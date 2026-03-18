Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хауг - Как толковать Библию

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

Книга Мартина Хауга «Как толковать Библию» представляет собой практическое руководство по правильному пониманию и объяснению Священного Писания. Автор знакомит читателя с основными принципами библейской герменевтики и показывает, как внимательно и последовательно работать с библейским текстом.

В книге рассматриваются вопросы контекста, литературных жанров, исторической обстановки и особенностей языка Библии. Хауг объясняет, как избегать распространённых ошибок при толковании и как применять библейские истины в жизни.

Издание написано доступным языком и предназначено для студентов библейских курсов, преподавателей, служителей церкви и всех, кто хочет научиться более глубоко и правильно изучать Священное Писание.

Мартин Хауг – Как толковать Библию - Азбука практического толкования Писания

Перевод с немецкого Д. П. Воробьёва. - Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2020. – 66 с.

Мартин Хауг – Как толковать Библию – Содержание

  • Вступление

  • О служении учеников, толкующих Писание

  • О толковании, внесении иного смысла и невнимательном исследовании

  • О толковании Священного Писания. Научно или назидательно?

  • Путь от буквы Библии к слову Божьему

  • Мост от прошлого к настоящему

  • Применение слов Писания к нам и нашим слушателям

  • Общие правила практического толкования Писания

  • Особые советы к истолкованию библейских историй

  • Практические советы к истолкованию библейских притч

  • Практические советы для истолкования поучительных текстов

  • Практические советы к истолкованию библейских песнопений и молитв

  • Заключительное слово о толковании Ветхого и Нового Заветов

Views 59
Rating
Added 18.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

