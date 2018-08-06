Конфликты в браке возникают по одной из двух причин: (1) пары не способны сделать друг друга счастливыми, или (2) пары делают друг друга несчастными. В первом случае супруги испытывают разочарование, потому что их нужды не восполняются. Во втором случае они намеренно причиняют друг другу боль. Первую причину конфликтов я называю неспособностью заботиться, а вторую — неспособностью защищать.

Эта книга раскрывает тему неспособности ­заботиться — неудовлетворения важнейших эмоциональных нужд друг друга. На эту неспособность также влияет неведение, по­скольку мужчинам и женщинам бывает очень трудно оценить значение потребностей друг друга. Мужчины склонны пытаться удовлетворять те нужды, которые на их взгляд важнее; женщины делают то же самое. Проблема в том, что нужды мужчин и нужды женщин зачастую сильно отличаются, и мы напрасно тратим силы, пытаясь восполнить не то, что нужно. А «правильные» нужды настолько важны, что когда они не находят удовлетворения в браке, у людей возникает искушение выйти за границы брака, чтобы восполнить их. И большинство людей, которых я консультировал, поддались искушению нарушить свой священный обет «отвергнуть других».

Но помимо опасности измены важные эмоциональные нужды должны восполняться ради заботы как таковой. Брак подразумевает особенные отношения. Обещания даются для того, чтобы предоставить супругу исключительное право восполнить некоторые из этих важных потребностей. Когда же они остаются неудовлетворенными, это несправедливо по отношению к тому из супругов, который вынужден идти по жизни без каких-либо других этически приемлемых альтернатив. Эта книга поможет парам идентифицировать эти важные нужды, сообщить о них друг другу и научиться их восполнять.

Вторая причина конфликтов в браке — неспособность защищать — является предметом второй книги, входящей в комплект, я назвал ее «Убийцы любви: борьба с привычками, разрушающими романтическую любовь». Пары, нужды которых остаются невосполненными, нередко становятся беспечными и невнимательными. Когда это случается, брак начинает представлять собой ужасную и печальную картину. Неспособность удовлетворить эти потребности часто бывает непреднамеренной, но ответная реакция на неудовлетворенные нужды перерастает в намеренное вредительство. Это, в свою очередь, часто ведет к невыносимой боли и, наконец, к разводу.

Чтобы помочь парам преодолеть конфликты в браке, моя стратегия сосредоточена вокруг обеих причин конфликтов — неспособности заботиться и защищать. Эти книги помогут вам сохранить полноценный и надежный брак.

Уиллард Ф. Харли-мл. - Его нужды, ее нужды

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. - 288 с. ISBN 978-5-8445-0142-5

Уиллард Ф. Харли-мл. - Его нужды, ее нужды - Содержание

Предисловие к изданию по случаю пятнадцатилетнего юбилея

Введение

1. Насколько ваш брак защищен от измен?

2. Почему ваш Банк Любви никогда не закрывается

3. Первое, без чего она не может жить

4. Первое, без чего он не может жить

5. Ей необходимо, чтобы он с ней разговаривал

6. Ему необходимо, чтобы она разделяла его интересы

7. Ей необходимо полностью доверять ему

8. Ему необходима красивая жена

9. Ей необходимо достаточно денег, чтобы жить комфортно

10. Ему нужен мир и спокойствие

11. Ей необходимо, чтобы он был хорошим отцом

12. Ему необходимо, чтобы она гордилась им

13. Как пережить измену

14. От несовместимости до неотразимости

Приложение A. Важнейшие эмоциональные нужды

Приложение Б. Анкета «Эмоциональные нужды»

Приложение В. Дополнительные формуляры

Уиллард Ф. Харли-мл. - Его нужды, ее нужды - Предисловие к изданию по случаю пятнадцатилетнего юбилея

Когда мне было девятнадцать лет, один женатый знакомый, с которым мы вместе учились в колледже, сказал мне, что он переживает трудности в браке, и попросил моего совета. Мой совет, видимо, не пошел на пользу — брак завершился разводом. Почему я не смог помочь? Что за проблема так неизбежно привела брак моего друга к разводу?

На дворе был 1960 год, и я вот-вот должен был стать свидетелем того, чего ожидали немногие, — начала конца традиционной «ячеичной» модели американской семьи. Свидетель­ства этой катастрофы накапливались в последующие двадцать лет. Уровень разводов возрос с 10 до более чем 50 процентов, а количество одиноких мужчин и женщин возросло с 6,5 до 20 процентов. Несмотря на то, что уровень разводов наконец стабилизировался на отметке 50 процентов в 1980 году, количество одиноких людей продолжает возрастать вплоть до настоящего момента. Сейчас этот показатель достиг 30 процентов и продолжает подниматься, поскольку все меньше и меньше людей желают посвятить себя единственному спутнику жизни.

