, твое счастье тускнеет, отражаясь в кривом зеркале общественного скепсиса и осуждения.

Маша Халеви – Полиамория - Свобода выбирать

Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021. — 400 с.

ISBN 978-5-00139-696-3

Маша Халеви – Полиамория – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Глава I Что такое моногамия и является ли она естественным и уместным поведением, к которому мы должны стремиться?

Глава II Моногамия в истории: как и почему моногамия стала преобладать в западном обществе?

Глава III Моногамия и брак в обществе

Глава IV Виды немоногамных отношений

Глава V Моногамия, согласованные немоногамные отношения и социальные аспекты

Глава VI Любовь и влюбленность

Глава VII Ревность

Заключение. Открытость миру

Примечания

Благодарности

Список использованной литературы и видеоматериалов