На страницах шестнадцати писем своему крестнику Стэнли Хауэрвас, известный ученый в области этики, размышляет о добродетелях и их значении для возрастания в христианской вере.

Настоящее удовольствие читать размышления Стэнли Хауэрваса о христианских добродетелях, затрагивающие актуальные политические вопросы и повествующие о личных переживаниях. Все это написано для сына Сэма Уэллса с нежностью и вниманием крестного, но и, понятное дело, не без техасской бравады и прямоты. Читая такую книгу, смакуешь каждое слово.

Н. Т. Райт, автор книги «Новый Завет и народ Божий»

Замечательные письма крестнику Хауэрваса - это не просто мудрые советы для христианских детей и подростков; эти письма написаны также и для всех, на кого возложено нелегкое бремя воспитания детей в христианской вере.

Джеймс Смит автор книги «Церковь и постмодернизм»

Стэнли Хауэрвас - почетный профессор богословской этики семинарии Университета Дьюка.

Пер. с англ. Н. Холмогоровой.

Черкассы: Коллоквиум, 2018 - 209 с.

ISBN 978-966-8957-68-0

Стэнли Хауэрвас - Письма крестнику - О христианских добродетелях - Содержание

Предисловие

Письма Лоуренсу Бейли Уэллсу

о жизни в мире

о доброте

о правдивости

о дружбе

о терпении

о надежде

о справедливости

о мужестве

о радости

о простоте

о постоянстве

о смирении и юморе

об умеренности

о щедрости

о вере

о характере

Стэнли Хауэрвас - Письма крестнику - О христианских добродетелях - Предисловие - Что такое крестный родитель

При словах крестный отец у людей, воспитанных в нашей культуре, сразу возникают две ассоциации, сбивающие с толку. Первая - мрачная, даже пугающая. Фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», снятый в 1972 году, рассказывает о том, как Майкл Корлеоне, младший сын в семье, становится безжалостным главой жестокого мафиозного клана. Посмотрев этот фильм, вы перестанете доверять людям со скрипичными футлярами и начнете отождествлять слова «крестный отец» с коварством, насилием и жаждой власти. А в балете Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» по сказке Э. Т. А. Гофмана, впервые поставленном на сцене в 1892 году, дети в доме собираются вокруг сверкающей огнями рождественской елки. Когда часы бьют восемь, входит герр Дроссельмейер, советник, волшебник и крестный отец маленькой Клары. В подарок детям он приносит четырех танцующих кукол, изготовленных собственными руками, и Щелкунчика -игрушечного человечка, который в полночь оживет, и это положит начало череде приключений. В этом балете крестный отец изображен как сказочник, маг и волшебник. Такой образ восходит, быть может, еще к сказке Шарля Перро 1697 года «Золушка», где юная девушка, униженная и буквально порабощенная мачехой и сводными сестрами, тем не менее отправляется на бал и завоевывает там сердце принца благодаря вмешательству феи-крестной, которая с необыкновенной легкостью наколдовала ей платье, туфельки, карету и лакеев. В этой истории, как видите, крестная мать тоже творит чудеса и исполняет мечты, особенно если крестница в тяжелом положении и больше ей помощи ждать неоткуда.

Эти образы массовой культуры по сей день знакомы каждому и первыми приходят на ум при словах крестный отец и крестная мать; а вот представления о крестных родителях в реальности, об их роли и обязанностях в умах широкой публики куда более расплывчаты. Наступает пора крестить ребенка, и родители принимаются перебирать в уме родственников и знакомых, способных ответственно подойти к тройной задаче крестного: что-то понимать в христианстве, подавать ребенку хороший (или хотя бы не совсем уж дурной) пример и без лишних напоминаний дарить ему подарки на Рождество и на день рождения. Среди тех, кого родители выбирают на эту роль, встречаются и сознательные, внимательные, благочестивые крестные, но куда чаще равнодушные, безалаберные, пренебрегающие своими обязанностями. Однако будем справедливы к последним: им просто неоткуда узнать, что от них требуется. Кто учит нас, как быть крестным? Где учебники, руководства, издания типа «Крестное роди-тельство для чайников», откровенные мемуары с описаниями взлетов и падений? Забейте в Гугл слова быть крестным - и вам откроется множество серьезнейших вопросов и обсуждений на тему: можно ли приглашать в крестные отцы или матери нехристианина? Разумеется, есть и много исключений, однако правила нет.

В одной из своих ранних статей Стэнли Хауэрвас пишет о том, что английское слово gossip («сплетня») происходит от староанглийского god-sibb, то есть беседы родственников и близких друзей дома о благополучии младшего члена семьи. В наше время сплетня - всегда нечто плохое: обсуждение третьих лиц из чистого любопытства, без сочувствия и сострадания, без уважения, деликатности или готовности хранить их тайны. Если сплетники и уверяют, что заботятся о репутации тех, о ком сплетничают - это пустые слова. Но происхождение сплетни более благородно: она зародилась как совет между теми, чьи добрые намерения несомненны, забота искренна и суждение драгоценно.

Крестный родитель - это человек, верный Богу и своему крестнику, и готовый вести благочестивую god-sibb - беседу с одним из них о другом, то есть разговор о том, как нам идти путями Божьими и как Бог идет с нами по нашим земным путям. Эта книга написана как практическое руководство для крестных родителей: она поднимает темы, возникающие в жизни крестного и крестника, веря, что в их отношениях проявляется путь Божий и проясняются Божьи цели. Крестный отец не призван вести своего крестника по жизни или вмешиваться в его важнейшие решения; нет, его призвание - оставаться верным Богу и крестнику, какие бы очертания не приняла его жизнь, и быть на его стороне даже тогда, когда худших решений и вообразить себе невозможно. Такой верности, такому долготерпению и посвящена эта книга.