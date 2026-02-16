Хендерсон - Класс Джона Уэсли: как делать учеников

Книга Майкла Хендерсона «Класс Джона Уэсли: как делать учеников» посвящена исследованию феномена методистских «классов» — уникальной системы малых групп, которая стала ключом к духовному пробуждению Англии в XVIII веке. Автор утверждает, что секрет успеха Джона Уэсли заключался не только в его пламенных проповедях, но и в создании структуры, обеспечивающей реальную подотчетность и духовный рост каждого верующего. Книга анализирует, как эта историческая модель может быть адаптирована для современных церквей, стремящихся перейти от простого посещения собраний к подлинному ученичеству.
Хендерсон подробно описывает внутреннее устройство «класса», где 10–12 человек собирались еженедельно для честного ответа на один главный вопрос: «Как обстоят дела у вашей души?». Автор подчеркивает, что Уэсли удалось создать среду, в которой сочетались высокая дисциплина и глубокая эмоциональная поддержка. В книге рассматриваются три ключевых элемента этой системы: вовлеченность в жизнь друг друга, взаимное наставничество и акцент на святости жизни. Хендерсон показывает, что именно в малых группах происходила радикальная трансформация характера, которую невозможно достичь в рамках большой аудитории.
Особое внимание уделяется роли лидера класса и методам подготовки новых наставников. Автор дает практические рекомендации по восстановлению «духа Уэсли» в современной общине, предлагая конкретные шаги по организации малых групп, основанных на принципах открытости и духовной ответственности. Эта работа служит мощным призывом вернуться к библейским истокам ученичества, где вера подтверждается делами, а духовный рост измеряется конкретными изменениями в жизни и служении.
Хендерсон, Майкл - Класс Джона Уэсли: как делать учеников
Пер. с англ. — Μ.: Триада, 2006. — 224 с.
ISBN 5-86181-371-Х
Хендерсон, Майкл - Класс Джона Уэсли – Содержание
Предисловие
Введение
1. Уэслианская революция
2. Формирование метода Уэсли
Чудесное начало
Рукоположение и размеренная жизнь
Клуб святых
Миссия в Америку
Модель де Рента
Моравские братья
Олдерсгейтский опыт
Хернхутская модель
Общество Феттер-Лейн
Полевая проповедь
Общество Фаундери
3. Взаимодействующие организации в системе Уэсли
Общество: когнитивная форма
Класс: бихевиористская форма
Малая группа: аффективная форма
Общество избранных: педагогическая форма
Покаянная группа: реабилитационная форма
4. Почему система Уэсли оказалась столь эффективной?
Основополагающие принципы
Групповые стратегии
Принципы лидерства
Специальные педагогические приемы
Приложение А: Хронологическая таблица основных событий, повлиявших на формирование уэслианских групповых моделей до июля 1741 г.
Приложение Б: Правила религиозного общества Феттер-Лейн
Приложение В: Джон Уэсли «Предисловие к псалтири 1739 г.»
Приложение Г: Двенадцать правил помощника
Библиография
Примечания
