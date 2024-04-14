Хайэм - Мир до нас
В этой книге мы будем говорить об эпохе палеолита (именуемой также древним каменным веком), на которую приходится решающая фаза поздней части человеческой эволюции, проходившая примерно 300000 - 40000 лет назад; период, когда мы, Homo sapiens , стали тем, чем являемся ныне. За последние пару десятков лет в этом направлении произошли впечатляющие изменения, и наши современные знания о своем далеком прошлом очень сильно отличаются от тех мнений, которых мы придерживались не так давно.
Речь пойдет об археологических исследованиях, нередко проводимых в труднодоступной местности, а также о замечательных новых лабораторных методах; все это вместе помогает нам найти ответы на самые фундаментальные вопросы: откуда мы пришли и каким образом стали людьми? Здесь также будет рассказано о счастливых находках, которые, как случалось, делали далекие от науки люди: коллекционеры, шахтеры, охотники, рыбаки и просто наблюдательные прохожие, замечавшие что-то необычное, например кость, фрагмент челюсти или обломок черепа, и передававшие диковины ученым. Некоторые из этих окаменелостей сейчас входят в число важнейших материальных объектов палеоантропологии.
Мы порассуждаем и о том, что происходило, когда различным группам людей доводилось встречаться на путях доисторического мира. Случались ли между ними контакты, и если да, то какую форму они принимали? Осуществлялся ли генетический обмен? А идейный и культурный? Досталось ли нам культурное и генетическое наследие от тех давно исчезнувших доисторических людей? Или же мы в своих скитаниях попросту стерли их с лица земли и в конечном счете остались единственными представителями человеческого рода на планете? Что случилось с нашими утраченными родственниками.
Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека
- М. : Альпина нон-фикшн, 2024. - 396 с.
ISBN 978-5-00139-672-7
Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека – Содержание
- Введение
- Из Африки
- Неандертальцы выходят на свет
- Путь к Денисовой пещере
- Генетическая революция
- Неизвестный доселе человек
- Где искать окаменелости?
- Поиск иголок в стоге сена
- Наука о «когда»
- На путях расселения «современных» людей
- ДНК из земли
- «Хоббиты»
- Путешествие к востоку от линии Уоллеса
- Homo erectus и «популяции-призраки»
- Исчезновение с лица земли
- Наше генетическое наследие
- Мир тех времен, когда нас не было
Спасибо за познавательну книгу в хорошем качестве!