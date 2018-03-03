«От одной крови» - книга, способная совершить переворот в умах миллионов людей. Глядя на омерзительные проявления расизма и пагубное воздействие эволюционной теории, мы сознаем, что решение проблемы расизма существует - и оно заложено в библейских принципах и научных фактах. Предложение написать предисловие к этой книге глубоко взволновало меня, и в первую очередь - из-за потребности поделиться своими соображениями о том, почему книга «От одной крови» может изменить жизнь многих людей. Начнём с того, что в мире бизнеса текучесть кадров стоит больших издержек.

Приходится нанимать новых работников, переучивать их и вводить в курс дела. Это отнимает много времени, сил и средств. А когда ещё и расизм поднимает свою отвратительную голову, и мы упускаем ценных работников только из-за того, что они «не того цвета», это влечёт за собой массу неприятностей, в том числе и дорогостоящие судебные разбирательства. Всё это происходит, когда мы судим о людях по их наружности. Как бы мы ни пытались скрыть свою предубежденность, человек всё равно чувствует, что мы не воспринимаем его как равного. Можно и не говорить, каким будет его отношение к начальству и к самой работе.

В моей жизни огромную роль сыграли трое коренных американцев: один из них повлиял на мою торговую карьеру, благодаря другому я стал лектором, третья определила мой духовный путь. Благодаря одной афроамериканке, которая гостила у нас в доме 4 июля 1972 года, я стал христианином. Мой лучший друг - еврей, мы дружим уже тридцать пять лет, и именно он подвиг меня профессионально заняться публичными выступлениями. Моя падчерица родом из Кампече в Мексике, а один из лучших наших работников - индиец. Подумать только, чего бы я лишился, будь я расистом!

Я надеюсь, что, читая книгу «От одной крови», вы обратите особое внимание на приведенные в ней цитаты из Священного Писания и научные факты. Я верю, что они развеют все ваши предрассудки. Конечно, сложней всего дело обстоит не с доводами рассудка, а с чувствами. Читая эту книгу, следуйте библейским заповедям и просите Господа Иисуса Христа войти в ваше сердце, потому что человек с правотой в сердце и поступает правильно. В основе предрассудков зачастую лежит вопрос личной выгоды. В таком случае, задумайтесь: если вы «белый» расист, и вам требуется пересадка сердца, а единственный имеющийся орган принадлежит «черному», то победит ли предрассудок - или вы будете благодарны своему черному брату за спасенную жизнь? Если вы черный националист, ваша дочь тонет, а вы не умеете плавать, позволите ли вы «белому» ее спасти - или оттолкнете его и позволите дочери утонуть? Реальность жизни диктует свои правила. Если на карту поставлена ваша жизнь или жизнь любимого человека, вряд ли вы станете рассматривать цвет кожи вашего спасителя - черный он, белый, смуглый или желтый. Вы не станете спрашивать о его национальности - ирландец он, поляк, еврей, цыган, эскимос или кто-то еще. Вы будете чувствовать только благодарность за своё спасение.

Я надеюсь, вы вспомните об этом, когда будете иметь дело с людьми, «отличающимися» от вас. В глазах Бога мы все равны, одинаково любимы и одинаково дороги. Христос пролил Свою кровь во искупление грехов всех людей. Расизм, это уродливое пятно на теле нашего общества, неверен со всех точек зрения: моральной, социальной, научной и библейской. Эта книга ясно объясняет, что все мы - люди единой крови, единого происхождения. Обдумайте этот важнейший вопрос, и да пребудет с вами Бог. Я настоятельно советую вам приобрести эту книгу и для своих друзей, членов семьи, коллег - чем меньше предрассудков останется в нашем мире, тем больше в нем будет мира, свободы и благоприятных возможностей.

Кен Хэм - От одной крови - Библейский подход к расизму

Христианский научно-апологетический центр,

Симферополь 2001. - 160 с.; ил.

ISBN: 966-7491-31-5

Кен Хэм - От одной крови - Библейский подход к расизму - Оглавление

Предисловие

Предисловие редактора английского издания

Введение

Глава 1. Жена Каина

Глава 2. Естественный отбор и видообразование

Глава 3. Генетика и человечество

Глава 4. Единая «раса»

Глава 5. «Межрасовые» браки

Глава 6. Черная кожа - следствие проклятия Хама?

Глава 7. Опровержение псевдобиблейских аргументов

Глава 8. Люди «каменного века»

Глава 9. Дарвиновские «охотники за черепами»

Глава 10. Ота Бенга: пигмей в клетке зоопарка

Глава 11. «Раса» Последнего Адама

Почему это важно?

