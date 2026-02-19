Халькомб - В узах за Христа

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Михаэля П. Халькомба «В узах за Христа» — это глубокое историко-экзегетическое исследование, посвященное теме заключения и тюремного опыта в раннехристианской традиции. Автор анализирует письма апостола Павла и других первохристианских авторов не просто как богословские трактаты, а как документы, рожденные в условиях лишения свободы, физических страданий и социальной изоляции.

Халькомб подробно рассматривает быт римских тюрем I века и то, как этот суровый контекст влиял на содержание и тон посланий. Он подчеркивает парадокс раннего христианства: узы (цепи) воспринимались не как символ позора или поражения, а как знак высшего отличия и верности Господу. Автор исследует, как пребывание «в узах» становилось для апостолов платформой для свидетельства, где даже стражники и преторианская гвардия становились объектами миссии.

Особое внимание уделяется «теологии страданий». Халькомб показывает, что для Павла и его соратников тюрьма была местом предельной духовной свободы, где физические ограничения лишь ярче подчеркивали торжество Евангелия. Книга помогает современному читателю по-новому взглянуть на знакомые тексты Нового Завета, осознав ту цену и ту атмосферу опасности, в которой они создавались.

Михаэль П. Халькомб – В узах за Христа

Издание третье. – Кременчуг: «Христианская заря», 2008. – 372 с.

ISBN 3-936193-15-0 (Нем.)

Михаэль П. Халькомб – В узах за Христа – Содержание

Отзывы о книге

Слова Благодарности Михаэля П. Халькомба

Предисловие

Содержание

  • Глава 1 Арестованный за проповедь о Христе

  • Глава 2 Центральная тюрьма в Софии

  • Глава 3 Вера, переданная отцом

  • Глава 4 Его праведность к детям Его детей

  • Глава 5 «Ну что Вы опять со своим Христом!»

  • Глава 6 Перевод в Кремиковичи

  • Глава 7 В поисках истины и справедливости

  • Глава 8 Достойный страдать за Имя Его

  • Глава 9 Предложение и его цена

  • Глава 10 Свобода!

  • Глава 11 Ноцарево

  • Глава 12 Великие перемены

Views 72
Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

