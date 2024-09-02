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Хартленд - Легенды старой Англии

Хартленд Э. - Легенды старой Англии
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Mythology Legends
Собрание английских народных сказок, представленное здесь, является литературной обработкой передаваемых из поколения в поколение историй, когда-то распространенных, но теперь быстро исчезающих под напором современной жизни. Читатель, конечно, может разочароваться, не увидев здесь знакомых и дорогих его сердцу сказок. Я отважился включить в сей сборник вариант чудесной сказки «Джек – истребитель великанов», хотя невозможно отрицать, что время и обстоятельства сильно повлияли на нее, с веками эта история лишилась плавности сюжета и точности деталей, характерных для подобных историй других стран. Более того, многие ее части утеряны, она искалечена, и что еще хуже – не только она одна.
Неясность деталей и прерывистость изложения лишь повторяют в рамках отдельного повествования то, что произошло со всеми формами такого рода преданий. Многие местные легенды уже исчезли и продолжают исчезать с каждым днем. В Англии и Шотландии, возможно, и удалось сохранить образцы всех традиционных видов фольклора, но в Уэльсе полностью утеряна одна из самых важных его форм. То, как складывалась судьба английских и уэльских (валлийских) народных сказок, уведет нас далеко за рамки банальных рассуждений об утере традиций, и я не могу устоять перед искушением высказаться по этому поводу. Прежде всего необходимо пояснить, что сказки или передаваемые из поколения в поколение рассказы можно разделить по меньшей мере на пять подвидов, а именно: саги, детские сказки, юморески, нравоучительные истории (притчи, басни) и истории, в коих они все сочетаются между собой. Пожалуй, можно добавить и шестой подвид – сказки о животных, но большинство преданий находят место в том или другом из первых пяти подвидов. Я не буду обременять читателя толкованием всех этих подвидов: остановлюсь лишь на двух первых.
Сага – повествование о том, что случилось на самом деле с реально жившим человеком, или о какой-то определенной местности, или же это сказание о деяниях божества, другого сверхъестественного существа или расы таких существ. Часто человек, определенная местность и сверхъестественные существа сводятся вместе в одной саге; но чаще встречаются лишь два этих элемента. Однако в любом случае необходимо, чтобы рассказчики или слушатели верили в истинность описываемых событий. Детские же сказки не требуют подобной веры; все, что в них происходит, не привязывается ни к определенному месту, ни к определенной эпохе. «Давным-давно, в каком-то городе или деревне» – вполне достаточное описание места и времени для рассказа о скромном сыне или безымянной бедной вдове. Иногда, правда, имена и названия соответствуют каким-либо определенным личностям и местностям. Однако выбираются они наугад, и мы слышим о Шотландии, Норвегии, Франции или Испании и их королях, но не потому, что кто-то хочет укрепить наше доверие, а просто для того, чтобы помочь нашему воображению. Детская сказка, как и сага, – повествование, которое, в противоположность комическим историям, мы должны назвать серьезным; обычно в сказке говорится о сверхъестественном, и сказка неизменно заканчивается счастливо: Джек непременно женится на принцессе, Золушка непременно выйдет замуж за принца. И, как следует из названия, детскую сказку рассказывают детям.

Хартленд Э. - Легенды старой Англии

«Центрполиграф», 2021. – 125 с.
ISBN 978-5-9524-5542-9

Хартленд Э. - Легенды старой Англии – Содержание

Предисловие
Сказки
  • Джек – истребитель великанов
  • Принцесса Кентербери
  • Принцесса Колчестера
  • Мистер Фокс
  • Том Тит Тот
  • Джек и бобовый стебель
Саги исторические и местные
  • Сказание о святом Кенелме
  • Дикий Эдрик
  • Леди Годива
  • Легенда о сыновьях Вильгельма Завоевателя
  • Легенда о родителях Беккета[4]
  • Легенда о лорде Лейтоме
  • Уиттингтон и его кошка
  • Мелкий торговец из Суоффема
  • Ламтонский червь
  • Озеро Бомери
  • Великаны
    • Происхождение горы Рекин
    • Ослепленный великан
  • Фейри
    • Вустерские фейри
    • Повивальная бабка фейри
    • Приключение Черри из Зеннора
    • Похороны фейри
    • Эльфы в погребе
    • Эдвин и сэр Топаз
    • Две служанки
    • Клумба с тюльпанами
    • Рыбак и эльфы
    • Пойманный фейри
    • Колман Грей
    • Кошачий король
    • Миф о Мидридже
    • Зеленые дети
    • Пиршество фей
    • Рог эльфов
    • Ярмарка эльфов
    • Волшебный котел
    • Мерзлячок из Хилтона
    • Эльфы-воришки
    • Боггарт
    • Я-сама
    • Легенда о Роллрайтских камнях
  • Гоблины
    • Дандо и его псы
    • Демон Тригигл
    • Священник и клирик
    • Перехитрить боуги
    • Загнанный заяц
    • Источник святого Лудгвана
    • Пугало из Хедли
  • Колдовство
    • Лорд Пенгерсвик – чародей
    • Ведьма из Фрэддэма и чародей из Пенгерсвика
    • Колдунья и жаба
    • Колдунья и заяц
    • Рука Славы
    • Колдунья Бетти Чидли
    • Мешок муки
    • Кентшэмский колокол
  • Привидения
    • Епископ-призрак
    • Призрак священника
    • Дом с привидениями
    • Истории об изгнании привидений
    • Ревущий бык Бэгбери
    • Белая Дама из Бленкинсоппа
    • Вдовец и привидение
    • Призрак Роузуорна
    • Дама с фонарем
    • Псы-призраки
    • Приключение Билли
Шутки и юморески
  • Мудрые дураки из Готэма
  • Три желания
  • Мельник на экзамене у профессора
  • Что дурак ни скажет, все невпопад
  • Три глупца
  • Мистер Уксус
  • Ленивый Джек
  • История Мапьчика-с-папьчика
Views 196
Rating 5.0 / 5
Added 02.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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