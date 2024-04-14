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Хайэм - Мир до нас

Том Хайэм - Мир до нас
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, Philosophy, History
В этой книге мы будем говорить об эпохе палеолита (именуемой также древним каменным веком), на которую приходится решающая фаза поздней части человеческой эволюции, проходившая примерно 300000 - 40000 лет назад; период, когда мы, Homo sapiens , стали тем, чем являемся ныне. За последние пару десятков лет в этом направлении произошли впечатляющие изменения, и наши современные знания о своем далеком прошлом очень сильно отличаются от тех мнений, которых мы придерживались не так давно.
Речь пойдет об археологических исследованиях, нередко проводимых в труднодоступной местности, а также о замечательных новых лабораторных методах; все это вместе помогает нам найти ответы на самые фундаментальные вопросы: откуда мы пришли и каким образом стали людьми? Здесь также будет рассказано о счастливых находках, которые, как случалось, делали далекие от науки люди: коллекционеры, шахтеры, охотники, рыбаки и просто наблюдательные прохожие, замечавшие что-то необычное, например кость, фрагмент челюсти или обломок черепа, и передававшие диковины ученым. Некоторые из этих окаменелостей сейчас входят в число важнейших материальных объектов палеоантропологии.
Мы порассуждаем и о том, что происходило, когда различным группам людей доводилось встречаться на путях доисторического мира. Случались ли между ними контакты, и если да, то какую форму они принимали? Осуществлялся ли генетический обмен? А идейный и культурный? Досталось ли нам культурное и генетическое наследие от тех давно исчезнувших доисторических людей? Или же мы в своих скитаниях попросту стерли их с лица земли и в конечном счете остались единственными представителями человеческого рода на планете? Что случилось с нашими утраченными родственниками.

Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека

- М. : Альпина нон-фикшн, 2024. - 396 с.
ISBN 978-5-00139-672-7

Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека – Содержание

  1. Введение
  2. Из Африки
  3. Неандертальцы выходят на свет
  4. Путь к Денисовой пещере
  5. Генетическая революция
  6. Неизвестный доселе человек
  7. Где искать окаменелости?
  8. Поиск иголок в стоге сена
  9. Наука о «когда»
  10. На путях расселения «современных» людей
  11. ДНК из земли
  12. «Хоббиты»
  13. Путешествие к востоку от линии Уоллеса
  14. Homo erectus и «популяции-призраки»
  15. Исчезновение с лица земли
  16. Наше генетическое наследие
  17. Мир тех времен, когда нас не было
Views 345
Rating 5.0 / 5
Added 14.04.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 2 years ago

Спасибо за познавательну книгу в хорошем качестве!

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