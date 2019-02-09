Хассен - Противостояние сектам и контролю над сознанием
После моего выхода из секты Муна я консультировал о выходе или просто беседовал с более чем тысячью членов всевозможных сект. Это были люди из самых разных слоев общества и разного возраста — от двенадцати до восьмидесяти пяти лет. Хотя некоторые из них имели серьезные эмоциональные проблемы перед приходом в секту, в подавляющем большинстве это были стабильные, умные, идеалистически ориентированные люди, вышедшие из хороших семей и намеревавшиеся получить достойное образование.
Этот факт меня не очень удивил, водь когда я был мунитом, мы сознательно старались вербовать достойных людей — сильных, ответственных и целеустремленных. С другой стороны, люди с эмоциональными проблемами всегда сталкивались со значительными трудностями, пытаясь выдержать напряженный режим жизни в секте и то психологическое давление, которое мы на них оказывали. На вербовку и индоктринирование нового члена тратилось много усилий, энергии и денец и мы не хотели растрачивать наши ресурсы на того, кто, скорее всего, через полгода уйдет от нас.
Как и в каждом бизнесе, в больших сектах всегда стараются оптимизировать отношение затраты/прибыль. Иначе они могут просто развалиться через несколько лет. Те же, кто намеревается просуществовать больше десятилетия, должны нанимать первоклассных менеджеров, которые будут улаживать бесчисленные проблемы, возникающие у любой организации с долговременными планами.
Хассен Стивен - Противостояние сектам и контролю над сознанием
пер. с англ. Л. Аскинази
М.: ACT: ACT МОСКВА,
2006. 315, [5] с.
Серия «Духовные учителя»
ISBN 5-17-035483-5
Хассен Стивен - Противостояние сектам и контролю над сознанием - Содержание
Предисловие
Предисловие автора к карманному изданию
- Глава 1 Консультирование о выходе из секты: Предыстория
- Глава 2 Моя жизнь в Церкви Объединения
- Глава 3 Угроза: контроль сознания сектами сегодня
- Глава 4 Как работает контроль над сознанием
- Глава 5 Психология секты
- Глава 6 Характеристики секты: как себя защитить
- Глава 7 Консультирование о выходе: освобождение без насилия
- Глава 8 Как помочь
- Глава 9 Преодоление контроля над сознанием
- Глава 10 Стратегии восстановления
- Глава 11 Следующий шаг
Приложение
- Восемь критериев контроля над сознанием по Лифтону
Комментарии
Организации, оказывающие помощь бывшим членам сект (США)
Об авторе
Хассен Стивен - Противостояние сектам и контролю над сознанием - Предисловие
Телефон звонил пугающе громко. Часы показывали 4:30 утра. Я не сразу поняла, что говорит мне репортер из «Беркли Газет»: — Маргарет, я вынужден беспокоить вас в такую рань, но мы только что узнали: Джим Джонс в Гайане решил нажать на курок. Я всю ночь провел в одном доме в Беркли, разговаривая с бывшими членами Народного Храма и родственниками тех людей в Джонстауне. Здесь женщина, у которой муж и двенадцатилетний сын находятся там, она в отчаянии. Неизвестно, все ли погибли, или есть выжившие. Я знаю, я советовал вам не работать с бывшими членами Народного Храма из-за угроз, которые так называемые «ангелы» Джонса направляют в адрес бывших членов секты. Но этим людям необходимо поговорить с вами и получить хоть какую-то поддержку. На рассвете я вошла в дом, охраняемый угрюмыми полицейскими. Была угроза того, что Джонс оставил «ордер на убийство» местным членам секты с целью уничтожения предателей в назначенную им «Белую Ночь». Так он называл время, когда все его последователи должны будут принять яд. Репортер, мой сын (также репортер) и несколько полицейских офицеров предостерегали меня от оказания обыкновенной бесплатной консультативной помощи бывшим членам Народного Храма, хотя я давно даю такие консультации бывшим сектантам. Предполагалось, что Джонс использует своих «ангелов» для того, чтобы жестоко мстить бывшим членам секты и тем, кто оказывает им поддержку.
