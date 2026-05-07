Хайнц - Символы кельтов

Животные наделены качествами и способностями, которые были раньше чужды людям или которыми они обладали лишь в некоторой степени, но всегда хотели обладать в полной мере. Сюда относятся: способность летать, глубоко нырять, далеко и долго плавать, далеко и высоко прыгать, бегать быстро, как лошадь, обладание тонким слухом и острым зрением, умение превращаться из одной формы в другую (как, например, лягушки). Людей привлекала в животных также сила, высокая продолжительность жизни, высокая способность к оплодотворению и тому подобное. Естественное поведение животных всегда было для человека руководством к действию и познанию природы, не важно, является ли это поведение непонятным, как, например, способность летать, внушает ли страх, вызывает ли восхищение или может быть частично объяснимо только в связи с потусторонним миром, если, например, речь идет о посланцах богов.

Многие повадки зверей указывают человеку, как нужно понимать природу или использовать ее дары. Дикие животные могут научить людей воспринимать природу как источник пищи и прародительницу естественного круговорота времен года. Напротив, укрощенные и, соответственно, специально приученные животные не только полезны, но являются также доказательством определенной власти дрессировщика над силами природы. Некоторые внешние признаки звериного облика, такие как рога и клыки, внушают страх, другие (большие глаза) предупреждают о необходимости быть осторожным, внимательным или понимаются людьми как наказание богом (облик совы, жабы). Сила и агрессивность были, вероятно, причиной того, что воины ориентировались в поведении на определенное животное и выбирали его в качестве своего герба.

Хайнц С. - Символы кельтов

Пер. с нем. - СПб.: «Издательство «ДИЛЯ». 2006. — 304 с.

ISBN 5-88503-422-2

Хайнц С. - Символы кельтов - Содержание

Благодарность

Замечания

Предисловие

Обожествление зверей

Змея

Дракон

Лошадь

Олень

Бык

Вол

Корова

Кабан/свинья

Собака

Лев

Заяц

Птицы

Сова

Петух

Павлин (ласточка, чайка, певчие птицы)

Черный дрозд

Голубь

Хищные птицы

Орел

Ястреб, сокол и другие хищные птицы

Водоплавающие птицы

Лебеди

Гусь

Журавль

Ворона, ворон

Рыбы

Лосось

Форель

Деревья

Древо жизни

Дуб

Омела

Тис

Ясень

Яблоня

Липа

Предметы

Лира/арфа

Котел

Корзина

Бочка

Рог

Ожерелье (торк)

Колесница

Меч

Камни

Крест

Числа

Число 1 — яйцо

Число 2 — глаз и луна

Числа 3 и 4 — солнце

Треугольник

Триады

Триединство/тройственность

Трискеле

Число 5

Число 7

Магия

Волшебная магия плодовитости — женщины

Волшебная магия плодовитости — мужчины

Преобразование формы

Культ воды

Культ головы

Другой мир

Годовой круг праздников

Об авторе

Приложение

Литература