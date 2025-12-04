В центре всего еврейского мышления, как прошлого, так и настоящего, лежит нерушимая догма, главный завет и основа всего бытия. Это не просто "идея", это — кредо, которое еврей произносит утром и вечером, это то, с чем он живет и умирает.

"Шма, Исраэль: Адонай Элохейну, Адонай ЭХАД!" (ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל, ְיהָוה ֱאלֵֹהינוּ, ְיהָוה ֶאָחד)

"Слушай, Израиль: Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь ОДИН (Един)!" (Дварим / Втор. 6:4)

Это предложение — ключ ко всему нашему исследованию.

Чтобы понять, как "похитили" Машиаха, мы должны сначала понять, что означает это слово "Эхад" (ֶאָחד).

Для греческого, эллинистического ума "единство" было философской категорией. Философы, как Платон, говорили о "Едином" (τὸ Ἕν) — абстрактном, высшем, трансцендентном Первопринципе, который был настолько далек и "един", что для создания мира ему требовались посредники: "Демиург" (младший бог-ремесленник) или "Логос" (Разум). Греческий мир был полон "младших богов", "божественных сыновей" и "посредников", которые тоже были богами, но "поменьше".

Еврейский "Эхад" — прямая противоположность этой идеи.

"Эхад" — не просто "один" в смысле "первый в ряду". Это абсолютное, неделимое, сингулярное, уникальное Единство. Оно не оставляет места ни для "второго", ни для "третьего" в Б-жестве.

Он Один — у Него нет "младших" богов.

Он Един — Он неделим. У Него нет "частей", "ипостасей" или "атрибутов", которые могли бы отделиться и стать "личностью".

Он Уникален — Он трансцендентен (выше мира), но при этом имманентен (действует в мире) напрямую, без нужды в "божественных посредниках".

Это не философский тезис, но заявление о верности. Это была политическая декларация против всех империй, которые утверждали, что их императоры — "сыновья богов".

Шалом Хазан - От Кнесет Исраэль к Церкви: Как эллинизм похитил Машиаха - Историко-теологическое исследование

Израиль, 2025. — 44 с.

Шалом Хазан - От Кнесет Исраэль к Церкви - Содержание