«Гибель народу без Слова Божия», — говорил русский писатель Федор Достоевский. Правоту его слов доказала история. Во все века вопрос о Боге и о том, чего хочет Господь от живущих на земле, являлся самым главным вопросом для человека в его поиске смысла жизни. В свое время Цицерон говорил о своих сомнениях в здравом рассудке тех, кто отрицал существование Бога. Несмотря на это, современный мир постмодернизма с его отсутствием абсолютных истин, ценностей и границ продолжает бросать вызов современному христианству, подвергая сомнению и переводя в ранг относительности все, что на протяжении веков казалось незыблемым. И основным атакам подвергается неизменный фундамент христианства - «бездна богатства и премудрости и ведения Божьего» — Священное Писание, Библия. В ней пытались найти подтверждение своим взглядам сторонники самых разнообразных течений: от крайне правых до крайне левых, от консерваторов до либералов. На стихах Священного Писания строятся вероучения сотен христианских деноминаций, апеллирующих к нему и утверждающих о правильном его понимании. На протяжении веков скептики и критики высмеивали утверждения Библии, оспаривали ее историчность, пытались опровергнуть ее пророчества и унижали ее духовный авторитет.

Как в этом многоголосии различить, где находится правда? Как понять, что же действительно говорит Библия? В свете этой ситуации вполне справедлив и резонен вопрос: «На чем базируется вергГадвентистов седьмого дня и как церковь реагирует на вызовы современности»? Данное учебное пособие, написанное профессором Хансом Хайнцем (Австрия) в начале семидесятых годов XX века, отвечает на самые разнообразные вопросы, касающиеся Библии. Систематически подходя к изучению того или иного аспекта учения Священного Писания, автор приглашает своих читателей и к самоисследованию. И в этом одна из ценностей данного издания, поскольку в нем есть место для собственных выводов. Автор побуждает читателей самостоятельно принять решение по тому или иному вопросу. Данная книга по праву считается одним из основных учебников для изучения адвентистского вероучения. На протяжении многих лет она дополнялась и издавалась большими тиражами, переводилась с немецкого языка на языки других народов. Настоящее издание, с которого был сделан перевод на русский язык, существенно расширилось благодаря дополнениям доктора Даниэля Хайнца. Перевод и редакцию русского издания осуществили Дмитрий Гусаров и Иван Лобанов. Авторы книги приносят огромную благодарность всем, кто участвовал в подготовке к изданию русского перевода книги.

Ханс Хайнц, Даниэль Хайнц - Вероучение Священного Писания

Справочное и учебное пособие для студентов богословских факультетов, проповедников и руководителей общин

Пер. с нем. Заокский: «Источник жизни». 2012. 416 с.

ISBN 978-5-86847-821-5

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