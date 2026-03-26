Хэдинг - Божий дом и служение в нем

Цель этой книги — проследить развитие Божьего дома и служения в нем при Давиде, Соломоне и последующих царях. В связи с этой целью, а также ради краткости, несколько глав были опущены. Я надеюсь, что многие проповедники и учителя, а также поместные церкви самостоятельно продолжат изучение рассматриваемых отрывков Писания. Каждая тема и каждый раздел этой книги предполагают дальнейшее изучение и исследование. Поняв основные принципы, изложенные здесь, читатель или учитель сможет расширить свое понимание, как это неоднократно происходило с автором во время проводимых им занятий по изучению Библии. Для читателя станет очевидным, что слова из 1 Тим. 3:15: «...чтобы... ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого», — были очень близки автору в процессе изучения этих книг Писания. В этом смысле, прообразы и история древности имеют непосредственное отношение к современным христианам. Поэтому автор надеется, что эти книги Писания, которыми несколько пренебрегают, могут вновь стать живыми для Божьего народа. Давайте все мы, подобно Давиду, исполнимся любовью к Божьему дому (1 Пар. 29:3). Таким образом, Господь будет прославлен, а Его народ получит назидание.

Джон Хэдинг - Божий дом и служение в нем - Современный взгляд на 1 и 2 Паралипоменон

Название оригинала на английском языке: «Understanding 1 and 2 Chronicles. The House of God and it’s Service» by John Heading.

Перевод: Сергей Николенко. Сергей Денисюк.

Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», г. Ровно, Украина, 2001. - 317 с.

Джон Хэдинг - Божий дом и служение в нем - Современный взгляд на 1 и 2 Паралипоменон - СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 1

  • Предисловие

  • Содержание Первой книги Паралипоменон (главы 1-29)

  • Введение (главы 1-12)

  • Божья воля необходима в священных вещах (глава 13)

  • Подготовка к поднятию ковчега на гору Сион (глава 15)

  • Псалом восхождения (глава 16)

  • Дом Господень и дом Давида (глава 17)

  • Решение Давида о месте для дома (глава 21)

  • Подготовка к строительству дома (глава 22)

  • Левитское служение (глава 23)

  • Череды священников (глава 24)

  • Певцы (глава 25)

  • Другие работники (глава 26)

  • Служители в царстве Давида (глава 27)

  • Указания Давида по строительству дома (глава 28)

  • Самый великий псалом хвалы Давида (глава 29)

КНИГА 2

  • Первоначальное отношение Соломона (глава 1)

  • Совместный труд иудеев и язычников (глава 2)

  • Структура дома (глава 3)

  • Содержимое дома (глава 4)

  • Ковчег находит покой (глава 5)

  • Молитва освящения Соломона (глава 6)

  • Явления Бога (глава 7)

  • Повседневная жизнь Соломона (глава 8)

  • Превознесенное царство (глава 9)

  • 3 Разделенное царство (глава 10)

  • Развитие религиозного христианского мира (глава 11)

  • Закат золотого века (глава 12)

  • Истинное свидетельство перед религиозным христианским миром (глава 13)

  • Первое восстановление при Асе (глава 14)

  • Пробуждение при Асе (глава 15)

  • Отпадение Асы от духовности (глава 16)

  • Смесь верности Богу и привязанности к миру (глава 17)

  • Союз с миром (глава 18)

  • Обличение и восстановление (глава 19)

  • Иосафат испытан и найден верным (глава 20)

  • Спасение мальчика-царя Иоаса (глава 23)

  • Опасность полагаться на других (глава 24)

  • Озия: царь, который захотел получить священство (глава 26)

  • Езекия восстанавливает служение в доме Божьем (глава 29)

  • Пасха Езекии (глава 30)

  • Обеспечение служения (глава 31)

  • Защита дома Господнего (глава 32)

  • Реформа Иосии (глава 34)

  • Пасха Иосии (глава 35)

  • Разрушение Иерусалима (глава 36)

Джон Хэдинг - Божий дом и служение в нем - Современный взгляд на 1 и 2 Паралипоменон - Левитское служение

В последние месяцы своей жизни Давид совершал подготовку к строительству дома Господнего и служению в нем. Мы читаем о следующем:

1. Материалы для храма (глава 22).

2. Левиты для храма (глава 23).

3. Священники для храма (глава 24).

4. Певцы для храма (глава 25).

5. Привратники и казначеи (глава 26).

6. Начальники в царстве Давида (глава 27).

7. Планы о храме (глава 28).

8. Окончательные приготовления для храма (глава 29).

Related Books

All Books