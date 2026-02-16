Хендерсон - Класс Джона Уэсли: как делать учеников

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Educational, Reference, Religious Studies Atheism

Книга Майкла Хендерсона «Класс Джона Уэсли: как делать учеников» посвящена исследованию феномена методистских «классов» — уникальной системы малых групп, которая стала ключом к духовному пробуждению Англии в XVIII веке. Автор утверждает, что секрет успеха Джона Уэсли заключался не только в его пламенных проповедях, но и в создании структуры, обеспечивающей реальную подотчетность и духовный рост каждого верующего. Книга анализирует, как эта историческая модель может быть адаптирована для современных церквей, стремящихся перейти от простого посещения собраний к подлинному ученичеству.

Хендерсон подробно описывает внутреннее устройство «класса», где 10–12 человек собирались еженедельно для честного ответа на один главный вопрос: «Как обстоят дела у вашей души?». Автор подчеркивает, что Уэсли удалось создать среду, в которой сочетались высокая дисциплина и глубокая эмоциональная поддержка. В книге рассматриваются три ключевых элемента этой системы: вовлеченность в жизнь друг друга, взаимное наставничество и акцент на святости жизни. Хендерсон показывает, что именно в малых группах происходила радикальная трансформация характера, которую невозможно достичь в рамках большой аудитории.

Особое внимание уделяется роли лидера класса и методам подготовки новых наставников. Автор дает практические рекомендации по восстановлению «духа Уэсли» в современной общине, предлагая конкретные шаги по организации малых групп, основанных на принципах открытости и духовной ответственности. Эта работа служит мощным призывом вернуться к библейским истокам ученичества, где вера подтверждается делами, а духовный рост измеряется конкретными изменениями в жизни и служении.

Хендерсон, Майкл - Класс Джона Уэсли: как делать учеников

Пер. с англ. — Μ.: Триада, 2006. — 224 с.

ISBN 5-86181-371-Х

Хендерсон, Майкл - Класс Джона Уэсли – Содержание

Предисловие

Введение

  • 1. Уэслианская революция

  • 2. Формирование метода Уэсли

    • Чудесное начало

    • Рукоположение и размеренная жизнь

    • Клуб святых

    • Миссия в Америку

    • Модель де Рента

    • Моравские братья

    • Олдерсгейтский опыт

    • Хернхутская модель

    • Общество Феттер-Лейн

    • Полевая проповедь

    • Общество Фаундери

  • 3. Взаимодействующие организации в системе Уэсли

    • Общество: когнитивная форма

    • Класс: бихевиористская форма

    • Малая группа: аффективная форма

    • Общество избранных: педагогическая форма

    • Покаянная группа: реабилитационная форма

  • 4. Почему система Уэсли оказалась столь эффективной?

    • Основополагающие принципы

    • Групповые стратегии

    • Принципы лидерства

    • Специальные педагогические приемы

Приложение А: Хронологическая таблица основных событий, повлиявших на формирование уэслианских групповых моделей до июля 1741 г.

Приложение Б: Правила религиозного общества Феттер-Лейн

Приложение В: Джон Уэсли «Предисловие к псалтири 1739 г.»

Приложение Г: Двенадцать правил помощника

Библиография

Примечания

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

