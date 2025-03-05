Большинство людей не ожидают, что вы поймёте то, о чём мы собираемся сказать в этой книге. А если даже и поймёте, они не думают, что это заставит вас задуматься. А если и задумаетесь, они не верят, что вы что-нибудь сделаете в связи с этим. А если вы и попробуете что-либо сделать, они не ожидают ни настойчивости, ни значимых результатов.

А вот мы ждём.

Перед вами не привычная книга для подростков. Порыскайте в Сети или загляните в местный книжный магазин - там будет масса книг, написанных людьми «за 40», которые, типа, реально понимают, каково быть подростком. Вы найдёте кучу дешёвых книжонок, годных лишь для урны, потому что никто не ждёт, что современная молодёжь будет беречь книгу или проникнется желанием сохранить на будущее. А ещё вы увидите уйму разношёрстных книг, где нет ничего, что потребуется перечитать дважды - такое уж «жиденькое» их содержание. Вроде как подходящее именно для вас.

Но сейчас у вас в руках книга, бросающая серьёзный вызов подросткам, которая была написана подростками, убеждёнными, что наше поколение готово к переменам. Готово к чему-то, что не обещает совершенно новую жизнь, если только ты купишь новую пару «правильных» джинсов или попользуешься «тем самым» дезодорантом. Мы верим, что наше поколение готово переосмыслить способность подростков быть и вершить. Мы заметили, что, как только развенчиваешь и устраняешь ложные идеи, современная молодёжь тут же выбирает лучший путь, даже если он и более трудный.

Познакомимся: мы, девятнадцатилетние братья-близнецы, родились и выросли в Орегоне, получили образование дома под присмотром своих родителей, и стремимся следовать за Христом изо всех сил. Мы наделали гораздо больше ошибок, чем следовало бы. И хотя мы не думаем, что «среднестатистический подросток» существует, лично в нас нет ничего такого уж из ряда вон выходящего.

Между тем нам повезло с некоторыми жизненными событиями, которые выходили из ряда вон. В возрасте шестнадцати лет мы проходили практику в Верховном суде Алабамы. В семнадцать - были руководителями четырёх политических кампаний на территории штата. В восемнадцать мы стали авторами самого популярного христианского блога для подростков в Сети. У нас была возможность обращаться к тысячам подростков и их родителям на конференциях в США и за рубежом, а также нести своё послание миллионам пользователей Всемирной паутины. Но если годы нашей юности отличались от жизни других подростков, то не потому, что мы чем-то их превосходим, а лишь потому, что нас влекла простая, но огромная идея. И с этой идеей вы сами познакомитесь на следующих страницах.

Харрис, Алекс и Бретт - Берись за трудные дела - Восстание подростков против заниженных ожиданий

Пер. с англ. - Grace Publishing International, 2020. - 240 с.

ISBN 978-1-933508-74-0

Харрис, Алекс и Бретт - Берись за трудные дела – Содержание

Предисловие Чак Норрис

Часть 1 Переосмысление подросткового возраста

1. Большинство людей не... Не привычная книга для подростков

2. Рождение большой идеи Раскаты бунтолюции

3. Миф об отрочестве Изобличение заниженных ожиданий, которые грабят наше поколение

4. Лучший путь Восстановительные работы на стартовой площадке

Часть 2 Пять типов трудного

5. Этот первый пугающий шаг Как взяться за трудное дело, которое выводит тебя из зоны комфорта

6. Поднять планку Как взяться за трудные дела, выходящие за рамки ожидаемого или требуемого

7. Сила сотрудничества Как делать трудные дела, чересчур сложные для одного

8. Маленькие трудные дела Как взяться за трудные дела, которые не сразу окупаются

9. Стоять твёрдо Как браться за трудные дела наперекор мнению толпы

Часть З Присоединяйся к Бунтолюции!

10. Наступающее поколение Создание контркультуры с чистого листа (плюс щепотка соли)

11. Тысяча юных героев Рассказы о новых начинаниях, невозможных задачах и подростках, которые ими живут

12. Мир, готовься к встрече с бунтолюционерами! Преобразование миссии из решения в судьбу

Приложение «Берись за трудные дела», Евангелие и ты