Та женщина, чей муж и сын были опознаны среди погибших в Джонстауне, была только одной из многих. Я проводила часы и дни, встречаясь и беседуя с различными выжившими счастливчиками, по мере того как они возвращались из Гайаны и пытались начать жить заново после гайанского холокоста. Я помню адвоката Тима Стоена и его жену Грэйс, чей сын был захвачен Джонсом и умер в Джонстауне. Была целая баскетбольная команда, которая чудом избежала участия в массовом убийстве-самоубийстве. Была девятилетняя девочка, которая выжила после того, как ее горло было перерезано женщиной, впоследствии убившей себя в Георгтауне по приказу Джонса. Был даже Ларри Лэйтон, состоявший под судом в двух странах по обвинению в исполнении приказов Джонса в аэропорту Гайаны, где погибли преп. Лео Дж. Райн и другие. Я начала работать с бывшими сектантами примерно за шесть лет до событий в Джонстауне и продолжаю заниматься этим до сих пор. Я оказала психологическую поддержку более чем трем тысячам людей, состоявшим в сектах. Я публиковала некоторые материалы по своей работе и беседовала о методах модификации сознания, программах интенсивного внушения, сектантстве и т.п. как с простой аудиторией, так и с профессионалами во многих странах. Мой интерес к программам модификации сознания зародился, когда я начала работать в Военном исследовательском институте им. Уолтера Рида после Корейской войны.
В то время я встретилась, познакомилась и впоследствии работала вместе с докторами Эдгаром X. Шейном, Робертом Дж. Лифтоном, Луисом Дж. Вестом, пионерами исследований программ интенсивного внушения. Я участвовала в исследовании бывших военнопленных, подвергавшихся подобному воздействию, интервьюировала узников, проведших много лет в китайских тюрьмах, и принимала участие в значительной части работ по исследованию} программ модификации сознания. Подобно Стиву Хассену, я неоднократно описывала специфические потребности людей, перевивших это, и указывала на недостаточность знаний, которую испытывают как простые граждане, так и специалисты по психическому здоровью в части того, что касается процессов, результатов и последствий воздействия программ изменения сознания. Стив Хассен четко и убедительно описывает, как устанавливается контроль над сознанием. Он объединяет свой личный опыт сектанта и практические навыки двенадцатилетней работы консультанта в области выхода из-под влияния секты с научными теориями и концепциями, известными из литературы. Книгу очень оживляют примеры из реальной жизни. Впервые опытный консультант по выходу из секты описывает шаг за шагом методы и принципы того, что и как он делает при работе с людьми и семьями, подвергшимися контролю над сознанием. Он привлекает различные научные работы в сфере изменения сознания, убеждения, социальной психологии и гипноза и предлагает теоретическую концепцию того, как именно достигается управление сознанием.
Консультирование о выходе из-под влияния секты — новая профессия, и Стив Хассен формулирует здесь этический, образовательный подход к консультированию, развиваемый им самим и коллегами. Он потратил немало времени, использовал свои литературные способности и знания для того, чтобы сделать эту книгу серьезным вкладом в решение указанной, проблемы. Читатель присутствует при всем процессе — от первых телефонных контактов автора с отчаявшимися семьями до получения конечного результата его усилий. Тактика и методы помощи людям для выхода их из-под влияния секты хорошо обоснованы психологически и социальнр. Они этичны и стимулируют развитие личности. Несмотря на огромную потребность* существует очень мало действительно подготовленных и опытных консультантов. Они не предлагают услуг психологов или психиатров и не могут быть заменены этими или другими специалистами в области психического здоровья. Консультирование о выходе из-под влияния секты — особая область, она требует специальных знаний, специальных методов и очень высокого уровня профессионализма. Эта книга заслуживает широкого внимания. Каждый, у кого есть родственник или друг, попавший в группу, использующую методы управления сознанием, найдет ее весьма полезной. Каждому гражданину полезно знать, как легко мы подвержены влиянию, и что управление сознанием действительно существует, что это не миф. Нам необходимо иметь в виду потенциально деструктивное и потому опасное воздействие на все структуры и слои общества методов контроля над сознанием, которые используют определенные группы, преследующие свои интересы. Эта книга весьма своевременна и заслуживает самой широкой читательской аудитории.
Маргарет Т. Сингер, д-р философии, помощник профессора, факультет психологии, Калифорнийский университет, Беркли, Калифорния, лауреат почетной премии им. Лео Дж. Райна
ДЯКУЮ!
В религиоведении этот автор под табу, как и дворкин. Ссылаются на этих одиозных личностей исключительно только для критики. Поэтому к релегиоведению этот "шедевр" не имеет никакого отношения.
Из полей доносится: "Налей!"...
Спасибо. Не знал.
Современное российское религиоведение - это сменивший маску советский так называемый "научный атеизм"