На протяжении всей истории человечества «родительский образ» имел большое значение. Своевременно рассмотреть данную актуальную тему с точки зрения аналитической психологии, сформулированной в опыте и работах К. Г. Юнга. Уже в 1907 году, начиная с эксперимента словесных ассоциаций, Юнг смог предоставить доказательства того, что родительский образ оказывает определяющее влияние на последующее поколение. Верность данного утверждения вытекает не только из обычных наблюдений того, как королевский сын становится королем, сын сапожника становится сапожником, но и ввиду повторения психологических факторов.

Такое же явление в естествознании стали понимать как генетически обусловленную наследственность, которая имеется у большинства растений, животных и, следовательно, у человека. После того, как данная концепция наследственности была применена к психической сфере, к лечению нарушений стали относиться только как к приспособлению людей к окружающему миру. Предполагалось, что дефекты переходят из поколения в поколение, и лечение помогает лишь облегчить некоторые страдания личности.

Эстер Хардинг - Родительский образ: травма и восстановление

М. : Клуб Касталия. 2016. — 232 с.

Эстер Хардинг - Родительский образ: травма и восстановление - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ ИЗДАТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. РОДИТЕЛЬСКИЙ ОБРАЗ КАК ИСТОЧНИК И ВМЕСТИЛИЩЕ ЖИЗНИ

ГЛАВА II. ВАВИЛОНСКИЙ МИФ О ВОЗНИКНОВЕНИИ СОЗНАНИЯ

ГЛАВА III. СУДЬБА МАТЕРИ ХАОСА, ЕЕ МУЖА И СЫНА

ГЛАВА IV. РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ

ГЛАВА V. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗА

ГЛАВА VI. ИСЦЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗА

ГЛАВА VII. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

ГЛАВА VIII. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНДИВИДУАЦИЯ