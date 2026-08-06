Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Харрис Рон - Преподнести душе утешение Писания

Харрис Рон - Преподнести душе утешение Писания
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Ресурсы для библейского душепопечения (3 books)

То, что мы видим, побуждает нас размышлять, заставляет оценивать ситуацию и искать разные пути ее решения. Это пособие разработано, чтобы постоянно побуждать нас мудро применять Писание в жизни окружающих нас людей.

Рон Харрис – Преподнести душе утешение Писания: Возрастать в практике мудрого душеврачевания

  • Серия "Ресурсы для библейского душепопечения"

  • Киев: «Рука Допомоги», 2013 г. — 126 с.

  • ISBN: 978-966-96650-0-3

Рон Харрис – Преподнести душе утешение Писания: Возрастать в практике мудрого душеврачевания - Содержание

Предисловие автора

  • «Преподнести душе утешение Писания»

  • Схема «Оттачивая топор»

  • Как использовать это пособие?

  • Четыре овала личного служения

  • Задачи душепопечителя

  • Доктрины: семь гвозде

  • 100 принципов

  • Состояния души

  • Душеврачевание

  • Итоги

Об авторе

Ресурсы «Сокровищницы Царя»

Views 82
Rating 4.5 / 5
Added 06.08.2026
Author esxatos
Rate this publication:
4.5/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 days ago
Благодарю.

Related Books

All Books