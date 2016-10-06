В жизнеописаниях пуритан есть не только волнительные истории о людях, которых бросали в тюрьму и убивали за их веру, но и свидетельства об удивительном богатстве этой веры, которые мы находим в их трактатах и трудах, в проповедях и дневниках, в молитвах и афоризмах. Игнорировать пуритан — глупо. Их твердая вера в христианские добродетели, их постоянная забота о том, чтобы эти добродетели проявлялись в жизни поместной церкви, и, что еще важнее, христоцентричность их духовной жизни могут многому научить нас. Будьте уверены, что пуритане научат вас следовать примеру верующих из Вереи, которые исследовали Писание каждый день, пытаясь убедиться, что сказанное Павлом было истиной (Деян. 17:11). Конечно, не все пуритане были единомысленны во всех вопросах, что объясняет наличие трех основных пуританских вероисповеданий. Конгрегационалисты в 1658 году (Савойская декларация) внесли изменения в некоторые положения Вестминстерского вероисповедания и даже добавили одну главу, а в 1677 году баптисты расширили главу о церкви с шести статей до двенадцати и изменили главу о крещении. Но тем не менее в письменном наследии пуритан находится столько богатств, что они приводят в неописуемый восторг каждого изучающего, восторг, сравнимый разве что с чувствами людей, которые открыли несметные богатства Витватерсранда в Южной Африке.

Эрол Халз - Кто такие пуритане - Их жизнь и учение

Эрол Халз. — Минск : Позитив-центр, 2012. — 208 с.

ISBN 978-985-6983-13-2

Перевод с английского осуществлен по изданию: Who are the Puritans... and what does they teach? by Erroll Hulse Evangelical Press, Faverdale North Industrial Estate, Darlington, DL3 0PH, England First published 2000 Эрол Халз - Кто такие пуритане - Их жизнь и учение - Содержание Предисловие Введение: роль и значение пуритан Часть 1 История пуритан I. Предшественники пуританизма II. Период духовного братства (1558—1603) III. Расцвет пуританизма (1603—1662) Часть 2 Жизнь пуритан Предшественники пуритан Первая волна Вторая волна Третья волна Другие известные пуритане Часть 3 Наследие пуритан 1. Пуританские вероисповедания и оправдание 2. Учение пуритан о всевластии Бога и ответственности человека 3. Возрождение традиции чтить день Господний 4. Брак и семья 5. Духовные переживания в библейском понимании 6. Учение об уверенности в спасении 7. Радужное будущее церкви 8. Право на веру и путь к вере 9. Главенство проповеди 10. Экспозиционная проповедь 11. Реальность греха Приложение 1 Были ли пуритане узколобыми фанатиками? Приложение 2 Какая связь существует между баптистами и пуританами? Приложение 3 Реформация в Шотландии

Эрол Халз - Кто такие пуритане - Их жизнь и учение - Фундаментализм и пуритане

Слава Богу, церковь Иисуса Христа на земле включает в себя не одну деноминацию. Евангельское движение, известное как фундаментализм, — это только часть тела Христова. Фундаментализм набрал силу в 20–30-х годах ХХ века. Фундаменталисты объединились, чтобы сообща бороться против модернистского богословия. Лидеры этого движения составили список основных библейских истин, чтобы сохранить в неизменности те положения христианского вероучения, которые отвергали либеральные богословы.

Фундаментализм был особенно популярен в США и распространился по другим странам. Пуритане согласились бы со страстным желанием фундаменталистов отстаивать и провозглашать основные истины, такие как достоверность и непогрешимость Писания, триединство Бога и божественность Христа. К сожалению, фундаментализм добавил к этим истинам премилленианистский взгляд на пророчества, а в некоторых случаях и диспенсационализм, приверженцы которого считают, что история человечества состоит из отдельных особых периодов. Библейское обоснование у этого учения очень шаткое, хотя его приверженцы утверждают обратное. Пуритане занимали в основном постмилленианистскую позицию. Лишь небольшое число придерживалось премилленианизма.

Однако вопросы эсхатологии не были поводом для раздоров. Пуритане умели не придавать большого значения второстепенным вещам. Второе пришествие Христа, грядущего судить мир, конец света, всеобщее физическое воскресение мертвых, вечная жизнь на небесах и вечные мучения в аду — вот главные истины, от которых мы не можем отказаться. При этом невозможно обрисовать в мельчайших деталях будущие события. Можно представить лишь общую схему. Единство евангельских верующих весьма драгоценно, и нам не следует разрушать его, споря о том, что не является основным.

Фундаменталисты также запрещают употребление алкогольных напитков, игру в карты, курение табака, танцы и посещение театров. Все это приводит к бесконечным раздорам и разделениям. Например, Библия учит умеренности в употреблении алкоголя, а не полному отказу от него. Вино используется при совершении Вечери Господней. Некоторые фундаменталисты даже пытаются по-иному толковать значение слова «вино», чтобы поддержать свое учение о полном воздержании от спиртного.

Пуританизм — это противоядие против вредных и ненужных разделений, происходящих вследствие того, что люди добавляют к Писанию собственные законы и правила. Мирское христианство — это наш враг. Лекарство от него сокрыто в сердце. Можно соблюдать множество всевозможных правил, но оставаться мирским верующим и при этом обладать мертвящим духом фарисейской самоправедности. Для пуритан было важно состояние души человека. Когда душа находится в союзе с Христом, тогда все мысли, слова и дела человека подчиняются Божьему Слову. Устанавливая правила для себя, человек не будет устанавливать их для других. Пуритане включили в Вестминстерское вероисповедание главу о христианской свободе и свободе совести. Они призывали к свободе, которая сочетается с самообладанием и дисциплиной.

Пуританские вероисповедания — пресвитерианское, конгрегационалистское и баптистское — ничего не говорят о том, о чем молчит Писание. Например, в Библии ничего не сказано о курении. Однако в ней есть стихи, призывающие нас заботиться о своем теле, являющемся храмом Святого Духа. Освобождение от вредных привычек достигается благодаря свободе, даруемой нам Христом. Эта свобода приходит к нам через внутреннее убеждение, исходящее от Святого Духа.