Мы назвали наш вид Homo sapiens - человек разумный. Но насколько мы оправдали это название - вопрос спорный. За последние 100 000 лет мы, сапиенсы, накопили огромную силу. Одно только перечисление всех наших открытий, изобретений и завоеваний могло бы заполнить целый том. Но сила не есть мудрость, и после 100 000 лет открытий, изобретений и завоеваний человечество оказалось в состоянии экзистенциального кризиса. Мы стоим на пороге экологического коллапса, вызванного неправильным использованием нашей собственной силы. Мы также заняты созданием новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), которые потенциально могут выйти из-под нашего контроля и поработить или уничтожить нас. Однако вместо того, чтобы объединиться для решения этих экзистенциальных проблем, растет международная напряженность, глобальное сотрудничество становится все сложнее, страны накапливают оружие судного дня, и новая мировая война не кажется невозможной.

Если мы, сапиенсы, так мудры, почему мы так саморазрушительны? На более глубоком уровне, несмотря на то что мы накопили столько информации обо всем - от молекул ДНК до далеких галактик, - кажется, что вся эта информация не дает нам ответа на главные вопросы жизни: Кто мы? К чему мы должны стремиться? Что такое хорошая жизнь и как ее прожить? Несмотря на огромные объемы информации в нашем распоряжении, мы, как и наши древние предки, подвержены фантазиям и заблуждениям. Нацизм и сталинизм - лишь два недавних примера массового безумия, которое время от времени охватывает даже современные общества. Никто не спорит с тем, что сегодня люди обладают гораздо большей информацией и силой, чем в каменном веке, но далеко не факт, что мы гораздо лучше понимаем себя и свою роль во Вселенной.

Юваль Харари - Нексус - Краткая история информационных сетей от каменного века до искусственного интеллекта

Юваль Харари - Нексус - Краткая история информационных сетей от каменного века до искусственного интеллекта - Содержание

Пролог

ЧАСТЬ I. Человеческие сети

ГЛАВА 1. Что такое информация?

ГЛАВА 2. Истории: Безграничные связи

ГЛАВА 3. Документы: Укус бумажных тигров

ГЛАВА 4. Ошибки: Фантазия о непогрешимости

ГЛАВА 5. Решения: Краткая история демократии и тоталитаризма

ЧАСТЬ II. Неорганическая сеть

ГЛАВА 6. Новые члены: Чем компьютеры отличаются от печатных машин

ГЛАВА 7. Relentless: Сеть всегда включена

ГЛАВА 8. Неверный: Сеть часто ошибается

ЧАСТЬ III. Компьютерная политика

ГЛАВА 9. Демократии: Можем ли мы еще вести беседу?

ГЛАВА 10. Тоталитаризм: Вся власть алгоритмам?

ГЛАВА 11. Силиконовый занавес: Глобальная империя или глобальный раскол?

Эпилог