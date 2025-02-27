Хикс - История церкви
Константин становится одним из наиболее значительных персонажей в истории церкви этого периода. Он был сыном Констанция, который был цезарем Запада, и в течение какого-то времени служил под руководством Галерия на Востоке. Но затем, когда его отец умер в Британии в 306 году, он был избран военачальником на Западе. И это дало ему достаточно большую власть.
Галерий умирает в 311 году. Диоклетиан к тому времени уже ушел на покой, и начинается борьба за контроль над западной территорией. Константин при поддержке своей армии отправляется к Риму для того, чтобы полностью взять контроль над Западом. И по мере своего продвижения к Риму в 312 году он участвует в сражении при Мульвийском мосте против Максенция, который тоже решает претендовать на власть.
Константин вообще очень серьезно воспринимал видения, мечты и сновидения под влиянием отца и матери. Конечно, историки по-разному трактуют это, но по преданию, в ночь или незадолго до этой битвы он увидел во сне крест над солнцем. И к нему были обращены слова: «Этим знаком будешь побеждать». Благодаря этому видению он повелел всем солдатам поместить на щит некий символ со словом «Христос». Номинально, на видимом уровне, армия преобразилась в христианское воинство, то есть все солдаты получили этот христианский символ. Константин побеждает в этой битве и становится правителем Запада.
Хикс Джон Марк - История церкви - Средние века
Лекции
пер. с англ. Д. Козлова и Е. Разинова
НП «Центр Христианских Ресурсов»
Санкт-Петербург, 2019, 456 с.
Хикс Джон Марк - История церкви - Средние века - Содержание
Введение
I. Историческая обстановка
- 1. Две параллельные линии событий
- 2. Разделение империи во время правления Диоклетиана
- 3. Возвышение христианского Рима
- 4. Миланский эдикт
- 5. Основание Константинополя
- 6. Вторжение германцев
- 7. Некоторые итоги
- 8. Византийская империя
- 9. Раскол империи на Восток и Запад
- 10. Император Юстиниан
- 11. Цезарепапизм
II. Вселенские соборы и ортодоксия
- 1. Тринитарная шкала
- 2. Никейский собор
- 3. Никейский символ веры
- 4. Историческая обстановка после Никейского собора
- 5. Константинопольский собор
- 6. Церковная юрисдикция
- 7. Христологическая шкала
- 8. Спор Кирилла Александрийского и Нестория
- 9. Эфесский собор
- 10. Формула согласия
- 11. Халкидонский собор
- 12. Практическое применение
III. История архитектуры и церковных зданий
- 1. Места встреч ранних христиан
- 2. Римские базилики
- 3. Базилика собора Святого Петра
- 4. Организация литургического пространства
- 5. Фрески и мозаики
- 6. Собор Святой Софии
- 7. Другие базилики
IV. Монашество
- 1. Культ мучеников
- 2. Основоположники восточного монашества
- 3. Монашеское движение на Западе
- 4. Богословие монашества
- 5. Монашеская деятельность
- 6. Монашеские ордена
V. Ислам
- 1. Жизнь Мухаммеда
- 2. Распространение ислама
- 3. Богословие ислама
- 4. Течения в исламе
VI. Иконопочитание и иконоборство
- 1. Возникновение иконопочитания и иконоборства
- 2. Иоанн Дамаскин
- 3. Продолжение истории иконоборчества
- 4. Теология иконопочитания
- 5. Решения соборов об иконопочитании
VII. Христианизация Европы и Руси
- 1. Христианизация и политическая карта Европы
- 2. Начало славянской миссии, Кирилл и Мефодий
- 3. Владимир и христианизация Руси
VIII. Различия между Востоком и Западом
- 1. Иоанн Дамаскин
- 2. Фома Аквинский
- 3. Богословские различия между Востоком и Западом
- 4. Различия в понимании литургии
- 5. Различия в понимании божественной сущности
- 6. Различия в понимании теозиса
- 7. Различия в понимании природы человека
- 8. Различия в понимании спасения
- 9. Различия в понимании дела Христа
- 10. Различия в понимании работы Святого Духа
- 11. Различия в понимании таинств
- 12. Различия в почитании святых
- 13. Различия в почитании девы Марии
- 14. Некоторые итоги
- 15. Иустин Мученик, описание христианского собрания
- 16. Литургия
- 17. Различия между Востоком и Западом в понимании литургии
- 18. Различия между Востоком и Западом в понимании евхаристии
IX. Великий раскол
- 1. Возвышение Рима, корни разделения между Востоком и Западом
- 2. Папа Григорий VII
- 3. Папа Иннокентий III
- 4. IV Латеранский собор
- 5. Папа Бонифаций VIII
- 6. Патриарх Фотий Великий
- 7. 1054 год - окончательный разрыв
- 8. Богословские проблемы раскола
- 9. Икона «Троица» Рублева
X. Падение христианской Европы
- 1. Исторические предпосылки
- 2. Крестовые походы
- 3. Четвертый крестовый поход
- 4. Обзор темы великого раскола
- 5. Попытки объединения Востока и Запада
- 6. Автокефалия Руси
- 7. Сергий Радонежский
- 8. Исихастские споры
- 9. Григорий Палама
- 10. Восточная и западная теология
- 11. Авиньонское папство
- 12. Соборное движение
XI. Реформация
- 1. Исторические предпосылки Реформации
- 2. Особенности западной средневековой теологии
- 3. Политический контекст Реформации
- 4. Император Максимилиан 1
- 5. Император Карл I Великий
- 6. Первые попытки проведения реформ
- 7. Три папы Ренессанса
- 8. Искусство и архитектура Рима
- 9. Историческая ситуация перед началом Реформации
- 10. Возвышение гуманизма
- 11. Эразм Роттердамский
- 12. Различия между Лютером и Цвингли
- 13. Аугсбургское исповедание
- 14. Движение свободной церкви
- 15. Конрад Гребель, анабаптисты
- 16. Крестьянское восстание 1524-1525 года
- 17. Томас Мюнцер и другие реформаторы
- 18. Распространение анабаптизма
- 19. Менно Симонс и меннониты
- 20. Михаил Саттлер
- 21. Реформация в Женеве
- 22. Жан Кальвин
- 23. Теология Кальвина
- 24. Мартин Лютер
- 25. Теология Мартина Лютера
- 26. 95 тезисов Мартина Лютера, 31 октября 1517 года
- 27. Три трактата Мартина Лютера
- 28. Мартин Лютер и император Карл V
- 29. Теология кальвинизма
- 30. Реформация в Англии
- 31. Король Генрих VIII
- 32. Томас Кранмер
- 33. Королева Мария I
- 34. Королева Елизавета I
- 35. Пуританство
- 36. Военные конфликты
- 37. Реформация в Голландии
- 38. Политические итоги военных кампаний
- 39. Различия между Восточной и протестантской церковью
Огромное спасибо!