В то время я не знал, что неудачный брак моего друга был частью тенденции, которая впоследствии охватила «ячеичные» семьи. Я думал, что причиной его неудачи была моя неопытность — по крайней мере отчасти. Я винил себя. Думал, что не стоило и пытаться давать совет. Думал, нужно было доверить это дело эксперту. Но в течение последующих нескольких лет пары продолжали обращаться ко мне за советами в отношении брака, особенно после того, как я получил степень доктора гуманитарных наук по психологии. Ведь считалось, что психологи разбираются в вопросах брака. Поэтому я решил получить достаточно знаний, чтобы помогать этим людям. Не думал, что это станет для меня настоящей проблемой. В конце концов, если наши ученые достаточно умны, чтобы послать человека на луну, то они уж точно должны знать, как сохранить чей-то брак.

Я изучал книги по супружеской терапии, обучался под руководством экспертов в данной области и работал в клинике, специализировавшейся на супружеской терапии и считавшейся лучшей в Миннесоте. Но я все равно был не в силах спасать браки. Почти все, кто обращался ко мне за помощью, заканчивали так же, как и тот мой приятель, — разводом. Пытаясь преодолеть собственное невезение, я сделал важное открытие. Я не был единственным, кому не удавалось помочь семейным парам. Почти все работавшие вместе со мной в клинике тоже терпели неудачи! Мой начальник и директор клиники не могли помочь семейным парам, а также и все остальные консультанты по вопросам брака, которые работали со мной.

А потом я сделал самое поразительное открытие из всех возможных. Большинству брачных экспертов Америки тоже не удавалось помочь супружеским парам. Очень сложно было найти того, кто был готов признать свое поражение, но когда я получал доступ к досье конкретных клиентов, то не мог найти ни одного терапевта, который мог бы доказать свой успех или научить других успешно спасать браки. В сущности, я выяснил, что уровень успешности супружеской терапии самый низкий среди всех форм терапии. По данным одного исследования, менее 25 процентов опрошенных считали, что брачные консультации вообще принесли им какую-либо пользу, а еще больше опрошенных чувствовали, что такие консультации принесли им больше вреда, чем пользы. (Кстати, в Потребительском докладе об исследовании психотерапии не далее как за 1995 год сообщалось, что супруже­ская терапия во сих пор считается самой неэффективной.)

Какой вызов! Уровень разводов достиг беспрецедентной высоты, и никто не знал, как с этим бороться. Поэтому я по­ставил перед собой цель найти ответ, и ответ этот я искал не в книгах и научных статьях, а среди тех, кто приходил ко мне с вопросами, — среди супружеских пар, находившихся на грани развода. Я перестал консультировать и начал слушать объяснения супругов, почему они были готовы опустить руки. Когда они решили пожениться, что было у них такого, что они потеряли где-то на полпути? Я спрашивал их: «Как вы думаете, что вам потребовалось бы, чтобы снова быть счастливыми в браке?» Я знал, что еще не научился спасать браки, поэтому честно признавался в этой неспособности парам, которые я консультировал. И объяснял это должным образом. Ни с одной из этих пар я не брал платы за потраченное время. Я зарабатывал на жизнь, преподавая психологию, а оставшуюся часть рабочего дня общался с супружескими парами в своем офисе. И моя политика бесплатного, пусть и неэффективного, консультирования приводила ко мне больше пар, испытывавших проблемы в браке, чем я был в состоянии принять.

К 1975 году я и многие другие терапевты поняли, почему сталкиваются с такими трудностями в попытках сохранять браки. Мы не понимали, что способствует счастливому браку. Мы были глубоко поглощены поисками того, что, по всей видимости, разрушало браки, поэтому просмотрели, что же способствовало их успешности. Всякий раз, когда в мой кабинет приходила пара, супруги непременно доводили друг друга. Поэтому я подумал, как думали и большинство других психологов, что если бы я всего-навсего сумел научить их общаться, более эффективно разрешать конфликты и не ругаться друг с другом по любому поводу, их брак был бы спасен. Но ответ заключался не в этом.

Одна за другой пары говорили мне, что они поженились не потому, что хорошо общались друг с другом, эффективно справлялись с конфликтами или не ссорились. Они вступили в брак потому, что считали друг друга неотразимыми, — они были влюблены. Но к тому времени, когда они приходили ко мне на прием, чувство любви было утрачено. По сути дела, теперь они вызывали друг у друга отвращение. И одной из главных причин, почему у них были проблемы в общении друг с другом, конфликты и частые ссоры, являлось то, что они утратили это чувство любви. Когда я спрашивал их: «Что бы вам потребовалось, чтобы снова быть счастливыми в браке?», большинство пар не могли даже представить, что это вообще возможно. Но когда я настаивал на своем вопросе и пары начинали задумываться, то я раз за разом слышал ответ: «Снова быть влюбленными друг в друга».

