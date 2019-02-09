После моего выхода из секты Муна я консультировал о выходе или просто беседовал с более чем тысячью членов всевозможных сект. Это были люди из самых разных слоев общества и разного возраста — от двенадцати до восьмидесяти пяти лет. Хотя некоторые из них имели серьезные эмоциональные проблемы перед приходом в секту, в подавляющем большинстве это были стабильные, умные, идеалистически ориентированные люди, вышедшие из хороших семей и намеревавшиеся получить достойное образование.

Этот факт меня не очень удивил, водь когда я был мунитом, мы сознательно старались вербовать достойных людей — сильных, ответственных и целеустремленных. С другой стороны, люди с эмоциональными проблемами всегда сталкивались со значительными трудностями, пытаясь выдержать напряженный режим жизни в секте и то психологическое давление, которое мы на них оказывали. На вербовку и индоктринирование нового члена тратилось много усилий, энергии и денец и мы не хотели растрачивать наши ресурсы на того, кто, скорее всего, через полгода уйдет от нас.

Как и в каждом бизнесе, в больших сектах всегда стараются оптимизировать отношение затраты/прибыль. Иначе они могут просто развалиться через несколько лет. Те же, кто намеревается просуществовать больше десятилетия, должны нанимать первоклассных менеджеров, которые будут улаживать бесчисленные проблемы, возникающие у любой организации с долговременными планами.

Хассен Стивен - Противостояние сектам и контролю над сознанием

пер. с англ. Л. Аскинази

М.: ACT: ACT МОСКВА,

2006. 315, [5] с.

Серия «Духовные учителя»

ISBN 5-17-035483-5

Хассен Стивен - Противостояние сектам и контролю над сознанием - Содержание

Предисловие

Предисловие автора к карманному изданию

Глава 1 Консультирование о выходе из секты: Предыстория

Глава 2 Моя жизнь в Церкви Объединения

Глава 3 Угроза: контроль сознания сектами сегодня

Глава 4 Как работает контроль над сознанием

Глава 5 Психология секты

Глава 6 Характеристики секты: как себя защитить

Глава 7 Консультирование о выходе: освобождение без насилия

Глава 8 Как помочь

Глава 9 Преодоление контроля над сознанием

Глава 10 Стратегии восстановления

Глава 11 Следующий шаг

Приложение

Восемь критериев контроля над сознанием по Лифтону

Комментарии

Организации, оказывающие помощь бывшим членам сект (США)

Об авторе

Хассен Стивен - Противостояние сектам и контролю над сознанием - Предисловие

Телефон звонил пугающе громко. Часы показывали 4:30 утра. Я не сразу поняла, что говорит мне репортер из «Беркли Газет»: — Маргарет, я вынужден беспокоить вас в такую рань, но мы только что узнали: Джим Джонс в Гайане решил нажать на курок. Я всю ночь провел в одном доме в Беркли, разговаривая с бывшими членами Народного Храма и родственниками тех людей в Джонстауне. Здесь женщина, у которой муж и двенадцатилетний сын находятся там, она в отчаянии. Неизвестно, все ли погибли, или есть выжившие. Я знаю, я советовал вам не работать с бывшими членами Народного Храма из-за угроз, которые так называемые «ангелы» Джонса направляют в адрес бывших членов секты. Но этим людям необходимо поговорить с вами и получить хоть какую-то поддержку. На рассвете я вошла в дом, охраняемый угрюмыми полицейскими. Была угроза того, что Джонс оставил «ордер на убийство» местным членам секты с целью уничтожения предателей в назначенную им «Белую Ночь». Так он называл время, когда все его последователи должны будут принять яд. Репортер, мой сын (также репортер) и несколько полицейских офицеров предостерегали меня от оказания обыкновенной бесплатной консультативной помощи бывшим членам Народного Храма, хотя я давно даю такие консультации бывшим сектантам. Предполагалось, что Джонс использует своих «ангелов» для того, чтобы жестоко мстить бывшим членам секты и тем, кто оказывает им поддержку.

