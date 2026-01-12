Харлампович - Собрание сочинений - 3 тома
Вопрос о культурном влиянии малороссов на великорусское общество в XVII–XVIII ст. не подлежит сомнению. Не спорят и относительно широты и разносторонности этого влияния, о чем еще в 1871 г. писал П. А. Бессонов: «...всякий знает, как были они (т. е. малорусские и белорусские воздействия) обильны, сильны и влиятельны, напр., для Великороссии и особенно Москвы. Пришельцы заняли здесь самые видные и влиятельные места, от иерархов до управлений консисторий, ими устроенных, от воспитателей семьи царской до настоятелей монастырских, до ректоров, префектов и учителей ими же проектированных школ, до кабинетных и типографских ученых, делопроизводителей, дьяков и секретарей. Всё почти подверглось их реформе, по крайности неотразимому влиянию: богословское учение, исправление священного и богослужебного текста, печатание, дела раскола, церковная администрация, проповедь, храмовое, общественное и домашнее пение, ноты, внешность архиерейских домов, образ их жизни, экипажи и упряжь, одежда служителей, напр., певчих, вид и состав школ, предметы и способы учения, содержание библиотек, правописание, выговор речи устной и в чтении (церковное мягкое г вместо твердого), общественные игры и зрелища и т. д. и т. д.». («Белорусские песни», пред. VI).
К сказанному немного можно прибавить, — нужно было бы отметить деятельность малороссов как приходских, придворных, военных и заграничных священников, миссионеров, законоучителей светских школ, «экзаменаторов», переводчиков, иконописцев, граверов... Но при столь разнообразной деятельности южнорусов в северо-восточной России вопрос о малороссийском церковном влиянии на Великороссию во всей его широте, глубине и историческом значении доселе не поставлен в нашей литературе. Доселе у нас нет даже цифры таких деятелей, ни списка их; не выяснены условия их перехода в Великороссию и положения там на всём протяжении того периода, в котором можно говорить об их влиянии и отношении их к окружавшему их великорусскому обществу; не подведены итоги их учено-литературным трудам, написанным на великорусской почве и для великороссов именно, в их интересах, итоги идейные, так сказать, и количественные. Не выяснен даже размер учено-литературной производительности отдельных писателей-малороссов. Как обстоит дело с библиографией трудов малороссийских деятелей в Москве, видно из того, что доселе относительно некоторых произведений спорят, кто их автор, причем претендентами на авторство по отношению к известному труду являются не только два западноруса, но и западнорус и великоросс (С. Полоцкий и Е. Славинецкий; Е. Славинецкий, Сил. Медведев и Евфимий; Димитрий Ростовский, Стефан Яворский; Димитрий Ростовский и Арсений Мацеевич; Ст. Яворский и Гавр. Бужинский). Между тем, только решив эти второстепенные, служебного значения вопросы, можно установить всесторонне, во всей полноте и исторической обстановке, церковно-культурную роль малороссов для великороссийской народности и определить, в какой мере и в каком отношении они были благом и в каком — злом...
К. В. Харлампович — Собрание сочинений. Т. 1. Кн. 1: Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь (главы I–V)
Харлампович К. В. Собрание сочинений / Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов: Амирит, 2025.
ISBN 978-5-00207-821-9
Т. 1. Кн. 1: Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь (главы I–V). – 752 с.
ISBN 978-5-00207-822-6
К. В. Харлампович — Собрание сочинений. Т. 1. Кн. 1 - Содержание
Предисловие
ГЛАВА I. Условия церковно-культурного влияния южной Руси на северную и носители его в XVI и 1-ой пол. XVII в.
ГЛАВА II. Малороссы — деятели школьные и литературные
ГЛАВА III. Сношения Малороссии с Москвой по вопросу о церковно-административном подчинении московскому патриарху
Глава IV. Носители церковно-культурного влияния южной Руси на северную во 2-ой пол. XVII ст.
Глава V. Малороссы — педагоги, проповедники, писатели и переводчики. Книжные их труды
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К. В. Харлампович — Собрание сочинений. Т. 1. Кн. 2: Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь (главы VI–XII)
Харлампович К. В. Собрание сочинений / Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов : Амирит, 2025.
ISBN 978-5-00207-821-9 (Общий)
Т. 1. Кн. 2: Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь (главы VI–XII). – 664 с.
ISBN 978-5-00207-823-3 (Т. 1. Кн. 2)
К. В. Харлампович — Собрание сочинений. Т. 1. Кн. 2 - Содержание
ГЛАВА VI. Общие условия церковно-культурного воздействия Малороссии на Великороссию в 1-ой пол. XVIII ст.
ГЛАВА VII. Архиереи-малороссы; малороссийский элемент в составе епархиального управления.
ГЛАВА VIII. Монастырские настоятели и монахи-западнорусы.
ГЛАВА IX. Духовные школы и их педагоги-западнорусы.
ГЛАВА X. Проповедники; экзаменаторы; законоучители и учители светских школ; домашние учителя; переводчики и справщики книг. Переход книг с юга на север.
ГЛАВА XI. Духовенство белое и придворное; военное и морское. Певчие и музыканты. Просители милостыни. Богомольцы.
ГЛАВА XII. Деятели миссии внутренней и внешней. Заграничное духовенство.
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К. В. Харлампович — Собрание сочинений. Т. 2.
Харлампович К. В. Собрание сочинений. Т. 2. / Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов : Амирит, 2025. – 832 с.
ISBN 978-5-00207-953-7
К. В. Харлампович — Собрание сочинений. Т. 2. - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Школы кафедральные и приходские.
ГЛАВА II. Иезуитские училища. История их.
ГЛАВА III. Иезуитские училища. Организация их.
ГЛАВА IV. Духовные семинарии.
ГЛАВА V. Замостская академия.
ГЛАВА VI. Распространение реформации в Зап. России и судьба протестантских школ.
ГЛАВА VII. Организация протестантских школ.
ГЛАВА VIII. Православное просвещение в Зап. России до учреждения острожской и братских школ и обстоятельства, обусловившие появление их.
ГЛАВА IX. Острожское училище.
ГЛАВА X. Братские школы.
ГЛАВА XI. Дидаскалы и ректора братских школ.
ГЛАВА XII. Общий характер, учебная программа, учебники и устройства братских школ.
ГЛАВА XIII. Униатские школы до унии и в период унии. Устройство их.
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