Мартин Хайдеггер — одна из ключевых фигур в философии XX в., однако до сих пор не существует однозначной оценки его философской деятельности. Отношение к философскому творчеству Хайдеггера в различных школах интерпретаторов кардинально разное. Обзор современной философской литературы показывает, что изучение хайдеггеровской мысли остается актуальным, особенно в связи с публикацией новых архивных материалов.

Не будет преувеличением сказать, что к настоящему моменту сложилась аутентичная отечественная традиция перевода, прочтения и осмысления хайдеггеровских трудов. Предлагаемая читателю антология «М. Хайдеггер: pro et contra» в целом дает общее представление о тех направлениях интереса, которые возникли в российском философском сообществе начиная с первой трети XX в. и вплоть до настоящего дня. Подготовка этой книги была осуществлена в рамках исполнения коллективного научно-исследовательского проекта «Рецепция и трансформация идей М. Хайдеггера в русской философской мысли», поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований (официальный сайт проекта — «Мартин Хайдеггер в России»: http://heidegger.rhga.ru).

Мартин Хайдеггер: pro et contra - Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера в русской философской мысли - Антология

Русский Путь

СПб.: РХГА, 2020 г. —1152 с.

ISBN 978-5-907309-09-8

Мартин Хайдеггер: pro et contra - Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера в русской философской мысли - Антология - Содержание

От Издателя

Предисловие

Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера в русской философской мысли

I. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX века. М. ХАЙДЕГГЕР И РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Бердяев Н. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Париж, 1934 <Фрагменты> Творчество и объективация. Опыт эсхатологической метафизики // Бердяев Н. А. Царство Духа и царство кесаря. Москва, 1995. С. 164-286 <Фрагменты> Царство Духа и царство кесаря. Париж, 1951 <Фрагменты> Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952 <Фрагменты> Истина и откровение. СПб., 1996 <Фрагменты> Самопознание. Тяжелые годы (Добавления 1940-1946 годов) <Фрагменты>

Сеземан В. Э. М. Heidegger. Sein und Zeit. I. 1927 [Рецензия]

Франк С. Л. Конспект книги М. Хайдеггера «Бытие и время» (Публикация и комментарии Г. Е. Аляева и Т. Н. Резвых)

Аляев Г, Е., Резвых Т. Н. «Первая философия» Семёна Франка, или Пролегомены к книге «Непостижимое»

Плотников Н. С. С. Л. Франк о М. Хайдеггере. К истории восприятия Хайдеггера в русской мысли

Резниченко А. И. Флоренский и Хайдеггер об Истине: забвение и/или сокрытость?

Баранова-Шестова Н. Л. Жизнь Льва Шестова. Том 2 <Фрагменты>

Гурвич Г. Д. Критические заметки о философии М. Хайдеггера

Левицкий С. А. Учение Хайдеггера

II. СОВЕТСКАЯ ХАЙДЕГГЕРИАНА: МЕЖДУ ОФИЦИОЗОМ И ИНАКОМЫСЛИЕМ

Быховский Б. Э. Фельдфебели в Вольтерах: (фашизм и философия) <Фрагмент>

Гайденко П. П. «Фундаментальная онтология» М. Хайдеггера и проблема творчества

Гулыга А. В. Дело Хайдеггера

Лагурев А. С. Предисловие к публикации архивных материалов М. А. Лифшица

Лифшиц М. А. О М. Хайдеггере <Фрагменты архива>

Арсланов В. Г О М. Хайдеггере <Фрагменты разных работ>

Савин А. Э. Мартин Хайдеггер и диалектический материализм

Маргвелашвили Г. Т. Аксиологическое значение различия между экзистенциальным и категориальным в хайдеггеровском онтологическом учении <Главы из книги>

Гайденко П. П. От исторической герменевтики к «герменевтике бытия»: критический анализ эволюции М. Хайдеггера

Щитцова Т. В. К герменевтике события у Хайдеггера и Бахтина

Горичева Т, M. Романенко Ю. М., Паткуль А. Б. Разговор о Мартине Хайдеггере (интервью 15 августа 2019 года, Санкт-Петербург)

Вознесенский А. А. Зуб разума <Фрагмент книги «На виртуальном ветру»>

III. ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. ДЕСТРУКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИДЕЙ М. ХАЙДЕГГЕРА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВОРОТА

