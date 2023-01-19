Хайдеггер - Постижение смысла

Пребывающее в сущности махинативности насилие в любом случае зависит только от силы и никогда не становится основой власти; ведь махинативность есть предваряющее все, что делаемо, стреноживание-сковывание и, наконец, подкапывание-подрывание всякого выбора. Господство, однако, проистекает из полагающей основы способности делать выбор; господство обладает не только достоинством, оно есть свободная способность изначального признания достоинства не только какого-либо суще-бытующего, но и самого пра-бытия. Господство есть достоинство пра-бытия как пра-бытия. Все и всяческое господство - изначально, и представяет собой господство начала. Махинативность требует под множеством масок разнообразных насилий заранее полностью обозримой рас-считываемости того, насколько подлежащее подчинению суще-бытующее обладает устройством, которым можно располагать и воспользоваться; из этого существенного, но в то же время завуалированного требования проистекает современная техника. Она высвобождает человека в его порыве к разделению на части своей массовой сущности, она преодолевается всяким человеческим обособлением, поскольку должна быть включена в то, что может быть сделанным - как со-делающий (и лишь по видимости еще направляющий и ведущий) субъект.

Поскольку человек и в эпоху махина-тивности, обретшей полномочия к ее неограниченному насилию, понимает себя как животное (живое существо), для него самого (равным образом как для «мы», так и для «я») остается еще только «пере-живание-выживание как единственный способ вести себя и держать себя, который обеспечивает ему видимость самоутверждения по отношению к суще-бытующему в окружении махинативности. Возрастание широты и быстроты, дешевизны и открытости «переживания-выживания» есть признак того, что пали последние ограничения для насилия махинативности. Эпоха завершения современности (ср. 10. Завершение современности) уже имеет своим существенным следствием силовое превосходство техники над сущим-быту-ющим и ее бессилие перед пра-бытием - и никогда не может определить технику своей основой. Для этой эпохи уже недостаточны и такие характеристики, которые предполагают термины «цивилизация» и «культура». А именно: и та, и другая относятся к современности, но - к подготовительному ее периоду, который уже закончился. В обеих сущность техники еще сдерживает себя и потому преподносит себя только как особую область и как прежде всего ограниченную форму обуздывания вещей и массовой сущности человека (ср. 65. Техника).

Мартин Хайдеггер - Постижение смысла

2-е изд., доп.

СПб.: Алетейя, 2022., - 386 с.

ISBN 978-5-00165-522-0

Мартин Хайдеггер - Постижение смысла - Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ

II. СКАЧОК ВПЕРЕД В ЕДИНСТВЕННОСТЬ ПРА-БЫТИЯ

III. ФИЛОСОФИЯ

IV. К ПРОЕКТУ-НАБРОСКУ ПРА-БЫТИЯ

V. ИСТИНА

VI. ПРА-БЫТИЕ

VII. ПРА-БЫТИЕ И ЧЕЛОВЕК

VIII. ПРА-БЫТИЕ И ЧЕЛОВЕК

IX. АНТРОПОМОРФИЗМ

X. ИСТОРИЯ ( GESCHICHTE)

XI. ТЕХНИКА

XII. ИСТОРИЯ И ТЕХНИКА

XIII. ПРА-БЫТИЕ И СИЛА

XIV. ПРА-БЫТИЕ И БЫТИЕ

XV. МЫШЛЕНИЕ ПРА-БЫТИЯ

XVI. ЗАБВЕНИЕ ПРА-БЫТИЯ

XVII.ИСТОРИЯ ПРА-БЫТИЯ

XVIII. БОГИ

XIX. ЗАБЛУЖДЕНИЕ

XX. К ИСТОРИИ МЕТАФИЗИКИ

XXI. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ВОПРОС "ПОЧЕМУ"

XXII. ПРА-БЫТИЕ И "СТАНОВЛЕНИЕ"

XXIII. БЫТИЕ КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

XXIV. ПРА-БЫТИЕ И "НЕГАТИВНОСТЬ"

XXV. БЫТИЕ И МЫШЛЕНИЕ. БЫТИЕ И ВРЕМЯ

XXVI. СОБРАНИЕ ПОСТИЖЕНИЯ СМЫСЛА

XXVII. МЫШЛЕНИЕ, СООБРАЗНОЕ ИСТОРИИ ПРА-БЫТИЯ, И БЫТИЙНЫЙ ВОПРОС

XXVIII. ПОНЯТИЕ МЕТАФИЗИКИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСТОРИИ ПРА-БЫТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И ВОЛЯ

Послесловие издателя

Послесловие переводчиков