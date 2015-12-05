Эта книга — плод преподавания экуменической теологии в Экуменическом институте в Шато де Боссэ, Швейцария, в период зимних семестров 2007-2011 гг.

Каждый год студенты разных конфессиональных традиций со всех континентов приезжают в Боссэ, чтобы углубить свои знания и обсудить пути достижения церковного единства. Большинство из них смогли впервые повидать людей, принадлежащих к традициям, не представленным в их странах. Соответственно, все они оказываются перед необходимостью представить и объяснить свои традиции людям, которые с ними либо вовсе незнакомы, либо знают о них весьма немного.

Поскольку главная задача преподавателя — ввести студентов в курс экуменических дискуссий на богословские темы, перед ним неизбежно возникает множество непростых вопросов. Я поняла, что для ориентации в экуменических дискуссиях учащимся, в первую очередь, необходимо понять позиции разных конфессиональных традиций. Поэтому преподаватель должен дать адекватное представление о каждой из этих традиций, не вызывающее возражений у ее представителей.

В то же время нужно позаботиться, чтобы разные позиции были понятны людям с неодинаковой конфессиональной и культурной базой. Эта вторая задача возникла оттого, что экуменические дискуссии разрослись в непроходимый лес, где без проводника заблудишься.

В исследовании вопроса о крещении мне очень помогла книга немецкого ученого-баптиста Эриха Гельдбаха, содержащая обзор разных конфессиональных традиций и экуменических диалогов, многосторонних и двухсторонних. Поскольку мне не удалось найти ничего подобного на английском языке, а со времени ее написания в 1996 году была проделана дальнейшая экуменическая работа, я поняла, что должна написать книгу сама.

Дагмар Хеллер - Во Христа крестившиеся - путеводитель по межцерковной дискуссии о крещении

Пер. с англ. Л. Лозовой. — К.: ДУХ I Л1ТЕРА. — 2015. — 408 с.

ISBN 978-966-378-411-3

Дагмар Хеллер - Во Христа крестившиеся - путеводитель по межцерковной дискуссии о крещении - Содержание

Предисловие

Введение

Глава I.

Крещение в церковном мире: разные конфессиональные позиции

Церкви, практикующие крещение детей (педобаптистские Церкви)

Церкви, практикующие крещение по вере (кредобаптистские Церкви)

Выводы для взаимного признания крещения

Глава ІІ.

Крещение в исторической перспективе

Крещение в Новом Завете

Крещение в ранней Церкви

Крещение в Средние века

Крещение в эпоху Реформации

Изменения со времен Реформации до сегодняшнего дня

Глава III.

Экуменические дискуссии о крещении

Крещение в многосторонних дискуссиях

Крещение в международных двухсторонних диалогах

Глава IV.

Богословская полемика о крещении

Полемика о крещении детей

Полемика между православными и инославными Церквами

Полемика о крещении Духом

Полемика вокруг крещальной формулы

Полемика о погружении, обливании или окроплении

Новая полемика: инкультурация крещения

Новый вызов: крещение как вхождение в местную общину

Глава V.

К взаимному признанию крещения

Многосторонние наработки

Двусторонние наработки

Перспективы для дальнейшей работы

Библиография

Словарь терминов

Дагмар Хеллер - Во Христа крестившиеся - путеводитель по межцерковной дискуссии о крещении - Введение

«Своим Крещением христиане приводятся к единению со Христом, со всеми другими христианами и с Церковью всех времен и каждого места. Наше общее Крещение, которое нас верою соединяет со Христом, является также главными узами нашего единства». Это сильное заявление было сделано примерно 30 лет назад комиссией «Вера и церковное устройство» Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) в документе «Крещение, Евхаристия, Служение». Оно включает в себя два главных аспекта: существует одно, общее крещение; соединяющее христиан узами единства. Это убеждение разделяют многие, но я процитирую лишь одно заявление, сделанное католическим кардиналом Вальтером Каспером: «Через наше общее крещение нам уже дано фундаментальное единство. Воспоминание об общем крещении и о крещальном исповедании, которое мы повторяем на каждой пасхальной службе, — это точка отсчета и ориентир в экуменизме жизни».

