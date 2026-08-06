Харрис Рон - Преподнести душе утешение Писания

То, что мы видим, побуждает нас размышлять, заставляет оценивать ситуацию и искать разные пути ее решения. Это пособие разработано, чтобы постоянно побуждать нас мудро применять Писание в жизни окружающих нас людей.

Рон Харрис – Преподнести душе утешение Писания: Возрастать в практике мудрого душеврачевания

Серия "Ресурсы для библейского душепопечения"

Киев: «Рука Допомоги», 2013 г. — 126 с.

ISBN: 978-966-96650-0-3

Рон Харрис – Преподнести душе утешение Писания: Возрастать в практике мудрого душеврачевания - Содержание

Предисловие автора

«Преподнести душе утешение Писания»

Схема «Оттачивая топор»

Как использовать это пособие?

Четыре овала личного служения

Задачи душепопечителя

Доктрины: семь гвозде

100 принципов

Состояния души

Душеврачевание

Итоги

Об авторе

Ресурсы «Сокровищницы Царя»