Хейли - Книга пророка Даниила - Харкрайдер - Книга пророка Даниила - Уиллис - Межзаветный период

После смерти Соломона, когда царем стал Ровоам, вновь проявились межплеменные распри. На тяжелые подати и трудовую повинность, введенные для содержания царского двора и осуществления строительных проектов Соломона, народ ответил тем, что обратился к Ровоаму, преемнику Соломона, с прошением о послаблении. Ответ Ровоама был политически неверным и привел к тому, что десять колен вышли из состава царства, в результате чего народ разделился на Израиль (десять колен на севере) и Иуду (два колена на юге).

На протяжении следующих 150 лет между Израилем и Иудой шла гражданская война с перерывами, во время которых они сражались против общих врагов. Два царства отличались друг от друга в нескольких аспектах. Иуда хранила верность династии Давида (в этом царстве был только один узурпатор власти, царствовавший семь лет); в Израиле сменилось несколько царских династий. Иуда поддерживала поклонение в храме, хотя не всегда оно оставалось чистым от идолопоклонства и другого рода вероотступничества; в Израиле было утверждено созданное людьми поклонение в Вефиле и Дане. Северное царство было, в целом, сильнее южного соседа с точки зрения экономической и военной мощи, но проигрывало духовно. Данный период истории Израиля описан в главах 12-22 3 Книги Царств и в 4 Книге Царств 1:1-18:12.

В восьмом столетии до нашей эры Ассирия начала военное расширение своих территорий к западу и захватила Израиль. Столица Израиля, Самария, пала в 722 г. до н. э. после трехмесячной осады. С духовной точки зрения, Израиль попал в плен по причине своего религиозного и нравственного отступничества. Ассирийцы переселили израильтян и их правителей в другие районы своей империи и заселили территорию Израиля людьми из других покоренных стран.

Хейли Гомер - Книга пророка Даниила, Комментарий - Харкрайдер Роберт - Книга пророка Даниила, Учебное пособие для преподавателей и студентов; Уиллис Майк - Межзаветный период, Учебное пособие для преподавателей и студентов

Пер. с англ. — Санкт-Петербург, 2015. — 480 с.

Белая Церковь, 2018 г. 480 с. -

Хейли Гомер - Книга пророка Даниила, Комментарий; Харкрайдер Роберт - Книга пророка Даниила, Учебное пособие для преподавателей и студентов; Уиллис Майк - Межзаветный период, Учебное пособие для преподавателей и студентов - Содержание