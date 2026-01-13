Ранние признаки могут указывать, что человеческое общество входит в период творческого синтеза явно противоречивых позиций, что станет основой нашего мышления. В текущей магической субкультуре, никто не может соперничать с энциклопедическим знаниями и творчеством Фила Хайна.

Фил, на мой взгляд, лучший интерпретатор парадигмы Хаоса. Его исследования территорий, погрязших в путанице и гламуре, не только инновационные и творческие, не только свободны от самовозвеличивания и догмы, но также и очень ясны и легко читаемы. Фил предлагает подробную практическую информацию о том, как работает магия и предлагает эксперименты, которые могут (и должны) быть продублированы и проверены.



Фил Хайн - первичный Хаос

М.: Клуб Касталия. 2018. - 254 с.

Фил Хайн - первичный Хаос - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ГРАНТА МОРРИСОНА

ЧАСТЬ I ХАОС ВЕЗДЕ

МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДИНАМИКА КОЛДОВСТВА

ИНИЦИАЦИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ с ВЕРОЙ

МИКРОЭОНЫ

ЧАСТЬ II ДИНАМИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РИTУАЛА

КОМПОНЕНТЫ РИТУАЛА

ИНВОКАЦИЯ

ЭВОКАЦИЯ

АСТРАЛЬНАЯ МАГИЯ

ЧАСТЬ III ГРУППОВЫЕ ЭФФЕКТЫ