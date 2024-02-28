Рон Хайфилд - Новый Адам - Чему ранняя церковь может научить евангеликов и либералов об искуплении

Как действия Бога во Христе связаны с нашим прощением? В частном контексте простить - значит отказаться от мести за обиду и оскорбление. В судебном контексте простить - значит освободить виновного от наказания. В обоих случаях вред, причиненный виновным, решается иным способом, чем возмездие. Когда мы прощаем кого-то, мы "впитываем" оскорбление и травму в себя. Мы справляемся с ними, призывая внутреннюю силу и целительную мощь. Прощение в первую очередь означает, что месть не совершается, наказание не наносится. Но воздействие травмы и оскорбления и соответствующая энергия мести должны куда-то уходить. Тот, кто прощает, страдает дважды: от первоначальной обиды, нанесенной ему, и от боли, связанной со сдерживанием импульса к мести. Любить - значит прощать, а прощать - значит страдать.

Эта аналогия может помочь нам в какой-то мере понять Божий акт прощения во Христе. Бог любит своих детей и хочет получить их ответную любовь, даже если они относятся к нему как к врагу. Он не вынужден по какой-то внутренней судебной необходимости мстить грешникам за нанесенные им оскорбления и обиды. Напротив, Бог прощает и принимает оскорбления и обиды в Свою безграничную жизнь. Христос - это вечный акт Божьего прощения и примирения. Страдания Иисуса во плоти соответствуют во времени вечному поглощению Богом оскорблений и повреждений греха ради нашего спасения и прославления.

Смерть Христа не дала Богу возможность простить; она является актуализацией и конкретной формой этого прощения. Прощение - это негативная сторона новой жизни, которую Христос воплотил в жизнь, пройдя через смерть и войдя в славу. И мы приглашены разделить через веру и крещение смерть Христа от "подобия греховной плоти" (Рим. 8:3) и Его славную новую жизнь.

Хайфилд, Рон. Новый Адам. Чему ранняя церковь может научить евангеликов и либералов об искуплении Рон Хайфилд; [перевод выполнен с помощью нейросети DeepL в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Ron Highfield. The New Adam. What the Early Church Can Teach Evangelicals (and Liberals) about the Atonement, Сascade Books, An Imprint of Wipf and Stock Publishers, 2021.] Электронное издание, Черкассы - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 362 с. Серия «Современное богословие» ISBN 978-1-7252-7434-1 ISBN 978-1-7252-7434-1

Рон Хайфилд - Новый Адам - Чему ранняя церковь может научить евангеликов и либералов об искуплении