Разумеется, отсутствие взаимопонимания, неспособность разрешать конфликтные ситуации и ссоры влияют на утрату чувства любви. Но также эти проблемы являются признаками того, что любовь уже ушла. Другими словами, для спасения брака мне было бы мало просто наладить общение и понимание между супругами. Мне пришлось бы научиться возвращать любовь. Придя к такому выводу, я начал активно заниматься эмоциональными, а не рациональными проблемами. Моя первостепенная задача в супружеской терапии переменилась с разрешения конфликтов на возвращение любви. Если бы я умел возвращать людям чувство любви, размышлял я, тогда общение, разрешение конфликтов и ссоры не представляли бы такой проблемы.

Из опыта работы в качестве психолога я знал, что приобретенные ассоциации дают начало большинству наших эмоциональных реакций. Когда какое-то действие происходит повторно наряду с физически ощутимыми эмоциями, это действие начинает само по себе вызывать эти эмоции. Скажем, если вам будут показывать синий цвет, одновременно подвергая вас электрошоку, а красный цвет будут показывать, утешительно поглаживая вас по спине, то в конечном счете сам синий цвет начнет расстраивать вас, а красный — расслаблять. Применяя тот же принцип к чувству любви, я вывел теорию о том, что, возможно, любовь — это не более чем приобретенная ассоциация. Если я достаточно часто вижу кого-то, когда ощущаю себя особенно хорошо, то одного присутствия этого человека может быть вполне достаточно, чтобы вызвать во мне то приятное чувство, которое мы знаем теперь как чувство любви.

Результаты моего анализа были как нельзя точны. Благодаря моему совету стараться делать все возможное для счастья друг друга и избегать того, что делает супругов несчастными, уже следующая супружеская пара, которую я консультировал, сумела возродить чувство любви. Их брак был спасен. Начиная с того самого момента, всякий раз когда я видел пару, я просто спрашивал каждого из супругов, что может сделать муж или жена, чтобы тот или другой почувствовал себя счастливым, и что бы это ни было, это была их главная обязанность. Конечно, не каждая пара точно знала, что может сделать их счастливыми, и не каждый супруг был готов выполнить это. Поэтому мои старания определенно не приносили успеха в каждом из случаев.

Но по мере того как я совершенствовал свой подход к этой проблеме, я начал понимать, что именно мужьям и женам необходимо получать друг от друга, чтобы вызвать чувство любви, и я помогал им установить, в чем же нуждался каждый из них. Я также научился более эффективно мотивировать их к тому, чтобы они старались удовлетворить выявленные потребности, даже если поначалу у них не было никакого желания делать это. Впоследствии мне удавалось помочь почти каждой паре снова влюбиться друг в друга и таким образом избежать развода. Мой метод оказался столь успешным, что я бросил преподавание психологии и начал проводить консультации полный рабочий день. Как вы догадываетесь, за помощью ко мне обращалось гораздо больше семейных пар, чем я был в состоянии принять.

Спустя десять лет после того как я начал использовать этот метод, я наконец-то написал свою первую книгу под названием «Его нужды, ее нужды: создание супружеских отношений, защищенных от измен», где описал его. А сейчас, по прошест­вии пятнадцати лет после выхода в свет первого экземпляра книги, она издана уже более чем миллионным тиражом и переведена на тринадцать языков. Многие люди называют ее самой лучшей книгой о браке. Возможно, это так, потому что, насколько я знаю, она остается единственной из существующих книг, где предлагается испытанный и надежный план для супружеских пар по возвращению и сохранению любви друг к другу.

Эта книга эффективна потому, что она проникает в самую суть того, на чем держатся браки, — чувство любви. Общение и умение справляться с проблемами важны для счастливого брака, но абсолютно не существенны. Что абсолютно необходимо, так это чувство любви. За все годы работы в качестве брачного консультанта я ни разу не видел любящих супругов, которые хотели бы развестись. Но я консультировал многие пары на грани развода, обладавшие отличными навыками общения и умением решать проблемы. Не поймите меня неправильно — я полностью поддерживаю идею совершенствования навыков общения и решения проблем в браке. Но если эти умения не способствуют поддер­жанию чувства любви, супруги чувствуют себя обманутыми и нередко хотят расторгнуть брак.

Эта книга научит вас самому важному в браке — влюбляться и оставаться влюбленными друг в друга. Я предлагаю вам и вашей второй половине читать ее вместе с вами, заполнять анкеты и отвечать на вопросы в конце каждой главы. Вы даже можете выделять текст двумя разными цветными маркерами по мере чтения, чтобы показать друг другу, что для вас важнее всего. Я получаю письма от огромного количества семейных пар, которые посвящают канун Нового года тому, чтобы перечитать «Его нужды, ее нужды» в качестве напоминания о том, что они должны делать в наступающем году, чтобы поддер­живать любовь в браке. И это помогает. Эта книга предназначена для частого прочтения, поскольку в ней говорится о том, как научиться удовлетворять самые важные потребно­сти друг друга.