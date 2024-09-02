Хартленд - Легенды старой Англии

Собрание английских народных сказок, представленное здесь, является литературной обработкой передаваемых из поколения в поколение историй, когда-то распространенных, но теперь быстро исчезающих под напором современной жизни. Читатель, конечно, может разочароваться, не увидев здесь знакомых и дорогих его сердцу сказок. Я отважился включить в сей сборник вариант чудесной сказки «Джек – истребитель великанов», хотя невозможно отрицать, что время и обстоятельства сильно повлияли на нее, с веками эта история лишилась плавности сюжета и точности деталей, характерных для подобных историй других стран. Более того, многие ее части утеряны, она искалечена, и что еще хуже – не только она одна.

Неясность деталей и прерывистость изложения лишь повторяют в рамках отдельного повествования то, что произошло со всеми формами такого рода преданий. Многие местные легенды уже исчезли и продолжают исчезать с каждым днем. В Англии и Шотландии, возможно, и удалось сохранить образцы всех традиционных видов фольклора, но в Уэльсе полностью утеряна одна из самых важных его форм. То, как складывалась судьба английских и уэльских (валлийских) народных сказок, уведет нас далеко за рамки банальных рассуждений об утере традиций, и я не могу устоять перед искушением высказаться по этому поводу. Прежде всего необходимо пояснить, что сказки или передаваемые из поколения в поколение рассказы можно разделить по меньшей мере на пять подвидов, а именно: саги, детские сказки, юморески, нравоучительные истории (притчи, басни) и истории, в коих они все сочетаются между собой. Пожалуй, можно добавить и шестой подвид – сказки о животных, но большинство преданий находят место в том или другом из первых пяти подвидов. Я не буду обременять читателя толкованием всех этих подвидов: остановлюсь лишь на двух первых.

Сага – повествование о том, что случилось на самом деле с реально жившим человеком, или о какой-то определенной местности, или же это сказание о деяниях божества, другого сверхъестественного существа или расы таких существ. Часто человек, определенная местность и сверхъестественные существа сводятся вместе в одной саге; но чаще встречаются лишь два этих элемента. Однако в любом случае необходимо, чтобы рассказчики или слушатели верили в истинность описываемых событий. Детские же сказки не требуют подобной веры; все, что в них происходит, не привязывается ни к определенному месту, ни к определенной эпохе. «Давным-давно, в каком-то городе или деревне» – вполне достаточное описание места и времени для рассказа о скромном сыне или безымянной бедной вдове. Иногда, правда, имена и названия соответствуют каким-либо определенным личностям и местностям. Однако выбираются они наугад, и мы слышим о Шотландии, Норвегии, Франции или Испании и их королях, но не потому, что кто-то хочет укрепить наше доверие, а просто для того, чтобы помочь нашему воображению. Детская сказка, как и сага, – повествование, которое, в противоположность комическим историям, мы должны назвать серьезным; обычно в сказке говорится о сверхъестественном, и сказка неизменно заканчивается счастливо: Джек непременно женится на принцессе, Золушка непременно выйдет замуж за принца. И, как следует из названия, детскую сказку рассказывают детям.

Хартленд Э. - Легенды старой Англии

«Центрполиграф», 2021. – 125 с.

ISBN 978-5-9524-5542-9

Хартленд Э. - Легенды старой Англии – Содержание

Предисловие

Сказки

Джек – истребитель великанов

Принцесса Кентербери

Принцесса Колчестера

Мистер Фокс

Том Тит Тот

Джек и бобовый стебель

Саги исторические и местные

Сказание о святом Кенелме

Дикий Эдрик

Леди Годива

Легенда о сыновьях Вильгельма Завоевателя

Легенда о родителях Беккета[4]

Легенда о лорде Лейтоме

Уиттингтон и его кошка

Мелкий торговец из Суоффема

Ламтонский червь

Озеро Бомери

Великаны Происхождение горы Рекин Ослепленный великан

Фейри Вустерские фейри Повивальная бабка фейри Приключение Черри из Зеннора Похороны фейри Эльфы в погребе Эдвин и сэр Топаз Две служанки Клумба с тюльпанами Рыбак и эльфы Пойманный фейри Колман Грей Кошачий король Миф о Мидридже Зеленые дети Пиршество фей Рог эльфов Ярмарка эльфов Волшебный котел Мерзлячок из Хилтона Эльфы-воришки Боггарт Я-сама Легенда о Роллрайтских камнях

Гоблины Дандо и его псы Демон Тригигл Священник и клирик Перехитрить боуги Загнанный заяц Источник святого Лудгвана Пугало из Хедли

Колдовство Лорд Пенгерсвик – чародей Ведьма из Фрэддэма и чародей из Пенгерсвика Колдунья и жаба Колдунья и заяц Рука Славы Колдунья Бетти Чидли Мешок муки Кентшэмский колокол

Привидения Епископ-призрак Призрак священника Дом с привидениями Истории об изгнании привидений Ревущий бык Бэгбери Белая Дама из Бленкинсоппа Вдовец и привидение Призрак Роузуорна Дама с фонарем Псы-призраки Приключение Билли



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