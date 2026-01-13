Хайн - Первичный Хаос
Ранние признаки могут указывать, что человеческое общество входит в период творческого синтеза явно противоречивых позиций, что станет основой нашего мышления. В текущей магической субкультуре, никто не может соперничать с энциклопедическим знаниями и творчеством Фила Хайна.
Фил, на мой взгляд, лучший интерпретатор парадигмы Хаоса. Его исследования территорий, погрязших в путанице и гламуре, не только инновационные и творческие, не только свободны от самовозвеличивания и догмы, но также и очень ясны и легко читаемы. Фил предлагает подробную практическую информацию о том, как работает магия и предлагает эксперименты, которые могут (и должны) быть продублированы и проверены.
Фил Хайн - первичный Хаос
М.: Клуб Касталия. 2018. - 254 с.
Фил Хайн - первичный Хаос - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ГРАНТА МОРРИСОНА
ЧАСТЬ I ХАОС ВЕЗДЕ
МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДИНАМИКА КОЛДОВСТВА
ИНИЦИАЦИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ с ВЕРОЙ
МИКРОЭОНЫ
ЧАСТЬ II ДИНАМИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РИTУАЛА
КОМПОНЕНТЫ РИТУАЛА
ИНВОКАЦИЯ
ЭВОКАЦИЯ
АСТРАЛЬНАЯ МАГИЯ
ЧАСТЬ III ГРУППОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ВВЕДЕНИЕ
Что ТАКОЕ ГРУППА?
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ
ПРОБЛЕМЫ МАГИЧЕСКИХ ГРУПП
СОЗДАНИЕ ГРУППЫ
ЧАСТЬ IV LIBER NICE & LIВER NASTY
LIBER NicE
LIBER NAsТY
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