Однако на протяжении последних десятилетий все чаще возникал вопрос о приемлемости этого убеждения для всех участников экуменических дискуссий. Уже официальные ответы Церквей на документ ВСЦ 1982 г. «Крещение, Евхаристия, Служение» показали, что некоторые Церкви принимают подобные заявления не без оговорок. Эти оговорки связаны с двумя разными вопросами, которые уже упоминались: Православные Церкви ставят под сомнение то, что крещение — это залог единства, так как в их понимании единство не может быть основано только на крещении. С другой стороны, баптисты и другие Церкви, которые крестят только тех, кто может отвечать за себя, ставят под сомнение тезис о едином общем крещении, поскольку не видят для себя возможности признать крещение детей.

Тем не менее, всем Церквам известны слова из Послания к Ефесянам: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4:4-6). Реалии христианства в мире говорят о другом — и Церкви знают о пропасти между библейским утверждением и действительностью. Католический ученый Сьюзан Вуд описывает это так:

У нас нет единого мнения о крещении. Мы по-разному понимаем суть того, что составляет это таинство. Мы не соглашаемся между собой касательно отношений между знаком крещения и обозначаемой им реальностью. Мы зачастую вступаем в жаркие споры о том, кого можно крестить, ведь некоторые Церкви крестят детей, а другие — только взрослых. Мы не всегда крестим одним и тем же способом, так как в некоторых Церквах человека крестят погружением в воду, а в других — кроплением или обливанием. Прения возникают по поводу самой крещальной формулы крещения... У нас разные практики допущения крещеных к евхаристической трапезе, и это ставит вопрос о взаимоотношениях между тремя таинствами посвящения и об отношении между крещением и членством в Церкви.

Тот факт, что позиции Церквей отличаются, имеет конкретное и часто болезненное следствие, когда крещеный человек, переходящий из одной Церкви в другую (см. словарь терминов), принимает крещение снова. Несмотря на то, что, согласно общехристианской традиции, крещение неповторимо, оно часто понимается той Церковью, которую человек оставил, как повторное, и поэтому служит для нее свидетельством того, что Церковь, членом которой он стал, не признает его первого крещения.

По этой причине взаимное признание крещения является одной из важнейших задач экуменического диалога.

В рамках сложной сети многосторонних и двусторонних диалогов на международном, региональном и локальном уровнях — в основном между традиционными Церквами, участвующими в экуменическом движении на протяжении последних 60 лет — были выдвинуты различные предложения, позволяющие Церквам взаимно признавать крещение. В некоторых случаях были подписаны соглашения о взаимном признании, в других это (пока что) невозможно. На протяжении последних 20 лет новые Церкви, такие как пятидесятнические и Африканские независимые Церкви, также начали участвовать в экуменических дискуссиях, привнося в них новые перспективы и позиции, которые теперь следует учитывать в значительно большей мере, чем до того.

Все существующие материалы по этой теме показывают, что проблема крещения более сложна, чем ее представляли себе основоположники экуменического движения. Младшему поколению все сложнее уследить за разнообразными дискуссиями, попытками найти решение и достигнутыми соглашениями. Это возможно только в том случае, когда затронутые проблемы и вопросы четко сформулированы и известны их исторические и систематические аспекты.

Итак, эта книга дает общее представление о крещении как об экуменическом проблеме. Она начинается описанием общей экуменической ситуации относительно крещения и в особенности отношения разных конфессиональных традиций к его взаимному признанию. Чтобы понимать различные конфессиональные позиции, необходимо рассмотреть историю крещения и его богословского осмысления исходя из данных истории. Этому посвящена глава 2. Глава 3 вводит читателя в курс экуменических обсуждений крещения в многосторонних и двусторонних диалогах на международном уровне. Систематический разбор в главе 4 предлагает глубже вникнуть в природу экуменических богословских дискуссий и доктринальных проблем, препятствующих взаимному признанию крещения. Последняя глава знакомит с той работой, которая была проделана по взаимному признанию крещения в последнее время — как на многостороннем уровне, так и в ходе двухсторонних дискуссий и договоренностей на национальных уровнях.