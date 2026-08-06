Книга, которую вы держите в руках, является уникальным документом. Как явствует из самого ее названия, она написана в виде катехизиса, то есть вопросов и ответов, которые раскрывают суть не каких-то отвлеченных теоретических понятий, а того, что крайне дорого вам и Богу - жизни вашей души. Возможно, вы - пастор, и, поскольку люди ежедневно обращаются к вам с множеством серьезных проблем различного рода, предмет этой книги заинтересовал вас особым образом.

Если вы профессиональный консультант, вам будет интересно сравнить изложенные в ней принципы с вашим личным принципом помощи людям. Но, быть может, вы простой христианин и вот уже готовы положить книгу обратно на полку, так как не чувствуете особого призвания к душепопечению. В таком случае хочу сказать вам следующее: каждый день своей жизни вы уже и так занимаетесь и еще будете заниматься душепопечением! Каждый из нас своими словами касается душ других людей - родных, друзей, знакомых. Мы даем им советы и выслушиваем их, укоряем их и от них же принимаем обличения, сочувствуем друг другу, пытаемся друг друга утешать и ободрять.

И даже если весь день мы ни с кем не общаемся, все же мы заняты попечением своей собственной души. Мы стараемся утешить ее, когда она плачет подобно оставленному ребенку; укрепить, когда она подавлена; ободрить, когда напугана. И нет дня в нашей жизни, когда бы мы не вступали в битву со своим грехом, направляя душу на истинный путь, дабы она угождала Богу. Именно поэтому изучение данного «Катехизиса» принесет вам огромную пользу, так как в нем раскрываются основные принципы и практические советы, изложенные в Священных Писаниях, через которые к нам взывает Творец наших душ, искупивший их дорогою ценою и каждый день непрестанно освящающий их.

Рон Харрис - Катехизис для душепопечителей

К.: «Рука Допомоги», ЧПИФ, 2008.192 с.

ISBN 978-966-651-607-0

Рон Харрис - Катехизис для душепопечителей - Содержание

Предисловие

Обращение к христианскому читателю

Предисловие автора

Благодарность

Глава 1: О Писании

Глава 2: О нравственной драме человека

Глава 3: О действии Божьей Руки

Глава 4: Об искушении

Глава 5: О пребывающем во мне грехе

Глава 6: О господстве благодати

Глава 7: Об использовании данных Богом средств в разрешении проблем душепопечения

Глава 8: О разрешении проблем совести

Глоссарий

Тематические ссылки

Краткая история Символов веры и Исповеданий (Ходж А.А)

Список использованной литературы на английском языке

Семь утверждений