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Хикс - История церкви

Хикс Джон Марк - История церкви - Средние века
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Educational
Константин становится одним из наиболее значительных персонажей в истории церкви этого периода. Он был сыном Констанция, который был цезарем Запада, и в течение какого-то времени служил под руководством Галерия на Востоке. Но затем, когда его отец умер в Британии в 306 году, он был избран военачальником на Западе. И это дало ему достаточно большую власть.
Галерий умирает в 311 году. Диоклетиан к тому времени уже ушел на покой, и начинается борьба за контроль над западной территорией. Константин при поддержке своей армии отправляется к Риму для того, чтобы полностью взять контроль над Западом. И по мере своего продвижения к Риму в 312 году он участвует в сражении при Мульвийском мосте против Максенция, который тоже решает претендовать на власть.
Константин вообще очень серьезно воспринимал видения, мечты и сновидения под влиянием отца и матери. Конечно, историки по-разному трактуют это, но по преданию, в ночь или незадолго до этой битвы он увидел во сне крест над солнцем. И к нему были обращены слова: «Этим знаком будешь побеждать». Благодаря этому видению он повелел всем солдатам поместить на щит некий символ со словом «Христос». Номинально, на видимом уровне, армия преобразилась в христианское воинство, то есть все солдаты получили этот христианский символ. Константин побеждает в этой битве и становится правителем Запада.

Хикс Джон Марк - История церкви - Средние века

Лекции
пер. с англ. Д. Козлова и Е. Разинова
НП «Центр Христианских Ресурсов»
Санкт-Петербург, 2019, 456 с.

Хикс Джон Марк - История церкви - Средние века - Содержание

Введение
I. Историческая обстановка
  • 1. Две параллельные линии событий
  • 2. Разделение империи во время правления Диоклетиана
  • 3. Возвышение христианского Рима
  • 4. Миланский эдикт
  • 5. Основание Константинополя
  • 6. Вторжение германцев
  • 7. Некоторые итоги
  • 8. Византийская империя
  • 9. Раскол империи на Восток и Запад
  • 10. Император Юстиниан
  • 11. Цезарепапизм
II. Вселенские соборы и ортодоксия
  • 1. Тринитарная шкала
  • 2. Никейский собор
  • 3. Никейский символ веры
  • 4. Историческая обстановка после Никейского собора
  • 5. Константинопольский собор
  • 6. Церковная юрисдикция
  • 7. Христологическая шкала
  • 8. Спор Кирилла Александрийского и Нестория
  • 9. Эфесский собор
  • 10. Формула согласия
  • 11. Халкидонский собор
  • 12. Практическое применение
III. История архитектуры и церковных зданий
  • 1. Места встреч ранних христиан
  • 2. Римские базилики
  • 3. Базилика собора Святого Петра
  • 4. Организация литургического пространства
  • 5. Фрески и мозаики
  • 6. Собор Святой Софии
  • 7. Другие базилики
IV. Монашество
  • 1. Культ мучеников
  • 2. Основоположники восточного монашества
  • 3. Монашеское движение на Западе
  • 4. Богословие монашества
  • 5. Монашеская деятельность
  • 6. Монашеские ордена
V. Ислам
  • 1. Жизнь Мухаммеда
  • 2. Распространение ислама
  • 3. Богословие ислама
  • 4. Течения в исламе
VI. Иконопочитание и иконоборство
  • 1. Возникновение иконопочитания и иконоборства
  • 2. Иоанн Дамаскин
  • 3. Продолжение истории иконоборчества
  • 4. Теология иконопочитания
  • 5. Решения соборов об иконопочитании
VII. Христианизация Европы и Руси
  • 1. Христианизация и политическая карта Европы
  • 2. Начало славянской миссии, Кирилл и Мефодий
  • 3. Владимир и христианизация Руси
VIII. Различия между Востоком и Западом
  • 1. Иоанн Дамаскин
  • 2. Фома Аквинский
  • 3. Богословские различия между Востоком и Западом
  • 4. Различия в понимании литургии
  • 5. Различия в понимании божественной сущности
  • 6. Различия в понимании теозиса
  • 7. Различия в понимании природы человека
  • 8. Различия в понимании спасения
  • 9. Различия в понимании дела Христа
  • 10. Различия в понимании работы Святого Духа
  • 11. Различия в понимании таинств
  • 12. Различия в почитании святых
  • 13. Различия в почитании девы Марии
  • 14. Некоторые итоги
  • 15. Иустин Мученик, описание христианского собрания
  • 16. Литургия
  • 17. Различия между Востоком и Западом в понимании литургии
  • 18. Различия между Востоком и Западом в понимании евхаристии
IX. Великий раскол
  • 1. Возвышение Рима, корни разделения между Востоком и Западом
  • 2. Папа Григорий VII
  • 3. Папа Иннокентий III
  • 4. IV Латеранский собор
  • 5. Папа Бонифаций VIII
  • 6. Патриарх Фотий Великий
  • 7. 1054 год - окончательный разрыв
  • 8. Богословские проблемы раскола
  • 9. Икона «Троица» Рублева
X. Падение христианской Европы
  • 1. Исторические предпосылки
  • 2. Крестовые походы
  • 3. Четвертый крестовый поход
  • 4. Обзор темы великого раскола
  • 5. Попытки объединения Востока и Запада
  • 6. Автокефалия Руси
  • 7. Сергий Радонежский
  • 8. Исихастские споры
  • 9. Григорий Палама
  • 10. Восточная и западная теология
  • 11. Авиньонское папство
  • 12. Соборное движение
XI. Реформация
  • 1. Исторические предпосылки Реформации
  • 2. Особенности западной средневековой теологии
  • 3. Политический контекст Реформации
  • 4. Император Максимилиан 1
  • 5. Император Карл I Великий
  • 6. Первые попытки проведения реформ
  • 7. Три папы Ренессанса
  • 8. Искусство и архитектура Рима
  • 9. Историческая ситуация перед началом Реформации
  • 10. Возвышение гуманизма
  • 11. Эразм Роттердамский
  • 12. Различия между Лютером и Цвингли
  • 13. Аугсбургское исповедание
  • 14. Движение свободной церкви
  • 15. Конрад Гребель, анабаптисты
  • 16. Крестьянское восстание 1524-1525 года
  • 17. Томас Мюнцер и другие реформаторы
  • 18. Распространение анабаптизма
  • 19. Менно Симонс и меннониты
  • 20. Михаил Саттлер
  • 21. Реформация в Женеве
  • 22. Жан Кальвин
  • 23. Теология Кальвина
  • 24. Мартин Лютер
  • 25. Теология Мартина Лютера
  • 26. 95 тезисов Мартина Лютера, 31 октября 1517 года
  • 27. Три трактата Мартина Лютера
  • 28. Мартин Лютер и император Карл V
  • 29. Теология кальвинизма
  • 30. Реформация в Англии
  • 31. Король Генрих VIII
  • 32. Томас Кранмер
  • 33. Королева Мария I
  • 34. Королева Елизавета I
  • 35. Пуританство
  • 36. Военные конфликты
  • 37. Реформация в Голландии
  • 38. Политические итоги военных кампаний
  • 39. Различия между Восточной и протестантской церковью
Views 269
Rating 5.0 / 5
Added 27.02.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!

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