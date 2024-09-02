Хартленд - Легенды старой Англии
Собрание английских народных сказок, представленное здесь, является литературной обработкой передаваемых из поколения в поколение историй, когда-то распространенных, но теперь быстро исчезающих под напором современной жизни. Читатель, конечно, может разочароваться, не увидев здесь знакомых и дорогих его сердцу сказок. Я отважился включить в сей сборник вариант чудесной сказки «Джек – истребитель великанов», хотя невозможно отрицать, что время и обстоятельства сильно повлияли на нее, с веками эта история лишилась плавности сюжета и точности деталей, характерных для подобных историй других стран. Более того, многие ее части утеряны, она искалечена, и что еще хуже – не только она одна.
Неясность деталей и прерывистость изложения лишь повторяют в рамках отдельного повествования то, что произошло со всеми формами такого рода преданий. Многие местные легенды уже исчезли и продолжают исчезать с каждым днем. В Англии и Шотландии, возможно, и удалось сохранить образцы всех традиционных видов фольклора, но в Уэльсе полностью утеряна одна из самых важных его форм. То, как складывалась судьба английских и уэльских (валлийских) народных сказок, уведет нас далеко за рамки банальных рассуждений об утере традиций, и я не могу устоять перед искушением высказаться по этому поводу. Прежде всего необходимо пояснить, что сказки или передаваемые из поколения в поколение рассказы можно разделить по меньшей мере на пять подвидов, а именно: саги, детские сказки, юморески, нравоучительные истории (притчи, басни) и истории, в коих они все сочетаются между собой. Пожалуй, можно добавить и шестой подвид – сказки о животных, но большинство преданий находят место в том или другом из первых пяти подвидов. Я не буду обременять читателя толкованием всех этих подвидов: остановлюсь лишь на двух первых.
Сага – повествование о том, что случилось на самом деле с реально жившим человеком, или о какой-то определенной местности, или же это сказание о деяниях божества, другого сверхъестественного существа или расы таких существ. Часто человек, определенная местность и сверхъестественные существа сводятся вместе в одной саге; но чаще встречаются лишь два этих элемента. Однако в любом случае необходимо, чтобы рассказчики или слушатели верили в истинность описываемых событий. Детские же сказки не требуют подобной веры; все, что в них происходит, не привязывается ни к определенному месту, ни к определенной эпохе. «Давным-давно, в каком-то городе или деревне» – вполне достаточное описание места и времени для рассказа о скромном сыне или безымянной бедной вдове. Иногда, правда, имена и названия соответствуют каким-либо определенным личностям и местностям. Однако выбираются они наугад, и мы слышим о Шотландии, Норвегии, Франции или Испании и их королях, но не потому, что кто-то хочет укрепить наше доверие, а просто для того, чтобы помочь нашему воображению. Детская сказка, как и сага, – повествование, которое, в противоположность комическим историям, мы должны назвать серьезным; обычно в сказке говорится о сверхъестественном, и сказка неизменно заканчивается счастливо: Джек непременно женится на принцессе, Золушка непременно выйдет замуж за принца. И, как следует из названия, детскую сказку рассказывают детям.
Хартленд Э. - Легенды старой Англии
«Центрполиграф», 2021. – 125 с.
ISBN 978-5-9524-5542-9
Хартленд Э. - Легенды старой Англии – Содержание
Предисловие
Сказки
- Джек – истребитель великанов
- Принцесса Кентербери
- Принцесса Колчестера
- Мистер Фокс
- Том Тит Тот
- Джек и бобовый стебель
Саги исторические и местные
- Сказание о святом Кенелме
- Дикий Эдрик
- Леди Годива
- Легенда о сыновьях Вильгельма Завоевателя
- Легенда о родителях Беккета[4]
- Легенда о лорде Лейтоме
- Уиттингтон и его кошка
- Мелкий торговец из Суоффема
- Ламтонский червь
- Озеро Бомери
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Великаны
- Происхождение горы Рекин
- Ослепленный великан
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Фейри
- Вустерские фейри
- Повивальная бабка фейри
- Приключение Черри из Зеннора
- Похороны фейри
- Эльфы в погребе
- Эдвин и сэр Топаз
- Две служанки
- Клумба с тюльпанами
- Рыбак и эльфы
- Пойманный фейри
- Колман Грей
- Кошачий король
- Миф о Мидридже
- Зеленые дети
- Пиршество фей
- Рог эльфов
- Ярмарка эльфов
- Волшебный котел
- Мерзлячок из Хилтона
- Эльфы-воришки
- Боггарт
- Я-сама
- Легенда о Роллрайтских камнях
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Гоблины
- Дандо и его псы
- Демон Тригигл
- Священник и клирик
- Перехитрить боуги
- Загнанный заяц
- Источник святого Лудгвана
- Пугало из Хедли
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Колдовство
- Лорд Пенгерсвик – чародей
- Ведьма из Фрэддэма и чародей из Пенгерсвика
- Колдунья и жаба
- Колдунья и заяц
- Рука Славы
- Колдунья Бетти Чидли
- Мешок муки
- Кентшэмский колокол
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Привидения
- Епископ-призрак
- Призрак священника
- Дом с привидениями
- Истории об изгнании привидений
- Ревущий бык Бэгбери
- Белая Дама из Бленкинсоппа
- Вдовец и привидение
- Призрак Роузуорна
- Дама с фонарем
- Псы-призраки
- Приключение Билли
Шутки и юморески
- Мудрые дураки из Готэма
- Три желания
- Мельник на экзамене у профессора
- Что дурак ни скажет, все невпопад
- Три глупца
- Мистер Уксус
- Ленивый Джек
- История Мапьчика-с-папьчика
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