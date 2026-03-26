Цель этой книги — проследить развитие Божьего дома и служения в нем при Давиде, Соломоне и последующих царях. В связи с этой целью, а также ради краткости, несколько глав были опущены. Я надеюсь, что многие проповедники и учителя, а также поместные церкви самостоятельно продолжат изучение рассматриваемых отрывков Писания. Каждая тема и каждый раздел этой книги предполагают дальнейшее изучение и исследование. Поняв основные принципы, изложенные здесь, читатель или учитель сможет расширить свое понимание, как это неоднократно происходило с автором во время проводимых им занятий по изучению Библии. Для читателя станет очевидным, что слова из 1 Тим. 3:15: «...чтобы... ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого», — были очень близки автору в процессе изучения этих книг Писания. В этом смысле, прообразы и история древности имеют непосредственное отношение к современным христианам. Поэтому автор надеется, что эти книги Писания, которыми несколько пренебрегают, могут вновь стать живыми для Божьего народа. Давайте все мы, подобно Давиду, исполнимся любовью к Божьему дому (1 Пар. 29:3). Таким образом, Господь будет прославлен, а Его народ получит назидание.

Джон Хэдинг - Божий дом и служение в нем - Современный взгляд на 1 и 2 Паралипоменон

Название оригинала на английском языке: «Understanding 1 and 2 Chronicles. The House of God and it’s Service» by John Heading.

Перевод: Сергей Николенко. Сергей Денисюк.

Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», г. Ровно, Украина, 2001. - 317 с.

Джон Хэдинг - Божий дом и служение в нем - Современный взгляд на 1 и 2 Паралипоменон - СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 1

Предисловие

Содержание Первой книги Паралипоменон (главы 1-29)

Введение (главы 1-12)

Божья воля необходима в священных вещах (глава 13)

Подготовка к поднятию ковчега на гору Сион (глава 15)

Псалом восхождения (глава 16)

Дом Господень и дом Давида (глава 17)

Решение Давида о месте для дома (глава 21)

Подготовка к строительству дома (глава 22)

Левитское служение (глава 23)

Череды священников (глава 24)

Певцы (глава 25)

Другие работники (глава 26)

Служители в царстве Давида (глава 27)

Указания Давида по строительству дома (глава 28)

Самый великий псалом хвалы Давида (глава 29)

КНИГА 2

Первоначальное отношение Соломона (глава 1)

Совместный труд иудеев и язычников (глава 2)

Структура дома (глава 3)

Содержимое дома (глава 4)

Ковчег находит покой (глава 5)

Молитва освящения Соломона (глава 6)

Явления Бога (глава 7)

Повседневная жизнь Соломона (глава 8)

Превознесенное царство (глава 9)

3 Разделенное царство (глава 10)

Развитие религиозного христианского мира (глава 11)

Закат золотого века (глава 12)

Истинное свидетельство перед религиозным христианским миром (глава 13)

Первое восстановление при Асе (глава 14)

Пробуждение при Асе (глава 15)

Отпадение Асы от духовности (глава 16)

Смесь верности Богу и привязанности к миру (глава 17)

Союз с миром (глава 18)

Обличение и восстановление (глава 19)

Иосафат испытан и найден верным (глава 20)

Спасение мальчика-царя Иоаса (глава 23)

Опасность полагаться на других (глава 24)

Озия: царь, который захотел получить священство (глава 26)

Езекия восстанавливает служение в доме Божьем (глава 29)

Пасха Езекии (глава 30)

Обеспечение служения (глава 31)

Защита дома Господнего (глава 32)

Реформа Иосии (глава 34)

Пасха Иосии (глава 35)

Разрушение Иерусалима (глава 36)

Левитское служение

В последние месяцы своей жизни Давид совершал подготовку к строительству дома Господнего и служению в нем. Мы читаем о следующем:

1. Материалы для храма (глава 22).

2. Левиты для храма (глава 23).

3. Священники для храма (глава 24).

4. Певцы для храма (глава 25).

5. Привратники и казначеи (глава 26).

6. Начальники в царстве Давида (глава 27).

7. Планы о храме (глава 28).

8. Окончательные приготовления для храма (глава 29).