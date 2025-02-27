Константин становится одним из наиболее значительных персонажей в истории церкви этого периода. Он был сыном Констанция, который был цезарем Запада, и в течение какого-то времени служил под руководством Галерия на Востоке. Но затем, когда его отец умер в Британии в 306 году, он был избран военачальником на Западе. И это дало ему достаточно большую власть.

Галерий умирает в 311 году. Диоклетиан к тому времени уже ушел на покой, и начинается борьба за контроль над западной территорией. Константин при поддержке своей армии отправляется к Риму для того, чтобы полностью взять контроль над Западом. И по мере своего продвижения к Риму в 312 году он участвует в сражении при Мульвийском мосте против Максенция, который тоже решает претендовать на власть.

Константин вообще очень серьезно воспринимал видения, мечты и сновидения под влиянием отца и матери. Конечно, историки по-разному трактуют это, но по преданию, в ночь или незадолго до этой битвы он увидел во сне крест над солнцем. И к нему были обращены слова: «Этим знаком будешь побеждать». Благодаря этому видению он повелел всем солдатам поместить на щит некий символ со словом «Христос». Номинально, на видимом уровне, армия преобразилась в христианское воинство, то есть все солдаты получили этот христианский символ. Константин побеждает в этой битве и становится правителем Запада.

Хикс Джон Марк - История церкви - Средние века

Лекции

пер. с англ. Д. Козлова и Е. Разинова

НП «Центр Христианских Ресурсов»

Санкт-Петербург, 2019, 456 с.

Хикс Джон Марк - История церкви - Средние века - Содержание

Введение

I. Историческая обстановка

1. Две параллельные линии событий

2. Разделение империи во время правления Диоклетиана

3. Возвышение христианского Рима

4. Миланский эдикт

5. Основание Константинополя

6. Вторжение германцев

7. Некоторые итоги

8. Византийская империя

9. Раскол империи на Восток и Запад

10. Император Юстиниан

11. Цезарепапизм

II. Вселенские соборы и ортодоксия

1. Тринитарная шкала

2. Никейский собор

3. Никейский символ веры

4. Историческая обстановка после Никейского собора

5. Константинопольский собор

6. Церковная юрисдикция

7. Христологическая шкала

8. Спор Кирилла Александрийского и Нестория

9. Эфесский собор

10. Формула согласия

11. Халкидонский собор

12. Практическое применение

III. История архитектуры и церковных зданий

1. Места встреч ранних христиан

2. Римские базилики

3. Базилика собора Святого Петра

4. Организация литургического пространства

5. Фрески и мозаики

6. Собор Святой Софии

7. Другие базилики

IV. Монашество

1. Культ мучеников

2. Основоположники восточного монашества

3. Монашеское движение на Западе

4. Богословие монашества

5. Монашеская деятельность

6. Монашеские ордена

V. Ислам

1. Жизнь Мухаммеда

2. Распространение ислама

3. Богословие ислама

4. Течения в исламе

VI. Иконопочитание и иконоборство

1. Возникновение иконопочитания и иконоборства

2. Иоанн Дамаскин

3. Продолжение истории иконоборчества

4. Теология иконопочитания

5. Решения соборов об иконопочитании

VII. Христианизация Европы и Руси

1. Христианизация и политическая карта Европы

2. Начало славянской миссии, Кирилл и Мефодий

3. Владимир и христианизация Руси

VIII. Различия между Востоком и Западом

1. Иоанн Дамаскин

2. Фома Аквинский

3. Богословские различия между Востоком и Западом

4. Различия в понимании литургии

5. Различия в понимании божественной сущности

6. Различия в понимании теозиса

7. Различия в понимании природы человека

8. Различия в понимании спасения

9. Различия в понимании дела Христа

10. Различия в понимании работы Святого Духа

11. Различия в понимании таинств

12. Различия в почитании святых

13. Различия в почитании девы Марии

14. Некоторые итоги

15. Иустин Мученик, описание христианского собрания

16. Литургия

17. Различия между Востоком и Западом в понимании литургии

18. Различия между Востоком и Западом в понимании евхаристии

IX. Великий раскол

1. Возвышение Рима, корни разделения между Востоком и Западом

2. Папа Григорий VII

3. Папа Иннокентий III

4. IV Латеранский собор

5. Папа Бонифаций VIII

6. Патриарх Фотий Великий

7. 1054 год - окончательный разрыв

8. Богословские проблемы раскола

9. Икона «Троица» Рублева

X. Падение христианской Европы

1. Исторические предпосылки

2. Крестовые походы

3. Четвертый крестовый поход

4. Обзор темы великого раскола

5. Попытки объединения Востока и Запада

6. Автокефалия Руси

7. Сергий Радонежский

8. Исихастские споры

9. Григорий Палама

10. Восточная и западная теология

11. Авиньонское папство

12. Соборное движение

XI. Реформация