Эта работа посвящена древнерусскому монашеству, какими были монахи Киевской Руси, что они носили, что ели, где жили, о чем думали, в общем, их быту и нравам. Причем, особое внимание было уделено именно быту. Вопрос изучения монастырского быта, а тем более, монастырских нравов имеет большое значение. Особенно в смысле изучения средневековой повседневности, а так же для исследователя общественного сознания средневекового человека. Дело в том, что большинство древнерусских источников имеют сходное происхождение — они написаны в монастырях или при князьях и архиереях, но часто опять-таки монахами.

Получается, что о сознании древнерусского человека, да и о самой Древней Руси, современный исследователь узнает через призму сознания монашеского, как бы глядя на мир Древней Руси монашескими глазами. И. Н. Данилевский справедливо отмечает, что «не только наш образ мира принципиально отличается от образа мира летописца, но и способы описания их различны. Понимание этого неизбежно ставит проблему соотнесения не только самих imagia mundorum, но и того, как они отображаются в источнике. Большая подчиненность индивидуальных представлений летописца и самого текста “коллективному бессознательному” заставляет в качестве первоочередной, вспомогательной задачи понимания ставить проблему воссоздания “жизненного мира” древней Руси в современных нам категориях и понятиях.

Такая реконструкция неизбежно должна предшествовать попыткам понять летописный текст, а тем более описаниям исторического процесса как такового». Сразу возникает вопрос, насколько хорошо изучен этот «мира летописца» — монастырская жизнь, чтобы исследователь мог разделить, где в источнике подлинно древнерусское сознание, а где проявление сугубо монашеских черт. Это тем более важно, что самой собственно монастырской среде внимания отечественные историки до последнего времени уделяли не достаточно.

Егор Харин - Быт и нравы древнерусского монашества ХI–ХIII вв.

Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет», 2015. — 248 с.

ISBN 978-5-4312-0318-3

Егор Харин - Быт и нравы древнерусского монашества ХI–ХIII вв. - Содержание

От автора

ГЛАВА I. Истоки монашества

§ 1. Происхождение института монашества

§ 2. Быт византийских монахов

§ 3. Монашеское богословие

§ 4. Распространение монашества на Руси

ГЛАВА II. Монастырский быт

§ 1. Выбор места и внешнее устройство древнерусских монастырей

§ 2. Поступление в монастырь

§ 3. Монастырская иерархия

§ 4. Восприятие святости и греховности в древнерусском монастыре

§ 5. Монастырские святыни

§ 6. Богослужение

§ 7. Трапеза

§ 8. Одежда

§ 9. Кельи монахов

§ 10. Болезнь и смерть в древнерусском монастыре

§ 11. Доходы монастырей

§ 12. Особенности быта женских монастырей 201

ГЛАВА III. Монастырь и мир

§ 1. Формы социальной деятельности древнерусских монастырей

§ 2. Духовничество в Древней Руси

§ 3. Формы политического участия древнерусского монашества

Заключение

Источники

Литература

Список сокращений