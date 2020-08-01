Халл - Церковь, воспитывающая учеников
Дело служения
Билл Халл понимает все разочарования, страхи и надежды, которые повсеместно испытывают церковные лидеры, стремясь сделать свои церкви такими, какими поместные церкви представлены в Писании и какими, согласно историческим сведениями, они были в прошлом.
Книга «Церковь, воспитывающая учеников» дополняет предыдущие работы Билла — «Иисус Христос — Наставник» и «Пастор, воспитывающий учеников». Ею подтверждается замечательный вклад, внесенный автором в развитие Христовой Церкви. Книги Билла — яркое свидетельство его компетентности в вопросах Писания, образованности в сфере богословия, пастырского опыта и энтузиазма в реализации совокупного потенциала поместных церквей всего мира. В этой книге изложен всеохватный и осуществимый план того, как вывести вашу церковь на путь, ведущий к росту церкви наставничества и вожделенной оценке из уст Самого Господа: «Хорошо, добрый и верный раб».
Билл Халл - Церковь, воспитывающая учеников
(Дело служения)
СПб.: Виссон, 2018. — 256 с.
ISBN 0-8007-5627-4 (англ.)
Билл Халл - Церковь, воспитывающая учеников - Содержание
Предисловие
Введение. Воспитание учеников — для всех ли оно?
ЧАСТЬ I. ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ»?
- Глава 1. Библейский взгляд на воспитание учеников
- Глава 2. Сущность церкви наставничества
ЧАСТЬ II. ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ
- Глава 3. Иерусалим: основание первой церкви
- Глава 4. Деятельность и приоритеты первой церкви
- Глава 5. Трудности растущей церкви
- Глава 6. Устранение барьеров в воспитании учеников
ЧАСТЬ III. МИССИОНЕРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- Глава 7. Ранняя миссионерская церковь знакомится с Иисусом
- Глава 8. Достигающая зрелости миссионерская церковь следует за Иисусом
- Глава 9. Миссионерская церковь репродуцируется
ЧАСТЬ IV. ЦЕРКОВЬ НАСТАВНИЧЕСТВА
- Глава 10. Эфес: церковь и ее приоритеты
- Глава 11. Приоритеты пастырей
- Глава 12. Развитие сообщества церковных лидеров
ЧАСТЬ V. ПРИНЦИПЫ РАСТУЩЕЙ ЦЕРКВИ
- Глава 13. Церковь, основанная на твердых принципах
Приложение. Развитие сообщества церковных лидеров
- Введение
- Часть I. Сообщество церковных лидеров
- Часть II. Как управлять церковью, состоящей из малых групп
- Часть III. Структура малых групп
Примечания
Билл Халл - Церковь, воспитывающая учеников - Введение. Воспитание учеников — для всех ли оно?
На одном из моих семинаров поднял руку пастор, сидящий в третьем ряду. «Мне нравится то внимание, которое вы уделяете воспитанию учеников, — сказал он, когда я предоставил ему слово, — но оно не для всех. Я согласен с вами в том, что Иисус разработал принципы воспитания учеников, но я не вижу их в Книге Деяния и в посланиях. В конце концов, само слово "ученик" после 21-й главы Книги Деяния больше не встречается. Наверное, апостолы поняли, что церковь неоднородна. Нецелесообразно всей церкви заниматься воспитанием учеников, ведь не все в этом заинтересованы».
Я не был согласен с этим человеком, однако понимал, почему он так думает. Он сказал это не со зла. Тем самым он лишь показал, что боится сделать наставничество основным служением своей церкви. Столкнувшись с трудностями, он выразил возражения членов своей церкви и разочарование своих коллег. Ухватившись за известные теологические или психологические особенности, он решил, что нашел этому объяснение.
Был ли он прав? Действительно ли потребность церкви в воспитании учеников должна восполняться лишь немногими энтузиастами? Следует ли евангелизационным организациям и маленьким церковным комитетам брать на себя задачу евангелизации мира? Какое место в современной церкви занимает наставничество?
Церковь и наставничество
Есть некая ирония в том, что для возвращения современной церкви к исполнению Великого поручения потребовалось радикальное движение с единственной целью: согласно повелению Христа вернуть церкви серьезное отношение к воспитанию учеников. У возникшего всепроникающего и разнородного движения нет единого лидера, способа выражения и терминологии. Его сторонников можно найти в околоцерковных организациях и в церквах, имеющих официальный статус. В отличие от движения феминисток, движения за гражданские права и других общественных движений, данной инициативе не хватает общенациональной организации, которая занималась бы выработкой и координированием стратегии и при этом не стремилась бы контролировать людей, как печально известное «пастырство» — движение в среде евангельских христиан в 70-е годы XX века.
Церковь серьезно отреагировала на призыв к «заморскому» миссионерству, но игнорирует воспитание учеников «в Иерусалиме», то есть «дома». От этой ошибки пострадали как зарубежные миссии, так и американская церковь, поскольку «домашнее» наставничество — ключ к всемирной евангелизации. Больные церкви порождают слабые миссии за рубежом, но когда церковь воспитывает учеников «дома», это приводит к двум хорошим результатам: христиане становятся духовно здоровыми людьми и воспроизводят себе подобных. Когда же число их преумножается, в мире происходит евангелизация, угодная Богу.
Я думаю, что пастор, высказавший возражение против воспитания учеников, никогда не слышал о том, что в основе служения поместной церкви лежат библейские принципы наставничества. Вероятно, он вырос в церкви, в которой они не практиковались, и ходил в семинарию, в которой этому не учили. Он полон страхов и ложных представлений о воспитании учеников. Он сомневается, что сможет выполнить то, во что уже верит, поэтому в его представлении наставничество является служением для небольшой группы или чем-то, что возможно лишь в какой-то околоцерковной организации.
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