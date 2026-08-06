Харрис Рон - Преподнести душе утешение Писания
То, что мы видим, побуждает нас размышлять, заставляет оценивать ситуацию и искать разные пути ее решения. Это пособие разработано, чтобы постоянно побуждать нас мудро применять Писание в жизни окружающих нас людей.
Рон Харрис – Преподнести душе утешение Писания: Возрастать в практике мудрого душеврачевания
Серия "Ресурсы для библейского душепопечения"
Киев: «Рука Допомоги», 2013 г. — 126 с.
ISBN: 978-966-96650-0-3
Рон Харрис – Преподнести душе утешение Писания: Возрастать в практике мудрого душеврачевания - Содержание
Предисловие автора
«Преподнести душе утешение Писания»
Схема «Оттачивая топор»
Как использовать это пособие?
Четыре овала личного служения
Задачи душепопечителя
Доктрины: семь гвозде
100 принципов
Состояния души
Душеврачевание
Итоги
Об авторе
Ресурсы «Сокровищницы Царя»
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