Бибихин В, В. Сила мысли

Михайлов А. В. Мартин Хайдеггер: человек в мире <Фрагменты>

Соловьев Э. Ю. Судьбическая историософия М. Хайдеггера <Фрагменты из книги «Прошлое толкует нас: (Очерки по истории и философии культуры)» >

Ахутин А. В. Оазет (Материалы к толкованию)

Хоружий С. С. Человек и Событие «фрагмент из книги «Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии»>

Молчанов В. И. Время, пространство, история

Подорога В. А. Ландшафт Шварцвальда (М. Хайдеггер. Опыты по гео-философии)

Черняков А. Г. Онтология времени: Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера <Фрагмент>

Конев В. А, Мартин Хайдеггер о мышлении <Фрагмент из книги «Критика способности быть (Семинары по “Бытию и времени” Мартина Хайдеггера»)>

Конев В. А. Метафизика «Ничто» в философии М. Хайдеггера <Фрагмент из книги « Критика способности быть (Семинары по “Бытию и времени” Мартина Хайдеггера»)>

Ермилов К А, Хайдеггер и Салтыков-Щедрин. Тема Ничто в «Господах Головлёвых» и «Бытии и времени»

Мотрошилова Н. В. Ханна Арендт: судьбоносная встреча с Хайдеггером

Васильева Т. В. Стихослагающая герменевтика М. Хайдеггера

Торчинов Е. А. Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного: М. Хайдеггер и даосизм

IV. В ПОИСКАХ ОТВЕТА НА ВОПРОШАНИЕ О БЫТИИ. МЕТАФИЗИКА, ОНТОЛОГИЯ, ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Никифоров О. В. Кант, метафизика и проблема обоснования

Гиренок Ф. И. Кант, Хайдеггер и проблема метафизики

Ажимов Ф. Е. Метафизика и ее критика в философии М. Хайдеггера

Паткуль А. Б. Деструкция логики в фундаментальной онтологии Мартина Хайдегера

Федчук Д. А., Паткуль А. Б. Дискуссия об онтологической дифференции в философии М. Хайдеггера

Сагатовский В. Н. «Есть» и «Es gibt»

Михайловский А. В. Хайдеггер и Аристотель о techne и physis

Дугин А. Г. Удивление Аристотелем. Встреча главного философа Начала с главным философом Конца

Мухутдинов О. М. Понятия комета Koivcovia и Miteindersein у Аристотеля и Хайдеггера

Белоусов М. А. Философское исследование как критика традиции: Хайдеггер и деструкция истории онтологии

Слинин Я. А. Возникновение философии Хайдеггера из феноменологии Гуссерля

Борисов Е. В. Феноменологический метод М. Хайдеггера

Инишев И. Н. Феноменология как экзистенциальная практика: об одном мотиве в философии Хайдеггера

Коначева С. А. Феноменология и теология в ранних работах Хайдеггера

Артеменко Н. А. Хайдеггеровская «потерянная» рукопись 1922 г. На пути к «Бытию и времени»

Ямпольская А. В. Мартин Хайдеггер и его путь сквозь феноменологию

V. М. ХАЙДЕГГЕР КАК СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Ахутин А. В. Время бытия (К 70-летию выхода в свет книги М. Хайдеггера «Бытие и время»)

Михайлов А. А. «Бытие и время»: 80 лет спустя

Черняков А. Г. Хайдеггер и «русские вопросы»

Никоненко С. В. Сравнительный анализ учений Хайдеггера и Витгенштейна в контексте российской философской традиции

Чулков О. А. Феномен отражения в истории философии <Фрагменты>

Фалёв Е. В. Хайдеггер и философская традиция — повторение и возобновление

Магун А. В. Философия единого и одинокого: Гегель и Хайдеггер <Фрагмент из книги «Единство и одиночество»>

Бросова Н. 3. М. Хайдеггер о философии будущего: феноменология Бытия и мышления

VI. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ХАЙДЕГГЕРОВЕДЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ

Бибихин В. В. Дело Хайдеггера

Хоружий С. С. Хайдеггер, синергийная антропология и проблема антропологического плюрализма

Мотрошилова Н. В. И снова о «Черных тетрадях» Мартина Хайдеггера (к дебатам лета — осени 2015 г.)

Миронов В. В., Миронова Д. Ein Knabe, der traumt, или Опьянение властью

Рясов А. В. Хайдеггер и «судебная» речь. К полемике вокруг «Черных тетрадей»

Бибихин В. В. Хайдеггер: от «Бытия и времени» к «Beitrage»

Богатов М. А. Почему Бибихин — не Хайдеггер?