Об авторах

Кен Хэм - От одной крови - Библейский подход к расизму - Генетика и человечество

А теперь попробуем применить основные понятия генетики к человечеству. Как от семейства Ноя произошли все «расы»? Но вначале определимся, что такое «раса». В начале XIX века, до распространения эволюционной теории Дарвина, большинство людей, говоря о «расах», подразумевало разные народы: например, «английская раса», «ирландская раса» и т.д. Все изменилось с выходом в свет книги Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Дарвиновская теория эволюции, по сути своей, - расистская философия, которая учит,

что различные группы, или «расы» людей произошли в разное время и развивались с разной скоростью, так что некоторые из них стоят ближе к своим обезьяноподобным предшественникам, чем другие. Австралийские аборигены, например, считались промежуточным звеном между обезьяноподобным предком и человечеством. Это привело к ужасным предрассудкам и несправедливостям по отношению к австралийским аборигенам. Стивен Джей Гулд, один из ведущих эволюционистов, утверждал, что «биологические аргументы в пользу расизма могли существовать и до 1850 года, но после принятия эволюционной теории их стало на несколько порядков больше».

Именно из-за расистских предрассудков, распаляемых эволюционным мышлением, африканских пигмеев и выставляли в зоопарке Бронкса рядом с орангутангами. Вследствие дарвиновской теории эволюции различные группы людей стали восприниматься как разные «расы». В результате многие наши современники, сознательно или бессознательно, впитали в себя предрассудки по отношению к другим группам людей. На самом же деле, все живущие на Земле люди классифицируются как Homo sapiens sapiens. Современные ученые признают, что с биологической точки зрения существует лишь одна «раса».

Например, в 1997 году на Конгрессе по развитию в Атланте один ученый заявил: «Раса - социальное образование, возникшее преимущественно на базе понятий, обусловленных событиями письменной истории, и не имеющее биологической основы». И далее: «Забавно, что эту идею считают едва ли не американским изобретением». Сообщая об исследованиях в отношении понятия расы, страничка новостей науки “ABC News” заявляет: «Всё больше учёных убеждаются в том, что различия, разделяющие нас, - не расовые, а культурные. Некоторые даже считают, что следует отказаться от самого слова «раса», поскольку оно не имеет смысла».

Дальше в статье говорится, что «мы принимаем расовую идею, потому что нам удобно разделять людей на категории - часто в целях подавления... Наиболее отвратительный пример тому продемонстрировала гитлеровская Германия. Расовые предрассудки до сих пор распространены во всём мире». Согласно статье в “Journal of Counseling and Development” за 1998 год, исследователи подтверждают бессмысленность термина «раса» и предлагают от него отказаться. Мы полагаем, что все люди, а в особенности - христиане, должны отказаться от термина «раса», возникшего под влиянием дарвиновской теории эволюции. Вместо него следует пользоваться понятием «группы людей, живущие в разных частях мира».

Библия и «раса». В Библии вообще не используется термин «раса». В ней говорится, что все люди происходят «от одной крови» (Деян. 17:26). Это означает, что все мы связаны родством как потомки первого человека Адама (1 Кор. 15:45). Иисус Христос тоже был потомком Адама, Он назван «последним Адамом» (1 Кор. 15:45), и поэтому Евангельское послание обращено ко всем племенам и народам. Когда Иисус Христос воплотился (стал Богочеловеком), Он сделался нашим родственником - Человеком, потомком первого Адама, но также и Богом. Любой потомок Адама может быть спасён, потому что наш общий кровный родственник, Иисус Христос, умер и воскрес из мёртвых.

«Расовые» различия . Многие обосновывают существование разных «рас» тем, что между группами людей есть заметные различия - например, цвет кожи или разрез глаз. Но истина в том, что так называемые «расовые различия» - всего лишь незначительные вариации. Ученые выяснили, что если взять любых двух людей из самых разных уголков света, то основные генетические различия между ними составят примерно 0,2% - и такое же различие будет и между двумя людьми из одной группы. А так называемые «расовые» характеристики, которые многим кажутся принципиальными различиями (цвет кожи, разрез глаз и так далее) -

составляют всего лишь 0,6% от этих 0,2% - всего 0,012%! Иными словами, так называемые «расовые различия» крайне несущественны. Более того, различия между людьми внутри одной группы бывают гораздо больше, чем между группами. Если, например, человеку с белой кожей подбирают орган для трансплантации, то лучшим донором может оказаться чернокожий человек - и наоборот. Страничка новостей науки “ABC News” сообщает: «Факты свидетельствуют о том, что между нами есть различия - но эти различия культурные, а не расовые». Единственная причина, по которой многие люди придают этим различиям такое большое значение - та,

что общество приучило их так думать. Согласно Библии, все люди, населяющие Землю в наши дни, произошли от Ноя, его жены, троих сыновей и трёх невесток, а ещё прежде - от Адама и Евы (Быт. 1- 11). Библия рассказывает нам, что потомки семейства Ноя говорили на одном языке, жили вместе и ослушались повеления Божьего «наполнять землю» (Быт. 9:11; 11:4). Бог смешал их языки и разделил людей на малые группы, которые рассеялись по Земле (Быт. 11:8- 9). Используя достижения современной генетики, мы увидим, как всего лишь за несколько поколений после этого разделения народов появились различия в цвете кожи, например. И это достойное доказательство того, что различные современные группы людей не были разделены огромными промежутками времени.