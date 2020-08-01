Дело служения

Билл Халл понимает все разочарования, страхи и надежды, которые повсеместно испытывают церковные лидеры, стремясь сделать свои церкви такими, какими поместные церкви представлены в Писании и какими, согласно историческим сведениями, они были в прошлом.

Книга «Церковь, воспитывающая учеников» дополняет предыдущие работы Билла — «Иисус Христос — Наставник» и «Пастор, воспитывающий учеников». Ею подтверждается замечательный вклад, внесенный автором в развитие Христовой Церкви. Книги Билла — яркое свидетельство его компетентности в вопросах Писания, образованности в сфере богословия, пастырского опыта и энтузиазма в реализации совокупного потенциала поместных церквей всего мира. В этой книге изложен всеохватный и осуществимый план того, как вывести вашу церковь на путь, ведущий к росту церкви наставничества и вожделенной оценке из уст Самого Господа: «Хорошо, добрый и верный раб».

Билл Халл - Церковь, воспитывающая учеников

(Дело служения)

СПб.: Виссон, 2018. — 256 с.

ISBN 0-8007-5627-4 (англ.)

Билл Халл - Церковь, воспитывающая учеников - Содержание

Предисловие

Введение. Воспитание учеников — для всех ли оно?

ЧАСТЬ I. ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ»?

Глава 1. Библейский взгляд на воспитание учеников

Глава 2. Сущность церкви наставничества

ЧАСТЬ II. ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ

Глава 3. Иерусалим: основание первой церкви

Глава 4. Деятельность и приоритеты первой церкви

Глава 5. Трудности растущей церкви

Глава 6. Устранение барьеров в воспитании учеников

ЧАСТЬ III. МИССИОНЕРСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Глава 7. Ранняя миссионерская церковь знакомится с Иисусом

Глава 8. Достигающая зрелости миссионерская церковь следует за Иисусом

Глава 9. Миссионерская церковь репродуцируется

ЧАСТЬ IV. ЦЕРКОВЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

Глава 10. Эфес: церковь и ее приоритеты

Глава 11. Приоритеты пастырей

Глава 12. Развитие сообщества церковных лидеров

ЧАСТЬ V. ПРИНЦИПЫ РАСТУЩЕЙ ЦЕРКВИ

Глава 13. Церковь, основанная на твердых принципах

Приложение. Развитие сообщества церковных лидеров

Введение

Часть I. Сообщество церковных лидеров

Часть II. Как управлять церковью, состоящей из малых групп

Часть III. Структура малых групп

Примечания

Билл Халл - Церковь, воспитывающая учеников - Введение. Воспитание учеников — для всех ли оно?

На одном из моих семинаров поднял руку пастор, сидящий в третьем ряду. «Мне нравится то внимание, которое вы уделяете воспитанию учеников, — сказал он, когда я предоставил ему слово, — но оно не для всех. Я согласен с вами в том, что Иисус разработал принципы воспитания учеников, но я не вижу их в Книге Деяния и в посланиях. В конце концов, само слово "ученик" после 21-й главы Книги Деяния больше не встречается. Наверное, апостолы поняли, что церковь неоднородна. Нецелесообразно всей церкви заниматься воспитанием учеников, ведь не все в этом заинтересованы».

Я не был согласен с этим человеком, однако понимал, почему он так думает. Он сказал это не со зла. Тем самым он лишь показал, что боится сделать наставничество основным служением своей церкви. Столкнувшись с трудностями, он выразил возражения членов своей церкви и разочарование своих коллег. Ухватившись за известные теологические или психологические особенности, он решил, что нашел этому объяснение.

Был ли он прав? Действительно ли потребность церкви в воспитании учеников должна восполняться лишь немногими энтузиастами? Следует ли евангелизационным организациям и маленьким церковным комитетам брать на себя задачу евангелизации мира? Какое место в современной церкви занимает наставничество?

Церковь и наставничество

Есть некая ирония в том, что для возвращения современной церкви к исполнению Великого поручения потребовалось радикальное движение с единственной целью: согласно повелению Христа вернуть церкви серьезное отношение к воспитанию учеников. У возникшего всепроникающего и разнородного движения нет единого лидера, способа выражения и терминологии. Его сторонников можно найти в околоцерковных организациях и в церквах, имеющих официальный статус. В отличие от движения феминисток, движения за гражданские права и других общественных движений, данной инициативе не хватает общенациональной организации, которая занималась бы выработкой и координированием стратегии и при этом не стремилась бы контролировать людей, как печально известное «пастырство» — движение в среде евангельских христиан в 70-е годы XX века.

Церковь серьезно отреагировала на призыв к «заморскому» миссионерству, но игнорирует воспитание учеников «в Иерусалиме», то есть «дома». От этой ошибки пострадали как зарубежные миссии, так и американская церковь, поскольку «домашнее» наставничество — ключ к всемирной евангелизации. Больные церкви порождают слабые миссии за рубежом, но когда церковь воспитывает учеников «дома», это приводит к двум хорошим результатам: христиане становятся духовно здоровыми людьми и воспроизводят себе подобных. Когда же число их преумножается, в мире происходит евангелизация, угодная Богу.

Я думаю, что пастор, высказавший возражение против воспитания учеников, никогда не слышал о том, что в основе служения поместной церкви лежат библейские принципы наставничества. Вероятно, он вырос в церкви, в которой они не практиковались, и ходил в семинарию, в которой этому не учили. Он полон страхов и ложных представлений о воспитании учеников. Он сомневается, что сможет выполнить то, во что уже верит, поэтому в его представлении наставничество является служением для небольшой группы или чем-то, что возможно лишь в какой-то околоцерковной организации.