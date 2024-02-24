Хэде Вольфганг - Иные замучены были

18 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА. Этот день я, наверное, буду помнить всю свою жизнь. В самом древнем районе Стамбула - Кадыкёй, или по-гречески Халкидон,- мы с другими пасторами как раз закончили совещание. Я купил билет, чтобы отправиться междугородним автобусом в 75-минутный обратный путь в Измит. Там уже пять лет мы с женой Жанет и нашей девятилетней дочерью Деборой принимаем участие в образовании турецкой евангелической общины.

Я позвонил Жанет и сказал, когда вернусь домой. При этом она сообщила мне тревожную новость: «Вольфганг, я только что разговаривала с Шемзой. В христианском издательстве “Зирве”* в Малатии произошло нападение на офис Неджати. Больше она ничего не знает».

Я сразу же попытался связаться с Неджати, мужем Шемзы, младшей сестры моей жены. Он был пастором небольшой евангелической церкви в Малатии, на востоке Турции. У меня было два номера мобильных телефонов Неджати. После набора номера раздавались длинные гудки, но Неджати не откликался. Это вызвало у меня самые худшие опасения.

Я позвонил Шемзе. К моему удивлению, ее голос был спокоен: «Я слышала, что офис издательства “Зирве” был обстрелян. Сейчас я смотрю новости. Нам просто нужно молиться!»

Настало время садиться в автобус. И тут посыпались сообщения. Мне начали звонить христиане из Стамбула: сначала Давид, американский миссионер, затем Сара, жена пастора из Стамбула, затем Канер, турецкий брат. Каждый передал информацию, которую только что сообщила одна из многочисленных телекомпаний: «Убиты четыре христианина!»

«Возможно, Неджати среди них».

«Только что назвали четыре имени. Неджати среди них нет!»

«Один из убитых был убийцей!»

«Мне очень жаль, но только что подтвердилось, что Неджати тоже убит».

Обычно во время движения автобуса телефонные переговоры запрещены. Но сопровождающий, кажется, понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее, и мне не препятствовал.

Я чувствовал себя так, будто находился в другой реальности. И моей первой реакцией на эти страшные сообщения были слова: «Да прославится имя Иисуса!»

Вольфганг Хэде - Иные замучены были... - История турецкого христианина-мученика Неджати Айдена

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2015. – 130 с.

ISBN 978-3-937032-95-5

Вольфганг Хэде - Иные замучены были... – Содержание

Предисловие

18 апреля 2007 года

Типичный турок

Искренний мусульманин

Отважная вестница Иисуса

Безусловная любовь и прощение

Два арбуза в одной руке

Начало любви и страданий

Серьезный кризис и окончательное решение

Небесный Отец, устрой наш брак!

Новая семья

На сцене жизни

Тридцать дней тюрьмы

Переезд в незнакомую местность

Угур

Малатия

Божественная цепная реакция

Сеяние и жатва ненависти

Больше ответственности

Не должны ли мы больше пострадать?

Верность до смерти

«Я прощаю!»

Содействуют ли гонения пробуждению?

Ответственность христиан Германии

Неджати, мой свояк, мой брат!

Заключение