Львиная доля моей сегодняшней работы направлена на коучинг и обучение лидеров в Штатах и по всему миру. Все больше и больше, дома или за границей, в церкви «Уиллоу Крик» или в других кругах, я снова и снова слышу одни и те же слова: опустошенный, разбитый, загруженный, беспокойный, обособленный, неудовлетворенный. Эта двоякая проблема затрагивает молодых и пожилых, богатых и бедных, профессионалов и родителей, женщин и мужчин, республиканцев и демократов. Это еще и глобальный вопрос - я слышал эти слова как на английском языке, так и на множестве других.

Поразительно настолько часто слышать эти слова. Я начал понимать, что как лидерам и последователям Христа нам необходимо найти выход из этой ситуации. Поэтому при всякой выдавшейся возможности я принялся открыто обсуждать вопрос внутреннего выгорания, стресса и недовольства. Интуиция подсказывала мне, что эти темы затронут глубинные струны человеческой души, так как прежде это коснулось непосредственно меня.

Я откровенно недооценивал всю серьезность вопроса.

Я начал внимательнее изучать причины беспокойства, в результате которых люди чувствуют себя изолированными, разбитыми и истощенными. Когда я размышлял над тем, как разработать план для решения этих разнообразных сложностей, у меня возник термин «упрощай». Как упростить свою жизнь? Это слово буквально запало мне в душу. Само слово, казалось, придает людям энергии.

Возможно, люди надеялись, что я развенчаю какую-то тщательно оберегаемую тайну или найду ключ к разгадке вселенной, который помог бы им справиться с обветшавшей и потрепанной жизнью. Скорее всего, они даже полагали, что мне неведомы подобные проблемы и что я поделюсь с ними хотя бы крохами мудрости, которые упадут в их сложенные в ожидании чашечкой ладони с моего стола из красного дерева, олицетворяющего мою успешную жизнь.

Билл Хайбелс – Упрощай - Как привести в порядок свой мир

Пер. с англ. — К, ФЛП Гуд Т.С, 2017. - 320 с.

ISBN 978-966-2478-06-8

Билл Хайбелс – Упрощай - Содержание

Глава первая: от истощения к избытку сил. Пополнение энергетических запасов

Глава вторая: от перегруженности к организованности. Использование силы планирования

Глава третья: от финансового стресса к контролю. Упорядочивание финансов

Глава четвертая: от неудовлетворенности к самореализации. Управление сферой своей занятости

Глава пятая: от уязвленности к исцелению. Когда есть место прощению

Глава шестая: от тревоги к внутреннему покою. Победа над страхами

Глава седьмая: от изоляции к близости. Укрепление взаимоотношений с окружающими

Глава восьмая: от бесцельности к целеустремленности. Познание призвания Божьего для вашей жизни

Глава девятая: от стагнации к прогрессу. Открытость к новым жизненным этапам

Глава десятая: от бессмысленности к удовлетворению. Наследие упорядоченной жизни

Приложение А: как выбрать в Библии «стих-кредо»

Приложение Б: подборка « стихов-путеводителей »

Примечания

Признательность

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