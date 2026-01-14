Лафкадио Херн (Коидзуми Якумо) — уникальная фигура в мировой литературе. Ирландец по крови и японец по духу, он стал первым европейцем, которому закрытая страна доверила свои самые сокровенные тайны. Эта книга — проводник в сумеречный мир старой Японии, где грань между живыми и мертвыми пугающе тонка.

В сборник вошли классические истории в жанре «кайдан» — повествования о сверхъестественном. Вы встретитесь с леденящей Снежной женщиной (Юки-онна), узнаете трагедию Безухого Хоити и услышите странные шорохи в заброшенных усадьбах. Херн записывал эти легенды со слов своей жены-японки, сохраняя их первозданную поэтичность и жутковатую красоту. Это не просто страшилки, а глубокое этнографическое исследование менталитета, где уважение к духам переплетается с фатализмом. Книга обязательна к прочтению всем, кто хочет понять истоки японского хоррора и прикоснуться к вечной тайне Востока.

Лафкадио Херн – Японские легенды и сказания о призраках и чудесах. Душа Японии

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 288 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0542-6

Лафкадио Херн – Японские легенды и сказания о призраках и чудесах - Содержание