Романенко Ю. М. Сравнительный анализ онтологических концепций М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева в свете герменевтики В. В. Бибихина

Лебедев Д. С. Проблема мифа в философии М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева

Дорофеев Д, Ю. Хайдеггер и философская антропология <Фрагменты статьи>

Гончарко Д. Н. Поэтическое в эстетической мысли М. Хайдеггера

Крюков А. Н. Феномен и эстетическое явление: к вопросу о статусе предмета искусства у Хайдеггера

Комментарии

Мартин Хайдеггер: pro et contra - Рецепция и трансформация идей Мартина Хайдеггера в русской философской мысли - Антология - Н. А. БЕРДЯЕВ. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Париж, 1934 <Фрагменты>

Размышление 2. Субъект и объективация.

Раздел I. Субъект познания и человек

Казалось бы, что в экзистенциальной философии Гейдеггера и Ясперса должна была бы быть поставлена проблема человека. Ведь онтология Гейдеггера есть онтология человеческого существования. Поэтому забота, страх, власть обыденности (das Man), смерть, падшесть мира принадлежат для него к сфере онтологии, а не психологии. Так же у Ясперса пограничное положение человека (Grenzsituation) имеет метафизическое значение, равно как и проблема коммуникации между «я». И все-таки у Гейдеггера и у Ясперса не поставлена по-настоящему проблема человека, у них нет философской антропологии как основы всей философии. Они много дают для построения философского учения о человеке, но сами его не строят. Остается непонятным, что же такое человек, почему исключительно в его существовании и судьбе раскрывается структура бытия. Непонятно также, откуда берется сила познания у человека. Ясперс тем отличается от Гейдеггера, что мало верит в возможность объективной, наукообразной метафизики и онтологии и считая метафизику более субъективно личной, чтением символов.

Раздел II. Экзистенциальный субъект и объективация. Познание и бытие. Раскрытие существования в субъекте. Объективация и проблема иррационального

В современной философии особенно Гейдеггер и Ясперс являются представителями экзистенциальной философии. Гейдеггер делает основное различие между существованием в себе и существованием, выброшенным в мир, которое есть Dasein. Бытие в мире, Dasein, подчинено заботе, страху, овременению, das Man (обыденности). Трагизм смерти, определяемой конечностью бытия, притупляется обыденностью Dasein и усиливается, когда существование возвращается к себе. Existenz есть бытие, к которому Dasein имеет то или иное отношение. Dasein есть существование в мире. Seiende я сам, мое. Сущность Dasein в Existenz. Огромное значение у Гей- деггера имеет In-der-welt-sein, выброшенность в Dasein. Это и есть падшее бытие. Субстанция человека для него есть существование. Важно существование бытия, а не только сущность бытия. Existenz должно быть дано преобладание над Essenz. Гейдеггер создает философию экзистенций, а не философию эссенций. Dasein в мире открывается Гейдегтеру, как забота, и оно страшно. Страх и есть сам мир. Быть в мире есть уже падение. Dasein падает в das Man. Падение есть онтологическая структура Dasein. Совесть зовет Dasein из покинутости в das Man. Dasein есть виновность. Забота, характеризующая Dasein, есть ничтожество. Но непонятно, откуда у Гейдег- гера раздается голос совести. Гейдеггер антиплатоник. У него нет духа. И его пессимистическая философия есть не столько философия Existenz, сколько философия Dasein. Его онтология есть онтология ничто, которое ничтоствует. Он совсем не раскрывает, что такое существование, не выброшенное в мир. Но философия Гейдег- гера, стремящаяся быть Existenz Philosophic, занята совсем другими проблемами, чем те проблемы, которыми обыкновенно была занята философия, — заботой, страхом, обыденностью, падшестью, смертью и т. п. И это проблемы онтологии, а не психологии. Теми же проблемами занят Ясперс, более мне близкий, чем Гейдеггер. Он более говорит о пограничном положении человека, о проблеме коммуникации между «я». Ясперс решительно настаивает на том, что я сам как существование есть иное, чем мировое бытие, я сам не объект для себя. Существование не есть объект. Это у Ясперса яснее выражено, чем у Гейдеггера. Мое экзистенциальное «я» у Ясперса трансцендентно времени, оно отличается от эмпирического «я». Существование во времени более времени. Центральна у Ясперса идея трансцендирования. Метафизика для него не есть наука, это — функция языка, которая делает понятным трансцендентное в сознании существования.