Та женщина, чей муж и сын были опознаны среди погибших в Джонстауне, была только одной из многих. Я проводила часы и дни, встречаясь и беседуя с различными выжившими счастливчиками, по мере того как они возвращались из Гайаны и пытались начать жить заново после гайанского холокоста. Я помню адвоката Тима Стоена и его жену Грэйс, чей сын был захвачен Джонсом и умер в Джонстауне. Была целая баскетбольная команда, которая чудом избежала участия в массовом убийстве-самоубийстве. Была девятилетняя девочка, которая выжила после того, как ее горло было перерезано женщиной, впоследствии убившей себя в Георгтауне по приказу Джонса. Был даже Ларри Лэйтон, состоявший под судом в двух странах по обвинению в исполнении приказов Джонса в аэропорту Гайаны, где погибли преп. Лео Дж. Райн и другие. Я начала работать с бывшими сектантами примерно за шесть лет до событий в Джонстауне и продолжаю заниматься этим до сих пор. Я оказала психологическую поддержку более чем трем тысячам людей, состоявшим в сектах. Я публиковала некоторые материалы по своей работе и беседовала о методах модификации сознания, программах интенсивного внушения, сектантстве и т.п. как с простой аудиторией, так и с профессионалами во многих странах. Мой интерес к программам модификации сознания зародился, когда я начала работать в Военном исследовательском институте им. Уолтера Рида после Корейской войны.

В то время я встретилась, познакомилась и впоследствии работала вместе с докторами Эдгаром X. Шейном, Робертом Дж. Лифтоном, Луисом Дж. Вестом, пионерами исследований программ интенсивного внушения. Я участвовала в исследовании бывших военнопленных, подвергавшихся подобному воздействию, интервьюировала узников, проведших много лет в китайских тюрьмах, и принимала участие в значительной части работ по исследованию} программ модификации сознания. Подобно Стиву Хассену, я неоднократно описывала специфические потребности людей, перевивших это, и указывала на недостаточность знаний, которую испытывают как простые граждане, так и специалисты по психическому здоровью в части того, что касается процессов, результатов и последствий воздействия программ изменения сознания. Стив Хассен четко и убедительно описывает, как устанавливается контроль над сознанием. Он объединяет свой личный опыт сектанта и практические навыки двенадцатилетней работы консультанта в области выхода из-под влияния секты с научными теориями и концепциями, известными из литературы. Книгу очень оживляют примеры из реальной жизни. Впервые опытный консультант по выходу из секты описывает шаг за шагом методы и принципы того, что и как он делает при работе с людьми и семьями, подвергшимися контролю над сознанием. Он привлекает различные научные работы в сфере изменения сознания, убеждения, социальной психологии и гипноза и предлагает теоретическую концепцию того, как именно достигается управление сознанием.

Консультирование о выходе из-под влияния секты — новая профессия, и Стив Хассен формулирует здесь этический, образовательный подход к консультированию, развиваемый им самим и коллегами. Он потратил немало времени, использовал свои литературные способности и знания для того, чтобы сделать эту книгу серьезным вкладом в решение указанной, проблемы. Читатель присутствует при всем процессе — от первых телефонных контактов автора с отчаявшимися семьями до получения конечного результата его усилий. Тактика и методы помощи людям для выхода их из-под влияния секты хорошо обоснованы психологически и социальнр. Они этичны и стимулируют развитие личности. Несмотря на огромную потребность* существует очень мало действительно подготовленных и опытных консультантов. Они не предлагают услуг психологов или психиатров и не могут быть заменены этими или другими специалистами в области психического здоровья. Консультирование о выходе из-под влияния секты — особая область, она требует специальных знаний, специальных методов и очень высокого уровня профессионализма. Эта книга заслуживает широкого внимания. Каждый, у кого есть родственник или друг, попавший в группу, использующую методы управления сознанием, найдет ее весьма полезной. Каждому гражданину полезно знать, как легко мы подвержены влиянию, и что управление сознанием действительно существует, что это не миф. Нам необходимо иметь в виду потенциально деструктивное и потому опасное воздействие на все структуры и слои общества методов контроля над сознанием, которые используют определенные группы, преследующие свои интересы. Эта книга весьма своевременна и заслуживает самой широкой читательской аудитории.

Маргарет Т. Сингер, д-р философии, помощник профессора, факультет психологии, Калифорнийский университет, Беркли, Калифорния, лауреат почетной премии им. Лео Дж. Райна